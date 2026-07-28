Богдан проводит ещё 5 экскурсий

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Велосипедная экскурсия по Лондону

Почувствовать пульс города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Прогулка на велосипеде — это способ совместить культурный и спортивный отдых, ощутить ритм улиц и настоящую атмосферу Лондона.

Мы осмотрим Вестминстер и уютные улочки Саутфорка, проедем через Сити и повстречаем британские символы в Тауэр-Хамлетсе. Вы узнаете любопытные факты о знаменитых памятниках и раскроете основные вехи лондонских хроник.
5
13 отзывов
Велосипедная экскурсия по Лондону
Велосипедная экскурсия по Лондону
Велосипедная экскурсия по Лондону

Описание экскурсии

За несколько часов вы познакомитесь с великолепной архитектурой королевских дворцов, услышите об историческом наследии и насладитесь живописными парками и скверами. На велосипеде вы увидите гораздо больше, чем пешком или на автомобиле:

  • Нас ждут значимые достопримечательности Вестминстера: Королевский дворец, Парламент, Скотланд Ярд и Трафальгарская площадь.
  • Переместившись на южный берег Темзы, мы осмотрим знаковые места района Ламбет — и это не только дворец архиепископа и место работы Джеймса Бонда!
  • Углубившись в средневековые улочки Саутворкa, вы увидите остатки Винчестерского дворца и мрачной тюрьмы Клинк, «Золотую лань» Фрэнсиса Дрейка и ещё один музей «Тейт». Во время остановок я расскажу о собрате этого музея — Пимлико — и объясню, в чём их различие.
  • Обязательно заедем в Сити: район со своим уставом, мэром, собственной полицией и… всего 7 тысячами жителей. Собор св. Павла, Барбикан, небоскрёбы «огурец» с «сыротёркой» — вы сделаете снимки этих must visit places, а я раскрою, как здесь зарождался Лондон.
  • И завершением экскурсии станет район Тауэр Хамлетс с 900-летней историей и изобилием британской символики!

Организационные детали

Отдельно оплачивается аренда велосипеда на 4 часа экскурсии: 16 фунтов за одного участника.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1963 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до
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футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё. Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Екатерина
Потрясающая экскурсия😍 за 4 часа я увидела почти весь Лондон. Богдан отлично преподносит материал, интересно, без лишней воды🔥 еще и на велике накаталась😍
Потрясающая экскурсия😍 за 4 часа я увидела почти весь Лондон. Богдан отлично преподносит материал, интересно, без
Потрясающая экскурсия😍 за 4 часа я увидела почти весь Лондон. Богдан отлично преподносит материал, интересно, без
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Т
Очень лёгкая, приятная прогулка по Лондону. Без серьезных исторических лекций, но с большим количеством фактов из современной жизни британцев. Мы проехались почти по всему центру, наблюдали смену караула в районе
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Букингемского дворца, как уникальным образом отгоняют голубей от здания BBC, сделали отличные фото около Биг Бена. И получили массу советов по местам шоппинга. Но главное, мы проехались по центру Лондона на велосипедах (большая часть пути проходит по дорогам), что само по себе очень приятно! Спасибо Богдану! Мы прекрасно провели время. Без него мы бы не решились))) под конец он также показал нам отличное место для обеда)

Очень лёгкая, приятная прогулка по Лондону. Без серьезных исторических лекций, но с большим количеством фактов из
Очень лёгкая, приятная прогулка по Лондону. Без серьезных исторических лекций, но с большим количеством фактов из
Очень лёгкая, приятная прогулка по Лондону. Без серьезных исторических лекций, но с большим количеством фактов из
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Вадим
Это было прекрасно и увлекательно - на велосипедах самое интересное проехали - как общая обзорная экскурсия - лучше не придумать! Получить общие интересные знания и потом нужно брать более глубокие экскурсии по каждому месту. Отличный экскурсовод, прекрасные воспоминания, яркие эмоции! Очень рекомендую!
Это было прекрасно и увлекательно - на велосипедах самое интересное проехали - как общая обзорная экскурсия
Это было прекрасно и увлекательно - на велосипедах самое интересное проехали - как общая обзорная экскурсия
Это было прекрасно и увлекательно - на велосипедах самое интересное проехали - как общая обзорная экскурсия
Это было прекрасно и увлекательно - на велосипедах самое интересное проехали - как общая обзорная экскурсия
Это было прекрасно и увлекательно - на велосипедах самое интересное проехали - как общая обзорная экскурсия
Это было прекрасно и увлекательно - на велосипедах самое интересное проехали - как общая обзорная экскурсия
Это было прекрасно и увлекательно - на велосипедах самое интересное проехали - как общая обзорная экскурсия
Это было прекрасно и увлекательно - на велосипедах самое интересное проехали - как общая обзорная экскурсия+2
Это было прекрасно и увлекательно - на велосипедах самое интересное проехали - как общая обзорная экскурсия
Это было прекрасно и увлекательно - на велосипедах самое интересное проехали - как общая обзорная экскурсия
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Виктория
Если ты приезжаешь в Лондон, то велоэкскурсия с Богданом это самое правильное решение! Нас было 11человек, из них 1 живет в Лондоне, четверо уже были не первый раз, но уже
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в процессе экскурсии каждый из них сказал, как круто что мы взяли эту экскурсию. Очень интересно, познавательно и информативно, при этом совершенно не устаёшь, так как езда на велосипеде в Лондоне просто кайф! Сам гид очень внимателен к каждому, помогает, отвечает, корректирует программу под ваши запросы! Рекомендую всем и каждому велоэкскурсию с Богданом!

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Константин
Велосипедный тур! Много где приходилось путешествовать и брать экскурсии - но такой вариант был впервые. Отличный опыт. Город по своему раскрывается в передвижении пешком или на транспорте. Велосипед - совмещает в себе плюсы транспорта и зрительное восприятие пешехода. Рекомендую всем!
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М
Отличный тур!
Очень понравилось как был проложен маршрут, с одной стороны - достаточно не сложно было ехать, с другой - увидели много всего интересного. Богдан отличный рассказчик, всё было здорово.
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Входит в следующие категории Лондона

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