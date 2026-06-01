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Пешая 1 час 28 отзывов Индивидуальная до 15 чел. Кембридж: город, колледжи и люди Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой Начало: В центре города, на Рыночной площади £90 за всё до 15 чел. Пешая 3 часа 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Тур в Кембридж Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира Начало: У Колледжа Эммануила £275 за всё до 6 чел. Пешая 3.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Прогулка по Кембриджу - городу шпионов и физиков Пройти по старинным колледжам и раскрыть тайны учёных £310 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Кембриджа

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