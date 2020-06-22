185 отзывов оставили туристы

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Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа

Обзорная прогулка с историком искусства по знаковым достопримечательностям столицы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча На Трафальгарской площади, у памятника быку с головой человека
  • Заказать экскурсию

От £130 за экскурсию

У этой экскурсии185 отзывов
4.89
Yula
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Yula – Гид по Лондону
Я, как профессиональный историк искусства, живущий в Лондоне и полюбивший его всем сердцем, хочу поделиться своими знаниями 🎓 — во время обзорной экскурсии 🧭 я покажу и расскажу все главное, что стоит знать об этом городе.
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа

Программа

Программа экскурсии предполагает осмотр главных достопримечательностей Лондона.

  • Экскурсия начинается с Трафальгарской площади, чтобы полностью охватить её взором, мы поднимемся на ступеньки Национальной галереи. Колонна Нельсона, Уайтхолл, Вестминстерский дворец, парадный плац Королевской конной гвардии, парк Сент-Джеймс, где обитают пеликаны, — предстанут перед нашими глазами как на ладони.
  • Далее мы продолжим близкий осмотр Королевской конной гвардии и «Даунинг Стрит 10», где находится резиденция Премьер-министра. По будням в 11.00 проходит церемония смены караула конных гвардейцев. Эта церемония известна на весь мир и неизменно вызывает живой интерес у гостей столицы. Я расскажу о героических подвигах адмирала Нельсона и непростой истории Национальной Галереи.
  • После мы перейдем через Адмиралтейскую Арку, где я познакомлю вас с Парламентским комплексом и знаменитыми часами Биг-Бэн.
  • Далее вы сможете оценить красоту старинного Вестминстерского Аббатства и знаменитого Колледж Гарден (College Garden) — сада по соседству с аббатством. Его история насчитывает более 900 лет. Первоначально сад был предназначен для выращивания лечебных трав, фруктов и овощей, я расскажу, какие растения и фрукты считались целительными, а какие, вполне съедобные, на взгляд современного человека, — вредными и опасными.
  • Затем мы прогуляемся по парку Св.Джеймса, одному из самых живописных парков Лондона. Здесь вы узнаете, чем английский парк отличается от французского и какой тип парков был популярен в императорской России.
  • Выйдя к Букингемскому дворцу — действующей резиденции Королевы, вы узнаете, как можно легко и безошибочно определять время и стиль любой монументальной постройки по фасаду здания.
  • Далее мы отправимся к Сент-Джеймскому Дворцу — одной из старейших резиденций Лондона. Здесь вы услышите о том, когда и при каких обстоятельствах дворец стал основным местопребыванием королевского двора.
  • От королевских покоев мы пройдем на знаменитую улицу Пэлл-Мэлл, именно здесь поначалу располагались Королевская академия художеств и Национальная галерея. Однако известность улице принесли джентельменские клубы, многие из которых существуют до сих пор.
  • По Риджент-стрит, известной своими магазинами, ресторанами и рождественскими иллюминациями, мы выйдем на знаменитую улицу Пиккадилли и отправимся к Королевской Академии, где наша экскурсия и закончится.

Кроме того, во время экскурсии вы узнаете:

  • почему в викторианскую эпоху почти все главные клубы английских джентльменов проводили заседания в особняках на Пэлл-Мэлл;
  • как стать членом джентельменского клуба;
  • где находится музей-бункер Уинстона Черчилля, откуда гениальный премьер-министр руководил британской армией во время Второй мировой войны;
  • где хранится сердце Марии Тюдор — дочери Генриха VIII.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия бывает доступна и в другое время, другие варианты можно согласовать в переписке
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала На Трафальгарской площади, у памятника быку с головой человека.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Yula
Yula
Меня зовут Юлия, по образованию я историк искусства и арт-консультант, выпускница Бирмингемского университета, Член Британской Ассоциации антикваров и арт-дилеров (BADA), Член Ассоциации Искусствоведов (AIS). Ещё студенткой открыла для себя прелесть работы экскурсовода: это возможность рассказывать внимательным слушателям о том, что ты любишь больше всего. Я создала авторские туры, собрала в них все самое важное и добавила к ним индивидуальный подход. Мои туры нашли широкий отклик в сердцах путешественников, и сегодня я собрала команду гидов — историков и искусствоведов, которых научила всему, что знаю сама. Все мы искренне влюблены в Лондон и в свою профессию, поэтому каждая наша экскурсия — не просто рассказ об истории и культуре города, но также и взгляд на город изнутри глазами местного жителя.
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185 отзывов оставили туристы

22 июня 2020
С нами были два небольших ребёнка. Я беспокоилась, что им будет не очень интересно, но гид Алиса смогла их увлечь и 2, 5 часа пролетели незаметно. А по дороге домой, я спросила у младшего (8лет) запомнил ли он что, и была приятно удивлена когда он начал мне рассказывать что ему понравилось в экскурсии. Спасибо Алиса.
13 марта 2020
Юля была нашим гидом ! Просто умничка ! Мы остались очень довольны !
12 марта 2020
Экскурсия прошла просто отлично. Нас было 6, включая 2 детей 9 и 6 лет. Гид - Алиса. Ритм подошел всем, никто не скучал, не устал. Прекрасная экскурсия для знакомства с городом!!! Спасибо!
10 марта 2020
Отличный классический маршрут, интересная информация от гида, при этом в рассказе отсутствует перегруженность датами или фамилиями. Замечательная прогулка, спасибо Юлии!
9 марта 2020
Отличная экскурсия, спасибо большое гиду - Алисе
8 марта 2020
Экскурсия очень понравилась нам, несмотря на ужасную погоду, но наш экскурсовод изменил настроение этого дня, было много полезной информации, поэтому очень советую эту экскурсию!)
24 февраля 2020
Благодарим Юлю, за отличную экскурсию по Лондону! Время пролетело незаметно).
19 февраля 2020
Алиса - интересный рассказчик. Узнала много неизвестных фактов.
18 февраля 2020
Юля отличный гид и собеседник. Очень приятная, отзывчивая, понимающая и улыбчивая девушка. Брали экскурсию с маленьким ребенком (пол года) и ни разу не испытали какого-то дискомфорта. Несмотря на классический маршрут, рассказывала интересные факты и показывала скрытые места. После экскурсии хочется взять еще одну) Спасибо большое!
16 февраля 2020
Гидом была Алиса ! Замечательная и приятная девушка, все интересно и легко рассказывает, доброжелательная с отличной энергетикой !Спасибо!
Ещё 175 отзывов

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