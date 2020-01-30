Экскурсии к парламенту Лондона

Найдено 3 экскурсии в категории «Парламент» в Лондоне на русском языке, цены от £80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
4 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Тур по Лондону
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
£200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 января 2020
    Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
    Экскурсия выше ожидания. Замечательно подобран маршрут, время
  • Е
    Елена
    27 июля 2019
    Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
    Экскурсия давольно увлекательная и интересная. Детям тоже понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Парламент»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
  2. Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
  3. Тур по Лондону
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Парламент" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 200. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Парламент», 12 ⭐ отзывов, цены от £80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам