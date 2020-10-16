Как добраться до Белфаста на самолёте

В Белфасте 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Белфаста

Белфаст BFS Belfast International Airport Белфаст (городской) BHD George Best Belfast City Airport

Самые дешёвые билеты в Белфаст из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Белфаста

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Белфаста, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Данди, Энтеббе, Фару и Лондон

Авиакомпании которые летают из аэропортов Белфаста