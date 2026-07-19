185 отзывов оставили туристы

Представляем уникальную возможность познакомиться с Лондоном, не тратя много времени.
Эта экскурсия включает в себя посещение самых значимых мест города: от величественной Трафальгарской площади до королевской резиденции.
Гости увидят не только архитектурные шедевры, но и узнают о важных исторических событиях, которые сформировали современный облик столицы Великобритании.
Экскурсия предоставит не только знания, но и незабываемые впечатления от великолепия и красоты Лондона
Эта экскурсия включает в себя посещение самых значимых мест города: от величественной Трафальгарской площади до королевской резиденции.
Гости увидят не только архитектурные шедевры, но и узнают о важных исторических событиях, которые сформировали современный облик столицы Великобритании.
Экскурсия предоставит не только знания, но и незабываемые впечатления от великолепия и красоты Лондона
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Посещение ключевых достопримечательностей
- 📜 Интересные исторические факты
- 🕰 Экскурсия за короткое время
- 👑 Погружение в королевскую историю
- 🎨 Уникальные архитектурные объекты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Лондону - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а продолжительность светового дня позволяет насладиться всеми достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более холодной и дождливой погоде, что может повлиять на комфортность пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Трафальгарская площадь
- Национальная галерея
- Колонна Нельсона
- Уайтхолл
- Вестминстерский дворец
- Королевская конная гвардия
- Даунинг Стрит 10
- Адмиралтейская Арка
- Биг-Бэн
- Вестминстерское Аббатство
- Колледж Гарден
- Парк Св. Джеймса
- Букингемский дворец
- Сент-Джеймский Дворец
- Улица Пэлл-Мэлл
- Риджент-стрит
- Улица Пиккадилли
- Королевская Академия
Описание экскурсии
Must see in London
Во время экскурсии вы увидите достопримечательности, которые стали обязательными для посещения всех гостей города:
- Экскурсия начинается с Трафальгарской площади: чтобы полностью охватить её взором, мы поднимемся на ступеньки Национальной галереи. Колонна Нельсона, Уайтхолл, Вестминстерский дворец, парадный плац Королевской конной гвардии и парк Сент-Джеймс, где обитают пеликаны, предстанут перед нашими глазами как на ладони.
- Далее мы продолжим близкий осмотр Королевской конной гвардии и «Даунинг Стрит 10», где находится резиденция Премьер-министра. По будням в 11.00 проходит известная церемония смены караула конных гвардейцев. Я расскажу о героических подвигах адмирала Нельсона и непростой истории Национальной Галереи.
- После мы перейдем через Адмиралтейскую Арку, у которой я познакомлю вас с Парламентским комплексом и знаменитыми часами Биг-Бэн.
- Далее вы сможете оценить красоту старинного Вестминстерского Аббатства и знаменитого Колледж Гарден (College Garden) — сада по соседству с аббатством. Его история насчитывает более 900 лет. Первоначально сад был предназначен для выращивания лечебных трав, фруктов и овощей: я расскажу, какие растения и фрукты считались целительными, а какие, вполне съедобные, на взгляд современного человека, — вредными и опасными.
- Гуляя по живописному парку Св. Джеймса, вы разберетесь, чем английский парк отличается от французского и какой тип парков был популярен в императорской России.
- Выйдя к Букингемскому дворцу — действующей резиденции Короля, вы поймете, как можно легко и безошибочно определять время и стиль любой монументальной постройки по фасаду здания.
- Далее отправимся к Сент-Джеймскому Дворцу — одной из старейших резиденций Лондона. Здесь вы узнаете, при каких обстоятельствах дворец стал основным местопребыванием королевского двора.
- От королевских покоев пройдем на знаменитую улицу Пэлл-Мэлл, именно здесь поначалу располагались Королевская академия художеств и Национальная галерея. Однако известность улице принесли джентельменские клубы, многие из которых существуют до сих пор.
- По Риджент-стрит, известной магазинами, ресторанами и рождественскими иллюминациями, мы выйдем на знаменитую улицу Пиккадилли и отправимся к Королевской Академии, где наша экскурсия и закончится.
Сюжеты, хроники, детали
Во время экскурсии я не только расскажу о ключевых событиях в истории Лондона, но и поделюсь любопытными фактами. Вы разберетесь, как стать членом джентльменского клуба. Узнаете, где хранится сердце Марии Тюдор — дочери Генриха VIII. Где находится музей-бункер Уинстона Черчилля, откуда премьер-министр руководил британской армией во время Второй мировой, и услышите еще немало примечательных деталей из жизни Лондона.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Экскурсия бывает доступна и в другое время, другие варианты можно согласовать в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Трафальгарской площади, у памятника быку с головой человека
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 5099 туристов
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 338 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия по основным достопримечательностям. Гид рассказала много забавных историй, переплетая их с историческими событиями. Сын 10 лет был полностью вовлечен в процесс, мы ни капельки не устали, было очень интересно. Спасибо большое за знакомство с удивительным городом!
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Обзорная экскурсия с Александрой прошла замечательно, на одном дыхании. Не смотря на присутствие маленького ребёнка, она смогла погрузить нас полностью в историю Лондона. Отвечала на все интересующие нас вопросы, рассказала
+3
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Чудесная прогулка с Александрой, мы с мужем просто в восторге как от гида так от содержания экскурсии, безумно интересно, насыщенно, без воды! Все было настолько по домашнему, как будто мы
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Д
Александра - самый чудесный гид и человек, милая и чуткая девушка.
Это была наша лучшая экскурсия, выверенный маршрут, самые удачные локации для фото, интереснейший, грамотный и познавательный рассказ, всё по полочкам,
Это была наша лучшая экскурсия, выверенный маршрут, самые удачные локации для фото, интереснейший, грамотный и познавательный рассказ, всё по полочкам,
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Путешествие прошло, а эмоции остались! Спасибо Юлии, она действительно рассказала о важном, учитывая наши предпочтения и запросы. Мы забросали её вопросами и получили развернутые, интересные ответы. Отдельное спасибо за техническую
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Е
Юлия, прекрасный гид, высококвалифицированный. все очень понравилось.
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