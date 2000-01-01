Богдан проводит ещё 5 экскурсий

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Велосипедный тур по Лондону

Почувствовать пульс города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке

Богдан
Богдан – Гид из Лондона
Прогулка 👣 на велосипеде 🚲 — это способ совместить культурный и спортивный отдых, ощутить ритм улиц и настоящую атмосферу Лондона.

Мы осмотрим Вестминстер и уютные улочки Саутфорка, проедем через Сити и повстречаем британские символы в Тауэр-Хамлетсе.

Вы узнаете любопытные факты о знаменитых памятниках и раскроете основные вехи лондонских хроник.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚲На велосипеде
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • £105 за экскурсию

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Велосипедный тур по Лондону
Велосипедный тур по Лондону

Что вас ожидает

За несколько часов вы познакомитесь с великолепной архитектурой королевских дворцов, услышите об историческом наследии и насладитесь живописными парками и скверами. На велосипеде 🚲 вы увидите гораздо больше, чем пешком или на автомобиле:

  • Нас ждут значимые достопримечательности 🏛️ Вестминстера: Королевский дворец, Парламент, Скотланд Ярд и Трафальгарская площадь.
  • Переместившись на южный берег Темзы, мы осмотрим знаковые места района Ламбет — и это не только дворец архиепископа и место работы Джеймса Бонда!
  • Углубившись в средневековые улочки Саутворкa, вы увидите остатки Винчестерского дворца и мрачной тюрьмы Клинк, «Золотую лань» Фрэнсиса Дрейка и еще один музей 🖼 «Тейт». Во время остановок я расскажу о собрате этого музея — Пимлико — и объясню, в чем их различие.
  • Обязательно заедем в Сити: район со своим уставом, мэром, собственной полицией и… всего 7 тысячами жителей. Собор св. Павла, Барбикан, небоскребы «огурец» с «сыротёркой» — вы сделаете снимки этих must visit places, а я раскрою, как здесь зарождался Лондон.
  • И завершением экскурсии 🧭 станет район Тауэр Хамлетс с 900-летней историей 📖 и изобилием британской символики!

Организационные детали

Отдельно оплачивается аренда велосипеда на 4 часа экскурсии: 16 фунтов за одного участника.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Богдан
Богдан
Всем привет! До приезда в Великобританию учился на докторантуре, по специальности — универсальная литература. Профессия гида позволила применить запас своих теоретических знаний на практике, а это, согласитесь, здорово. Мой диплом подтвержден в Великобритании государственным сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom и соответствует British Bachelor (Honore) degree standart.
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