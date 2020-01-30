1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Групповая
4 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Индивидуальная
4 часа
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 января 2020Экскурсия выше ожидания. Замечательно подобран маршрут, время
- ЕЕлена27 июля 2019Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по ТемзеЭкскурсия давольно увлекательная и интересная. Детям тоже понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Парламент»
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Парламент" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 200. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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