В программе -
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать легенды и историю Оксфорда
- 📚 Посетить старейшие колледжи и церкви
- 🔬 Исследовать университетские музеи
- 🎬 Увидеть места съёмок Гарри Поттера
- 📸 Сделать уникальные фотографии
- 🛍️ Заглянуть на крытый рынок
Что можно увидеть
- Шелдонианский театр
- Церковь Святой Девы Марии
- Музей науки
- Библиотека Бодли
- Камера Рэдклиффа
- Крытый рынок
Описание экскурсии
Истоки города: крепость, башни, легенды
- Осмотрим древние стены, башни и ров — и обсудим, как из укрепления возник город
- Поговорим о легенде основания Оксфорда троянцами, о принцессе Фридсвайде и рыцарях, защищавших город
- Заглянем в бывшую тюрьму и услышим историю Матильды, спасшейся в белом платье по снегу
Сердце университета
- Пройдём мимо Шелдонианского театра и старейших колледжей
- Посетим церковь Святой Девы Марии, где веками собирались студенты
- Разберёмся, как устроен университет, что такое колледж и чем живут студенты сегодня
- Вспомним и о торжественных церемониях, мантиях и званых обедах
Университетские тайны и открытия
- Зайдём в Музей науки, где находится камера Льюиса Кэрролла и доска Эйнштейна
- Посмотрим на знаменитые «головы философов»
- Прогуляемся вдоль библиотеки Бодли и камеры Рэдклиффа — поговорим о подземных туннелях и университетских привидениях
Литература и кино
- Вы узнаете, где снимали сцены из Гарри Поттера
- Увидите места, связанные с Алисой в Стране чудес, Толкином и К. С. Льюисом
- Отыщете «дверь в Нарнию» и поймёте, как были придуманы хоббиты
Фотогеничные виды и городская жизнь
- Пройдём под мостом Вздохов и выберем лучшие локации для съёмки (я исследовательница фотографии, поэтому знаю, где можно сделать особенные кадры)
- Заглянем на Крытый рынок — место для покупки сувениров и гастрономических открытий
- По желанию — поднимемся на башню или купол с панорамным видом
И дополнительная программа. Мы можем:
~ залезть на одну из оксфордских башен или под купол Шелдонианского театра
~ купить сладости в прелестном Alice’s shop
~ посетить музей Эшмола с его потрясающей коллекцией искусства
~ зайти в Музей естественной истории (любимое место детей!)
~ погулять в университетских парках
~ выпить пива в историческом пабе или традиционного чаю в кафе под сводами 13 века
~ а для самых пресыщенных — прогулка в район Джерико по каналу: мы посмотрим на «жилые» лодки, увидим здание университетского издательства и узнаем историю соперничества пабов The Trout («Форель») и The Perch («Окунь»)
Кому подойдёт эта экскурсия
Программа будет интересна и впервые приехавшим — я покажу основные достопримечательности, и тем, кто уже был в Оксфорде, — предложу менее очевидный маршрут с новыми открытиями. Возможен гибкий формат по вашим интересам — от классики до узких тем (например, фотография, история науки, литература или оксфордская кухня).
Организационные детали
- Некоторые колледжи можно посетить бесплатно (особенно в маленьких группах)
- Вход в Christ Church платный — £20–24, по предварительной брони
- Дополнительные расходы возможны при посещении музеев и кафе
- Если маршрут удлиняется, то стоимость экскурсии увеличивается. Детали можем обсудить в переписке до бронирования
Как добраться до Оксфорда из Лондона
- Поезд: от Paddington (55 мин.) или Marylebone (1 ч. 20 мин.)
- Автобус: Oxford Tube и другие маршруты (1,5 ч., остановка High Street)
- Автомобиль: могу порекомендовать парковку, возможны пробки