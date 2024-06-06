Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»

Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
Вы только что прибыли в Лондон и хотите увидеть всё самое интересное? Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!» предлагает уникальную возможность познакомиться с главными достопримечательностями города.

Посетите Трафальгарскую площадь, узнайте историю Биг-Бена, прогуляйтесь
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по Вестминстерскому аббатству и насладитесь видом на Тауэрский мост. Также вас ждёт рассказ о жизни английских монархов и традициях столицы.

Прогулка по старинным кварталам Сити и наблюдение за сменой караула у Букингемского дворца сделают ваше путешествие незабываемым. Забронируйте экскурсию и откройте для себя все тайны Лондона

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🕵️‍♂️ Индивидуальный подход
  2. 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями
  3. 📜 Интересные исторические факты
  4. 👑 Уникальные рассказы о монархах
  5. 🚶‍♂️ Прогулка по историческим местам

Что можно увидеть

  • Трафальгарская площадь
  • Биг-Бен
  • Вестминстерское аббатство
  • Букингемский дворец
  • Сити
  • Тауэрский мост
  • Тауэрская крепость
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Трафальгарскую площадь — главное место проведения фестивалей в столице. Услышите историю её создания, узнаете, кто такой адмирал Нельсон, и поймёте, почему на площади больше нет голубей.
  • Биг-Бен — символ Лондона. Вы выясните, как появилось его название.
  • Вестминстерское аббатство — пантеон английской славы и место коронации всех монархов страны. Здесь прощались с королевой Елизаветой II, а ранее праздновали свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
  • Променад около Букингемского дворца. Мы понаблюдаем за сменой караула и определим, дома ли король.
  • Самый старый квартал Лондона — Сити, где древние церкви соседствуют с небоскрёбами, а традиции — с законами
  • Разводной Тауэрский мост, по которому мы прогуляемся
  • Зловещую Тауэрскую крепость — оплот средневековой монархии, сокровищницу и кровавую тюрьму в прошлом

А ещё я расскажу:

  • Какой монарх стоял в шаге от мусульманской веры и сколько жён у него было в течение жизни
  • Зачем, когда и для кого разводят Тауэрский мост и сколько это стоит
  • Кто же на самом деле прославленная английская гвардия — клоуны, актёры или военные — и каковы обязанности её представителей
  • Как устроен распорядок дня английского короля Карла III, какая у него зарплата и в чём заключаются его полномочия

Организационные детали

На экскурсии мы один раз воспользуемся автобусом (£1,75/чел.) или метро (£3,20/чел.) — на ваш выбор.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2024
Даша провела отличную экскурсию, было очень интересно, материал был подан профессионально. Однозначно рекомендую Дашу, как прекрасного экскурсовода!
Алла
1 июня 2024
Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая изменила мое восприятие об Англии. Красивая и легкая девушка с
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глубокими знаниями и интересной их подачей. Если вы хотите полюбить Англию, то вам к Дарье и ее искусству донести лучшее!)) P.S. прекрасное время в Лондоне по гастрономическим местам -это так же благодаря Дарье! Спасибо!

Анастасия
12 мая 2024
Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!

Мы встретились в центре Лондона, погуляли по city of Westminster (Trafalgar square, Saint
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James Park, Buckingham Palace, Big Ben, Westminster Abbey). Затем доехали до района City на красном двухэтажном автобусе. Посмотрели London Tower и Tower Bridge.

Нам повезло увидеть развод Tower Bridge!

Дарья увлекательно и интересно подает информацию. Мы узнали много нового про английских королей, политическое устройство страны и про привычки и обычаи жителей Лондона.

Экскурсия также подойдет для тех, кто хочет посмотреть главные достопримечательности Лондона за один день.

Очень рекомендую сходить на экскурсию с Дарьей!

Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!Ходили на экскурсию вместе с Дарьей в мае 2024 года. Экскурсия нам очень понравилась! 3,5 часа пролетели незаметно!

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