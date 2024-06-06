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James Park, Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey). Затем доехали до района City на красном двухэтажном автобусе. Посмотрели London Tower и Tower Bridge.



Нам повезло увидеть развод Tower Bridge!



Дарья увлекательно и интересно подает информацию. Мы узнали много нового про английских королей, политическое устройство страны и про привычки и обычаи жителей Лондона.



Экскурсия также подойдет для тех, кто хочет посмотреть главные достопримечательности Лондона за один день.



Очень рекомендую сходить на экскурсию с Дарьей!