Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в Кембридж
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Начало: У Колледжа Эммануила
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
£231 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Кембридж - город-университет, изменивший мир
«Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета
Начало: Около Cambridge Arts Theatre
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
£39 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Кембридж: город, колледжи и люди
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
Начало: В центре города, на Рыночной площади
25 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
£90 за всё до 15 чел.
