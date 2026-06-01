Индивидуальная
до 15 чел.
Кембридж: город, колледжи и люди
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
Начало: В центре города, на Рыночной площади
20 июн в 11:00
21 июн в 10:00
£90 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в Кембридж
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Начало: У Колледжа Эммануила
20 июн в 10:00
29 июн в 14:00
£275 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кембриджу - городу шпионов и физиков
Пройти по старинным колледжам и раскрыть тайны учёных
Завтра в 12:30
20 июн в 12:30
£310 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кембриджу в категории «Индивидуальные»
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