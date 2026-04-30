5 отзывов оставили туристы

Чтобы приятно провести вечер в Будапеште, отправляйтесь на нашу теплоходную групповую прогулку. Вы проплывете мимо значимых достопримечательностей города: Будайской крепости, Рыбацкого бастиона, церкви Матьяша, моста Эржебет и других. Послушаете венгерские и цыганские песни, а заодно проводите закат.

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Описание экскурсии

Вид на город с воды. Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдёт вверх до острова Маргит между двумя частями венгерской столицы, Будой и Пештом, и спустится вниз до моста Ракоци. Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт — и всё это в сияющей вечерней подсветке.

Вы можете выбрать либо 2 × 0,05 л токайского вина, либо 3 пива, либо 2 × 0,1 л домашнего вина, либо 3 бокала безалкогольного напитка.

По желанию в баре вы сможете купить венгерские вина, крепкий алкоголь, соки, минеральную воду и закуски.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

Это не экскурсия, а круиз. Формат данной программы не предусматривает экскурсионного сопровождения, так как во время круиза играют музыканты. Но хостес на теплоходе всегда готов помочь с организационными вопросами. Круиз международный, хостес говорит на английском языке.

При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается (без исключений)

В зависимости от модели теплохода гостей рассаживают по 4 — 8 — 10 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только если есть свободные столики.

За доплату €25 с каждого участника (независимо от возраста) вы можете забронировать столик у окна. При выборе этой опции вам нужно связаться с гидом и полностью оплатить заказ не позднее, чем за 5 дней до круиза.

Что входит в стоимость, а что — нет