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Обзорная автобусная экскурсия по Лондону

4.5
4 отзыва
Amitours D.
Amitours D. – Гид из Лондона
Со школы мы знаем, что London is the capital of Great Britain.

Сотни раз мы видели красные телефонные будки и автобусы в учебниках и на открытках.

Осталось увидеть все это воочию! Мы проедем по всем основным достопримечательностям, которые вы видели только на картинках! Пристегивайте ремни, мы отправляемся на экскурсию ⛳ по Лондону.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • €35 за человека

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Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону

Что вы увидите

  • Биг-Бен
  • Парламент
  • Вестминстерское Аббатство
  • Трафальгарскую площадь
  • площадь Пиккадили
  • мемориал принцу-консорту Альберту
  • старый Скотланд Ярд
  • Флит Стрит
  • район СИТИ
  • Собор Святого Павла
  • Тауэрский замок
  • Тауэрский мост и многое другое
Добро пожаловать в The capital of Great Britain! Групповая Обзорная автобусная экскурсия ⛳ поможет Вам за 4 часа узнать устройство города и познакомиться с главными районами. В западной части города вы проедете по самым известным местам британской столицы ⭐️, знакомясь с интересными событиями каждой достопримечательности 🏛️. Среди прочего на этой экскурсии 🧭 вы увидите: Букингемский Дворец, Мемориал принца Альберта, Вестминстерское Аббатство, Парламент с башней Биг-Бен, Трафальгарскую площадь, здание Национальной галереи. А в восточном - вы окажетесь в старейшем районе Лондона - Сити, где древнее прячется за стеклянными небоскрёбами и чувствуется энергетика одного из ведущих деловых центров мира. Здесь вас ждёт переплетение прошлого и современности: великолепный Кафедральный собор Святого Павла с редким для архитектуры Лондона куполом и примеры ультрасовременной архитектуры, в том числе знаменитый лондонский «огурец» Нормана Фостера. Вы узнаете об устройстве Сити как настоящего города в городе, увидите офис Лорда-мэра и ведущие финансовые учреждения мира — Банк Англии и Лондонскую Фондовую Биржу. И в заключение вы проедете вдоль Темзы и полюбуетесь Тауэрским мостом.
Что входит
  • сопровождение русскоязычного профессионального гида и автобус на 3 часа.
  • Внешние осмотры достопримечательностей.
Что не входит
  • Вход в достопримечательности, трансфер до места встречи.
Начало
🚩 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Место завершения
🏁 Victoria & Albert Museum (Музей Виктории и Альберта)
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Amitours D.
Amitours D.
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