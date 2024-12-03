Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне: автобусная экскурсия с гидом

Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне
С экскурсоводом вы отправитесь в университет, где преподавали Джон Толкин и Льюис Кэрролл и учился Оскар Уайльд.

Дальше вы направитесь в небольшой город Стратфорд, известный тем, что стал родиной для английского поэта Уильяма Шекспира.

Вы увидите дом, где родился знаменитый драматург, школу, где он учился, и заглянете в местную церковь. Закончить экскурсию вы сможете в одном из старинных пабов города.
Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне: автобусная экскурсия с гидом
Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне: автобусная экскурсия с гидом
Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне: автобусная экскурсия с гидом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Оксфорд – ворота в мир знаний

Оксфорд – это не просто университет, это самый старый университет англоязычного мира, где история и традиции переплетаются с современностью. Эта экскурсия подарит вам возможность погрузиться в удивительный мир студенчества, наполненный многовековыми, порой забавными, традициями.

Здесь преподавали такие выдающиеся личности, как Джон Толкин и Льюис Кэрролл, а среди студентов можно встретить имена Оскара Уальда и Перси Шелли. Не зря 26 премьер-министров Великобритании являются выпускниками этого престижного учебного заведения.

Во время прогулки по уютным улочкам Оксфорда вы сможете насладиться великолепной архитектурой, которая вдохновляет и восхищает. Как сказал английский поэт Мэтью Арнольд, Оксфорд – это «город дремлющих шпилей». Возможно, нам повезет заглянуть в один из колледжей и увидеть, как живут современные студенты этого знаменитого университета.

Стратфорд-на-Эвоне – родина Шекспира

Следующим пунктом нашего путешествия станет Стратфорд-на-Эвоне, город, который знаком всем благодаря великому барду – Уильяму Шекспиру. Эта поездка приведет нас в маленький, почти игрушечный городок, где время, кажется, остановилось.

Здесь вы увидите старинные домики, которые порой слегка покосились от времени, узкие улочки и неторопливо плавающих в реке белых лебедей. Мы посетим дом, в котором родился и провел свое детство маленький Уильям, а также школу, где он учился.

Не забудем заглянуть в Церковь Святой Троицы, где его крестили и где покоится его прах. Завершить нашу прогулку можно в одном из старинных пабов, наслаждаясь кружкой доброго английского эля и погружаясь в атмосферу этого удивительного места.

В 8:30 по графику.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
взрослый$230
детский до 15 лет$220
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Колледж в Оксфорде
  • Дом и школа Уильяма Шекспира
  • Церковь Святой Троицы
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Русскоязычный гид
  • Входной билет в Церковь Святой Троицы
  • Входной билет в колледж в Оксфорде
Что не входит в цену
  • Питание
  • Дополнительные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Завершение: В центре Лондона в районе Гайд Парка
Когда и сколько длится?
Когда: В 8:30 по графику.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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