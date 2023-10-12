Будапешт: Обзорная экскурсия с бесплатными напитками на круизе по Дунаю
Примите участие в обзорной экскурсии по сказочной столице Венгрии — Будапешту.
Во время нашего круиза гости смогут полюбоваться популярными достопримечательностями Будапешта — Будайской крепостью, холмом Геллерт, историческими зданиями.
А чтобы вы и ваши друзья провели время максимально весело, мы предлагаем неограниченный доступ к напиткам из бара!
Во время нашего круиза гости смогут полюбоваться популярными достопримечательностями Будапешта — Будайской крепостью, холмом Геллерт, историческими зданиями.
А чтобы вы и ваши друзья провели время максимально весело, мы предлагаем неограниченный доступ к напиткам из бара!
Ближайшие даты:
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14
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Что вас ожидает:
- Остров Маргит
- Туфли на набережной Дуная
- Цитадель
- Гора Геллерт
- Будайская крепость
- Здание парламента
- Национальный театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетБудапешт хорошо известен оживленной жизнью в пабах и великолепными историческими достопримечательностями вдоль реки Дунай. Так почему бы не совместить все это и не насладиться красивыми видами вкупе с безлимитными напитками во время нашего круиза? Поднимитесь на борт корабля, откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь, пока город проплывает мимо, а вы тем временем будете наслаждаться холодными напитками в компании друзей!
Вы проплывете мимо самых престижных отелей Будапешта, «Бронзовых башмачков», здания парламента, острова Маргит, замкового района, холма Геллерт, Цитадели и Национального театра. Заставьте друзей, которые остались дома, завидовать, пока вы наслаждаетесь изобилием городских достопримечательностей и нашим баром с напитками!
Помимо экскурсии, билет включает в себя неограниченное потребление следующих напитков:
- Домашние вина (белое, красное или розовое).
- Пиво.
- Шампанское (сладкое и сухое).
- Безалкогольные напитки.
- Вода.
- Чай и кофе.
Разогрейтесь перед вечеринкой в Будапеште или устройте вечеринку на борту!
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- 85-минутный круиз
- Неограниченное количество напитков (домашние вина, пиво, шампанское, безалкогольные напитки, минеральная вода, чай и кофе)
- Что не входит
- WI-FI
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Обзорные
Парламент
Круизы
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Остров Маргит
Природа и пейзажи
Гора Геллерт
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Дата и количество участников выбирается при бронировании