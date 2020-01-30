Найдено 3 экскурсии в категории « Парламент » в Лондоне на русском языке, цены от £80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 3 отзыва Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross Расписание: в 09:30 по расписанию £ 100 за человека 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 4 отзыва Обзорная автобусная экскурсия по Лондону Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG Расписание: в 08:30 в разные дни £ 80 за человека 🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Тур по Лондону Начало: Обсуждается после бронирования Расписание: по договоренности с гидом £ 200 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Лондона Последние отзывы на экскурсии Е Елена Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона Экскурсия выше ожидания. Замечательно подобран маршрут, время

Е Елена Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе Экскурсия давольно увлекательная и интересная. Детям тоже понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Парламент»

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