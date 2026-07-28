Богдан проводит ещё 5 экскурсий

Прогулка на велосипеде — это способ совместить культурный и спортивный отдых, ощутить ритм улиц и настоящую атмосферу Лондона. Мы осмотрим Вестминстер и уютные улочки Саутфорка, проедем через Сити и повстречаем британские символы в Тауэр-Хамлетсе. Вы узнаете любопытные факты о знаменитых памятниках и раскроете основные вехи лондонских хроник.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

За несколько часов вы познакомитесь с великолепной архитектурой королевских дворцов, услышите об историческом наследии и насладитесь живописными парками и скверами. На велосипеде вы увидите гораздо больше, чем пешком или на автомобиле:

Нас ждут значимые достопримечательности Вестминстера: Королевский дворец, Парламент, Скотланд Ярд и Трафальгарская площадь.

Переместившись на южный берег Темзы, мы осмотрим знаковые места района Ламбет — и это не только дворец архиепископа и место работы Джеймса Бонда!

Углубившись в средневековые улочки Саутворкa, вы увидите остатки Винчестерского дворца и мрачной тюрьмы Клинк, «Золотую лань» Фрэнсиса Дрейка и ещё один музей «Тейт». Во время остановок я расскажу о собрате этого музея — Пимлико — и объясню, в чём их различие.

Обязательно заедем в Сити: район со своим уставом, мэром, собственной полицией и… всего 7 тысячами жителей. Собор св. Павла, Барбикан, небоскрёбы «огурец» с «сыротёркой» — вы сделаете снимки этих must visit places, а я раскрою, как здесь зарождался Лондон.

И завершением экскурсии станет район Тауэр Хамлетс с 900-летней историей и изобилием британской символики!

Организационные детали

Отдельно оплачивается аренда велосипеда на 4 часа экскурсии: 16 фунтов за одного участника.