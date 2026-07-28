Богдан проводит ещё 5 экскурсий

Прогулка на велосипеде — это способ совместить культурный и спортивный отдых, ощутить ритм улиц и настоящую атмосферу Лондона.
Мы осмотрим Вестминстер и уютные улочки Саутфорка, проедем через Сити и повстречаем британские символы в Тауэр-Хамлетсе. Вы узнаете любопытные факты о знаменитых памятниках и раскроете основные вехи лондонских хроник.
Мы осмотрим Вестминстер и уютные улочки Саутфорка, проедем через Сити и повстречаем британские символы в Тауэр-Хамлетсе. Вы узнаете любопытные факты о знаменитых памятниках и раскроете основные вехи лондонских хроник.
Описание экскурсии
За несколько часов вы познакомитесь с великолепной архитектурой королевских дворцов, услышите об историческом наследии и насладитесь живописными парками и скверами. На велосипеде вы увидите гораздо больше, чем пешком или на автомобиле:
- Нас ждут значимые достопримечательности Вестминстера: Королевский дворец, Парламент, Скотланд Ярд и Трафальгарская площадь.
- Переместившись на южный берег Темзы, мы осмотрим знаковые места района Ламбет — и это не только дворец архиепископа и место работы Джеймса Бонда!
- Углубившись в средневековые улочки Саутворкa, вы увидите остатки Винчестерского дворца и мрачной тюрьмы Клинк, «Золотую лань» Фрэнсиса Дрейка и ещё один музей «Тейт». Во время остановок я расскажу о собрате этого музея — Пимлико — и объясню, в чём их различие.
- Обязательно заедем в Сити: район со своим уставом, мэром, собственной полицией и… всего 7 тысячами жителей. Собор св. Павла, Барбикан, небоскрёбы «огурец» с «сыротёркой» — вы сделаете снимки этих must visit places, а я раскрою, как здесь зарождался Лондон.
- И завершением экскурсии станет район Тауэр Хамлетс с 900-летней историей и изобилием британской символики!
Организационные детали
Отдельно оплачивается аренда велосипеда на 4 часа экскурсии: 16 фунтов за одного участника.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1963 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая экскурсия😍 за 4 часа я увидела почти весь Лондон. Богдан отлично преподносит материал, интересно, без лишней воды🔥 еще и на велике накаталась😍
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Т
Очень лёгкая, приятная прогулка по Лондону. Без серьезных исторических лекций, но с большим количеством фактов из современной жизни британцев. Мы проехались почти по всему центру, наблюдали смену караула в районе
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Это было прекрасно и увлекательно - на велосипедах самое интересное проехали - как общая обзорная экскурсия - лучше не придумать! Получить общие интересные знания и потом нужно брать более глубокие экскурсии по каждому месту. Отличный экскурсовод, прекрасные воспоминания, яркие эмоции! Очень рекомендую!
+2
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Если ты приезжаешь в Лондон, то велоэкскурсия с Богданом это самое правильное решение! Нас было 11человек, из них 1 живет в Лондоне, четверо уже были не первый раз, но уже
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Велосипедный тур! Много где приходилось путешествовать и брать экскурсии - но такой вариант был впервые. Отличный опыт. Город по своему раскрывается в передвижении пешком или на транспорте. Велосипед - совмещает в себе плюсы транспорта и зрительное восприятие пешехода. Рекомендую всем!
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М
Отличный тур!
Очень понравилось как был проложен маршрут, с одной стороны - достаточно не сложно было ехать, с другой - увидели много всего интересного. Богдан отличный рассказчик, всё было здорово.
Очень понравилось как был проложен маршрут, с одной стороны - достаточно не сложно было ехать, с другой - увидели много всего интересного. Богдан отличный рассказчик, всё было здорово.
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