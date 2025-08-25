Мои заказы

В гости в Оксфорд

Познакомьтесь с Оксфордом через призму его легенд и историй. Узнайте, где учился Гарри Поттер и создавались хоббиты, и почувствуйте атмосферу города
Экскурсия «Открывая Оксфорд» предлагает уникальную возможность увидеть город глазами местной жительницы и студентки. Участники узнают о древних стенах и башнях, посетят старейшие колледжи и церковь Святой Девы Марии.

В программе -
прогулка по Музею науки и Библиотеке Бодли, а также знакомство с местами, связанными с Гарри Поттером и Толкином. Фотогеничные виды и возможность посетить крытый рынок дополнят впечатления. Программа гибкая и подходит как для новичков, так и для опытных путешественников

3.5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать легенды и историю Оксфорда
  • 📚 Посетить старейшие колледжи и церкви
  • 🔬 Исследовать университетские музеи
  • 🎬 Увидеть места съёмок Гарри Поттера
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
  • 🛍️ Заглянуть на крытый рынок
В гости в Оксфорд© Виктория
Что можно увидеть

  • Шелдонианский театр
  • Церковь Святой Девы Марии
  • Музей науки
  • Библиотека Бодли
  • Камера Рэдклиффа
  • Крытый рынок

Описание экскурсии

Истоки города: крепость, башни, легенды

  • Осмотрим древние стены, башни и ров — и обсудим, как из укрепления возник город
  • Поговорим о легенде основания Оксфорда троянцами, о принцессе Фридсвайде и рыцарях, защищавших город
  • Заглянем в бывшую тюрьму и услышим историю Матильды, спасшейся в белом платье по снегу

Сердце университета

  • Пройдём мимо Шелдонианского театра и старейших колледжей
  • Посетим церковь Святой Девы Марии, где веками собирались студенты
  • Разберёмся, как устроен университет, что такое колледж и чем живут студенты сегодня
  • Вспомним и о торжественных церемониях, мантиях и званых обедах

Университетские тайны и открытия

  • Зайдём в Музей науки, где находится камера Льюиса Кэрролла и доска Эйнштейна
  • Посмотрим на знаменитые «головы философов»
  • Прогуляемся вдоль библиотеки Бодли и камеры Рэдклиффа — поговорим о подземных туннелях и университетских привидениях

Литература и кино

  • Вы узнаете, где снимали сцены из Гарри Поттера
  • Увидите места, связанные с Алисой в Стране чудес, Толкином и К. С. Льюисом
  • Отыщете «дверь в Нарнию» и поймёте, как были придуманы хоббиты

Фотогеничные виды и городская жизнь

  • Пройдём под мостом Вздохов и выберем лучшие локации для съёмки (я исследовательница фотографии, поэтому знаю, где можно сделать особенные кадры)
  • Заглянем на Крытый рынок — место для покупки сувениров и гастрономических открытий
  • По желанию — поднимемся на башню или купол с панорамным видом

И дополнительная программа. Мы можем:

~ залезть на одну из оксфордских башен или под купол Шелдонианского театра
~ купить сладости в прелестном Alice’s shop
~ посетить музей Эшмола с его потрясающей коллекцией искусства
~ зайти в Музей естественной истории (любимое место детей!)
~ погулять в университетских парках
~ выпить пива в историческом пабе или традиционного чаю в кафе под сводами 13 века
~ а для самых пресыщенных — прогулка в район Джерико по каналу: мы посмотрим на «жилые» лодки, увидим здание университетского издательства и узнаем историю соперничества пабов The Trout («Форель») и The Perch («Окунь»)

Кому подойдёт эта экскурсия

Программа будет интересна и впервые приехавшим — я покажу основные достопримечательности, и тем, кто уже был в Оксфорде, — предложу менее очевидный маршрут с новыми открытиями. Возможен гибкий формат по вашим интересам — от классики до узких тем (например, фотография, история науки, литература или оксфордская кухня).

Организационные детали

  • Некоторые колледжи можно посетить бесплатно (особенно в маленьких группах)
  • Вход в Christ Church платный — £20–24, по предварительной брони
  • Дополнительные расходы возможны при посещении музеев и кафе
  • Если маршрут удлиняется, то стоимость экскурсии увеличивается. Детали можем обсудить в переписке до бронирования

Как добраться до Оксфорда из Лондона

  • Поезд: от Paddington (55 мин.) или Marylebone (1 ч. 20 мин.)
  • Автобус: Oxford Tube и другие маршруты (1,5 ч., остановка High Street)
  • Автомобиль: могу порекомендовать парковку, возможны пробки

Ответы на вопросы

Виктория
Виктория — ваш гид в Оксфорде
Хочу поделиться с вами любовью к Оксфорду — городу, в котором я живу и учусь. По профессии я историк литературы и искусства, арт-критик и куратор выставок. Впервые приехала в Великобританию ещё в 90-е и объездила всю страну. Сейчас я докторантка Оксфордского университета. Моя страсть — эпоха Тюдоров, но с современностью я тоже в ладу. А ещё я садовод и любительница природы.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
Е
Екатерина
25 авг 2025
Были на этой экскурсии 19.08. Прекрасно погуляли с Викторией, прогулка была очень приятной - узнавали и исторические факты, и говорили про современную жизнь в городе) Ну и не могу не
поблагодарить отдельно Викторию за отзывчивость - была на связи и очень помогала советами по разным вопросам (и о приобретении билетов, и как лучше добраться и т. д.). Спасибо) P.s. Дочь-подросток тоже в восторге)

И
Инесса
16 июл 2025
Обычно не пишу плохих отзывов, но здесь не могу не написать. Оксфорд очень красивый и интересный город, но гиду этого не удалось донести. Экскурсия была не интересная, гиду нужно, как минимум, готовится. Гид все время смотрела в свои бумажки
Виктория
Виктория
Ответ организатора:
Инесса, мне искренне жаль, что я не оправдала ваши ожидания. Да, я почувствовала, что мне не удалось зажечь вас интересом
и не возникло ощущения легкости и энергии, которых людям хочется во время отпуска. Я понимаю ваши эмоции, и мне грустно, что вы разочарованы. Отчасти это было связано с тем, что я была в напряжении. С вами пришел не говорящий на русском человек, ранее вы не отвечали на мои сообщения, в том числе о составе группы, и я почти до последнего момента не была уверена, что экскурсия состоится. В итоге мне пришлось соединить вас с другой группой, чего я никогда не делаю (это сложно и гиду, и участникам). Я сделала скидку, мы пришли в удобную вам точку и подождали вас с предыдущего мероприятия, что было не очень справедливо по отношению к тем, кто приехал вовремя. Ваша дочь параллельно переводила на английский, и это отвлекало.

Я также не вполне согласна с вами насчет записей. Смотреть в заранее подготовленные заметки - нормальная практика многих гидов, позволяющая лучше следовать плану, уточнять информацию и не пропускать ключевые моменты, т. е. сделать экскурсию качественнее. Особенно это важно, когда гид вынужденно отвлекается. В любом случае, я рада, что Оксфорд оставил у вас хорошие впечатления и надеюсь, что вам пригодились какие-то из моих рекомендаций. Я, со свой стороны, учту ваш отзыв.

