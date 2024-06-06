Вы только что прибыли в Лондон и хотите увидеть всё самое интересное? Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!» предлагает уникальную возможность познакомиться с главными достопримечательностями города.
Посетите Трафальгарскую площадь, узнайте историю Биг-Бена, прогуляйтесь
Посетите Трафальгарскую площадь, узнайте историю Биг-Бена, прогуляйтесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🕵️♂️ Индивидуальный подход
- 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями
- 📜 Интересные исторические факты
- 👑 Уникальные рассказы о монархах
- 🚶♂️ Прогулка по историческим местам
Что можно увидеть
- Трафальгарская площадь
- Биг-Бен
- Вестминстерское аббатство
- Букингемский дворец
- Сити
- Тауэрский мост
- Тауэрская крепость
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Трафальгарскую площадь — главное место проведения фестивалей в столице. Услышите историю её создания, узнаете, кто такой адмирал Нельсон, и поймёте, почему на площади больше нет голубей.
- Биг-Бен — символ Лондона. Вы выясните, как появилось его название.
- Вестминстерское аббатство — пантеон английской славы и место коронации всех монархов страны. Здесь прощались с королевой Елизаветой II, а ранее праздновали свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
- Променад около Букингемского дворца. Мы понаблюдаем за сменой караула и определим, дома ли король.
- Самый старый квартал Лондона — Сити, где древние церкви соседствуют с небоскрёбами, а традиции — с законами
- Разводной Тауэрский мост, по которому мы прогуляемся
- Зловещую Тауэрскую крепость — оплот средневековой монархии, сокровищницу и кровавую тюрьму в прошлом
А ещё я расскажу:
- Какой монарх стоял в шаге от мусульманской веры и сколько жён у него было в течение жизни
- Зачем, когда и для кого разводят Тауэрский мост и сколько это стоит
- Кто же на самом деле прославленная английская гвардия — клоуны, актёры или военные — и каковы обязанности её представителей
- Как устроен распорядок дня английского короля Карла III, какая у него зарплата и в чём заключаются его полномочия
Организационные детали
На экскурсии мы один раз воспользуемся автобусом (£1,75/чел.) или метро (£3,20/чел.) — на ваш выбор.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 124 туристов
Приветствую вас на пути в Лондон! Столица Англии покорит сердце любого путешественника, если ваше знакомство с городом будет успешным. Моя основная деятельность (гид) и увлечение связано с историей и изучениемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
6 июня 2024
Даша провела отличную экскурсию, было очень интересно, материал был подан профессионально. Однозначно рекомендую Дашу, как прекрасного экскурсовода!
Алла
1 июня 2024
Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая изменила мое восприятие об Англии. Красивая и легкая девушка с
Анастасия
12 мая 2024
Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!
Мы встретились в центре Лондона, погуляли по city of Westminster (Trafalgar square, Saint
Мы встретились в центре Лондона, погуляли по city of Westminster (Trafalgar square, Saint
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