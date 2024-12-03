С экскурсоводом вы отправитесь в университет, где преподавали Джон Толкин и Льюис Кэрролл и учился Оскар Уайльд. Дальше вы направитесь в небольшой город Стратфорд, известный тем, что стал родиной для английского поэта Уильяма Шекспира. Вы увидите дом, где родился знаменитый драматург, школу, где он учился, и заглянете в местную церковь. Закончить экскурсию вы сможете в одном из старинных пабов города.

Описание экскурсии

Оксфорд – ворота в мир знаний

Оксфорд – это не просто университет, это самый старый университет англоязычного мира, где история и традиции переплетаются с современностью. Эта экскурсия подарит вам возможность погрузиться в удивительный мир студенчества, наполненный многовековыми, порой забавными, традициями.

Здесь преподавали такие выдающиеся личности, как Джон Толкин и Льюис Кэрролл, а среди студентов можно встретить имена Оскара Уальда и Перси Шелли. Не зря 26 премьер-министров Великобритании являются выпускниками этого престижного учебного заведения.

Во время прогулки по уютным улочкам Оксфорда вы сможете насладиться великолепной архитектурой, которая вдохновляет и восхищает. Как сказал английский поэт Мэтью Арнольд, Оксфорд – это «город дремлющих шпилей». Возможно, нам повезет заглянуть в один из колледжей и увидеть, как живут современные студенты этого знаменитого университета.

Стратфорд-на-Эвоне – родина Шекспира

Следующим пунктом нашего путешествия станет Стратфорд-на-Эвоне, город, который знаком всем благодаря великому барду – Уильяму Шекспиру. Эта поездка приведет нас в маленький, почти игрушечный городок, где время, кажется, остановилось.

Здесь вы увидите старинные домики, которые порой слегка покосились от времени, узкие улочки и неторопливо плавающих в реке белых лебедей. Мы посетим дом, в котором родился и провел свое детство маленький Уильям, а также школу, где он учился.

Не забудем заглянуть в Церковь Святой Троицы, где его крестили и где покоится его прах. Завершить нашу прогулку можно в одном из старинных пабов, наслаждаясь кружкой доброго английского эля и погружаясь в атмосферу этого удивительного места.