Добро пожаловать в The capital of Great Britain! Групповая Обзорная автобусная экскурсия ⛳ поможет Вам за 4 часа узнать устройство города и познакомиться с главными районами. В западной части города вы проедете по самым известным местам британской столицы ⭐️, знакомясь с интересными событиями каждой достопримечательности 🏛️. Среди прочего на этой экскурсии 🧭 вы увидите: Букингемский Дворец, Мемориал принца Альберта, Вестминстерское Аббатство, Парламент с башней Биг-Бен, Трафальгарскую площадь, здание Национальной галереи. А в восточном - вы окажетесь в старейшем районе Лондона - Сити, где древнее прячется за стеклянными небоскрёбами и чувствуется энергетика одного из ведущих деловых центров мира. Здесь вас ждёт переплетение прошлого и современности: великолепный Кафедральный собор Святого Павла с редким для архитектуры Лондона куполом и примеры ультрасовременной архитектуры, в том числе знаменитый лондонский «огурец» Нормана Фостера. Вы узнаете об устройстве Сити как настоящего города в городе, увидите офис Лорда-мэра и ведущие финансовые учреждения мира — Банк Англии и Лондонскую Фондовую Биржу. И в заключение вы проедете вдоль Темзы и полюбуетесь Тауэрским мостом.