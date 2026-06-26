За готическими фасадами колледжей скрываются истории, достойные остросюжетного романа.
Здесь делали величайшие научные открытия, вербовали шпионов и создавали книги, которые знает весь мир.
Вы поймёте, как этот городок стал мировым центром инноваций и технологий и раскроете секреты, которые отсюда передавали советской разведке. А ещё узнаете о знаменитых выпускниках.
Здесь делали величайшие научные открытия, вербовали шпионов и создавали книги, которые знает весь мир.
Вы поймёте, как этот городок стал мировым центром инноваций и технологий и раскроете секреты, которые отсюда передавали советской разведке. А ещё узнаете о знаменитых выпускниках.
Описание экскурсии
Мы посетим несколько зданий Кембриджа — каких именно будет зависеть от дня и времени посещения. Это могут быть: Кавендишская лаборатория, колледж Святого Иоанна, Тринити-колледж, часовня Королевского колледжа, музей Фицуильяма, колледж Магдалины.
Вспомним известных выпускников: Алана Милна, Петра Капицу, Джорджа Гордона Байрона, таинственного астронома, астролога и математика Джона Ди, Исаака Ньютона, отца электрона Дж. Дж. Томсона и Эрнеста Резерфорда, открывшего атомное ядро.
Во время прогулки вы узнаете:
- что такое «Кембриджский феномен» и почему этот старинный город стал крупнейшим центром инноваций в Европе
- где были сделаны фундаментальные открытия, которые изменили мир
- какую роль сыграл Тринити-колледж в судьбе самых известных физиков: от Исаака Ньютона до Стивена Хокинга
- кто входил в состав знаменитой «кембриджской пятёрки» и как их завербовали прямо во время учёбы
- почему выпускников Кембриджа называли «атомными шпионами»
- какой британский оккультист и шпион получил образование в стенах этого престижного университета
Организационные детали
Вход в колледжи оплачивается дополнительно: ~£24 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Кембридже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 94 туристов
Я живу в Англии более 20 лет, успела изучить практически все уголки страны. Начала водить экскурсии в 2000 году ещё будучи студенткой Оксфордского университета. Моими учителями были местные blue badge
Похожие экскурсии на «Прогулка по Кембриджу - городу шпионов и физиков»
Индивидуальная
до 15 чел.
Кембридж: город, колледжи и люди
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
Начало: В центре города, на Рыночной площади
28 июн в 10:00
29 июн в 10:00
£90 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в Кембридж
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Начало: У Колледжа Эммануила
29 июн в 10:00
2 июл в 10:00
£275 за всё до 6 чел.
от £310 за экскурсию