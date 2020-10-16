Летим в Белфаст

Как добраться до Белфаста на самолёте

В Белфасте 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Белфаста

  1. Белфаст BFS
    Belfast International Airport
  2. Белфаст (городской) BHD
    George Best Belfast City Airport

Самые дешёвые билеты в Белфаст из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 81622ч 40м (⇵1)
21.10.2020из 🇬🇧Лондона1 93027ч 5м (⇵1)
31.10.2020из 🇬🇧Манчестера2 300
19.05.2021из 🇬🇧Эдинбурга2 75850м
27.10.2020из 🇪🇸Аликанте3 09633ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇮🇪Дублина3 09634ч 55м (⇵2)
12.12.2020из 🇬🇧Ноттингема3 9071ч 10м
28.10.2020из 🇪🇸Мадрида4 36040ч 35м (⇵2)
29.10.2020из 🇪🇸Малаги4 37625ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇬🇧Эксетера4 3891ч 30м
20.11.2020из 🇲🇹Валлетты4 85527ч 15м (⇵1)
28.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки4 90517ч 35м (⇵1)
13.11.2020из 🇧🇬Софии5 17710ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇬🇧Кардиффа5 30623ч 55м (⇵1)
17.12.2020из 🇬🇧Ньюквея5 61017ч 20м (⇵1)
11.06.2021из 🇮🇱Тель-Авива6 84535ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇹🇷Даламана7 97938ч 45м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга8 07734ч 55м (⇵2)
01.12.2020из 🇬🇷Крита8 26344ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга8 74227ч 15м (⇵2)
28.10.2020из 🇩🇪Мюнхена8 97138ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇧Саутгемптона10 2631ч 25м
27.12.2020из 🇷🇺Кирова10 83838ч 40м (⇵2)
27.01.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса22 50344ч 13м (⇵2)
10.01.2021из 🇿🇦Йоханнесбурга24 30216ч 20м (⇵1)
26.01.2021из 🇺🇸Онтарио28 84920ч 20м (⇵2)
10.01.2021из 🇿🇦Кейптауна29 33925ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇮🇳Ченная29 73823ч 20м (⇵2)
28.11.2020из 🇧🇯Котону46 55633ч 5м (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇬Энтеббе50 26344ч (⇵2)
22.10.2020из 🇨🇳Шанхая61 10531ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Белфаста, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Данди, Энтеббе, Фару и Лондон

Авиакомпании которые летают из аэропортов Белфаста