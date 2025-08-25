читать дальше

и не возникло ощущения легкости и энергии, которых людям хочется во время отпуска. Я понимаю ваши эмоции, и мне грустно, что вы разочарованы. Отчасти это было связано с тем, что я была в напряжении. С вами пришел не говорящий на русском человек, ранее вы не отвечали на мои сообщения, в том числе о составе группы, и я почти до последнего момента не была уверена, что экскурсия состоится. В итоге мне пришлось соединить вас с другой группой, чего я никогда не делаю (это сложно и гиду, и участникам). Я сделала скидку, мы пришли в удобную вам точку и подождали вас с предыдущего мероприятия, что было не очень справедливо по отношению к тем, кто приехал вовремя. Ваша дочь параллельно переводила на английский, и это отвлекало.



Я также не вполне согласна с вами насчет записей. Смотреть в заранее подготовленные заметки - нормальная практика многих гидов, позволяющая лучше следовать плану, уточнять информацию и не пропускать ключевые моменты, т. е. сделать экскурсию качественнее. Особенно это важно, когда гид вынужденно отвлекается. В любом случае, я рада, что Оксфорд оставил у вас хорошие впечатления и надеюсь, что вам пригодились какие-то из моих рекомендаций. Я, со свой стороны, учту ваш отзыв.