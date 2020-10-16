Как добраться до Белфаста на самолёте
В Белфасте 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Белфаста
- Белфаст BFSBelfast International Airport
- Белфаст (городской) BHDGeorge Best Belfast City Airport
Самые дешёвые билеты в Белфаст из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 816
|22ч 40м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 930
|27ч 5м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 300
|1ч
|19.05.2021
|из 🇬🇧Эдинбурга
|2 758
|50м
|27.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|3 096
|33ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|3 096
|34ч 55м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇬🇧Ноттингема
|3 907
|1ч 10м
|28.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|4 360
|40ч 35м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|4 376
|25ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Эксетера
|4 389
|1ч 30м
|20.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|4 855
|27ч 15м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|4 905
|17ч 35м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|5 177
|10ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Кардиффа
|5 306
|23ч 55м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇬🇧Ньюквея
|5 610
|17ч 20м (⇵1)
|11.06.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|6 845
|35ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|7 979
|38ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|8 077
|34ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇬🇷Крита
|8 263
|44ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|8 742
|27ч 15м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|8 971
|38ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Саутгемптона
|10 263
|1ч 25м
|27.12.2020
|из 🇷🇺Кирова
|10 838
|38ч 40м (⇵2)
|27.01.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|22 503
|44ч 13м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|24 302
|16ч 20м (⇵1)
|26.01.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|28 849
|20ч 20м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇿🇦Кейптауна
|29 339
|25ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇮🇳Ченная
|29 738
|23ч 20м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇧🇯Котону
|46 556
|33ч 5м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|50 263
|44ч (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|61 105
|31ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Белфаста
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Белфаста, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Данди, Энтеббе, Фару и Лондон
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