185 отзывов оставили туристы

Представляем уникальную возможность познакомиться с Лондоном, не тратя много времени.



Эта экскурсия включает в себя посещение самых значимых мест города: от величественной Трафальгарской площади до королевской резиденции.



Гости увидят не только архитектурные шедевры, но и узнают о важных исторических событиях, которые сформировали современный облик столицы Великобритании.



Экскурсия предоставит не только знания, но и незабываемые впечатления от великолепия и красоты Лондона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Лондону - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а продолжительность светового дня позволяет насладиться всеми достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более холодной и дождливой погоде, что может повлиять на комфортность пребывания на улице.

Сейчас август — это идеальное время.