Богдан проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

За несколько часов вы познакомитесь с великолепной архитектурой королевских дворцов, услышите об историческом наследии и насладитесь живописными парками и скверами. На велосипеде 🚲 вы увидите гораздо больше, чем пешком или на автомобиле:

Нас ждут значимые достопримечательности 🏛️ Вестминстера: Королевский дворец, Парламент, Скотланд Ярд и Трафальгарская площадь.

Переместившись на южный берег Темзы, мы осмотрим знаковые места района Ламбет — и это не только дворец архиепископа и место работы Джеймса Бонда!

Углубившись в средневековые улочки Саутворкa, вы увидите остатки Винчестерского дворца и мрачной тюрьмы Клинк, «Золотую лань» Фрэнсиса Дрейка и еще один музей 🖼 «Тейт». Во время остановок я расскажу о собрате этого музея — Пимлико — и объясню, в чем их различие.

Обязательно заедем в Сити: район со своим уставом, мэром, собственной полицией и… всего 7 тысячами жителей. Собор св. Павла, Барбикан, небоскребы «огурец» с «сыротёркой» — вы сделаете снимки этих must visit places, а я раскрою, как здесь зарождался Лондон.

И завершением экскурсии 🧭 станет район Тауэр Хамлетс с 900-летней историей 📖 и изобилием британской символики!

Организационные детали

Отдельно оплачивается аренда велосипеда на 4 часа экскурсии: 16 фунтов за одного участника.