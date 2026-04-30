5 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Вечерняя прогулка по Дунаю с бокалом Токайского

Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Чтобы приятно провести вечер в Будапеште, отправляйтесь на нашу теплоходную групповую прогулку.

Вы проплывете мимо значимых достопримечательностей города: Будайской крепости, Рыбацкого бастиона, церкви Матьяша, моста Эржебет и других. Послушаете венгерские и цыганские песни, а заодно проводите закат.
4.4
21 отзыв
Вечерняя прогулка по Дунаю с бокалом Токайского
Вечерняя прогулка по Дунаю с бокалом Токайского
Вечерняя прогулка по Дунаю с бокалом Токайского

Описание экскурсии

Вид на город с воды. Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдёт вверх до острова Маргит между двумя частями венгерской столицы, Будой и Пештом, и спустится вниз до моста Ракоци. Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт — и всё это в сияющей вечерней подсветке.

Вы можете выбрать либо 2 × 0,05 л токайского вина, либо 3 пива, либо 2 × 0,1 л домашнего вина, либо 3 бокала безалкогольного напитка.

По желанию в баре вы сможете купить венгерские вина, крепкий алкоголь, соки, минеральную воду и закуски.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Это не экскурсия, а круиз. Формат данной программы не предусматривает экскурсионного сопровождения, так как во время круиза играют музыканты. Но хостес на теплоходе всегда готов помочь с организационными вопросами. Круиз международный, хостес говорит на английском языке.
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается (без исключений)
  • В зависимости от модели теплохода гостей рассаживают по 4 — 8 — 10 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только если есть свободные столики.
  • За доплату €25 с каждого участника (независимо от возраста) вы можете забронировать столик у окна. При выборе этой опции вам нужно связаться с гидом и полностью оплатить заказ не позднее, чем за 5 дней до круиза.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дети до 6 лет — бесплатно (если количество детей до 6 лет не превышает количество взрослых)
  • Дегустация включена в стоимость теплоходной прогулки

в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 21:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Неограниченное количество Prosecco (взрослый)€49
Дополнительный билет "столик у окна" (на каждого участника, включая детей)€25
Круиз с бокалом Токайского (взрослый)€38
Неограниченное количество напитков (вино, пиво, соки, чай, кофе, мин. вода)€65
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пештская сторона. Напротив здания Академии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 21:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
1
3
6
2
1
Дарья
Весело, интересно. Дают приветственный бокал поссеко. Персонал говорит на Английском, выступающие даже немного на русском, что было приятно конечно же. Все легко и понятно
Весело, интересно. Дают приветственный бокал поссеко. Персонал говорит на Английском, выступающие даже немного на русском, что
Весело, интересно. Дают приветственный бокал поссеко. Персонал говорит на Английском, выступающие даже немного на русском, что
Весело, интересно. Дают приветственный бокал поссеко. Персонал говорит на Английском, выступающие даже немного на русском, что
Весело, интересно. Дают приветственный бокал поссеко. Персонал говорит на Английском, выступающие даже немного на русском, что
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было
читать дальшеуменьшить

сложно, поскольку известен был номер причала и на тот момент, там был всего один катер. Сотрудники принимающей стороны встречают и провожают, напитки,которые входили в стоимость были отличного качества, анимационная составляющая тоже была интересная и веселая. Ну и конечно прекрасные виды Будапешта. Единственный момент можно порекомендовать проводить данный круиз на час позже в это время года, поскольку и очень хотелось увидеть подсвеченный Будапешт, а огни постепенно зажигались когда маршрут уже был завершён, не считаю это недостатком программы, лишь мое личное мнение. Вообщем спасибо за то,что всё прошло без неприятных моментов.

Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Гид у нас был невероятный! Прогулка была весьма увлекательной и интересной.
Однозначно советую посетить данную экскурсию!
Огромный бонус, что экскурсовод посоветовал невероятные заведения с венгерской кухней «не турестические» места это было невероятно вкусно!
Гид у нас был невероятный! Прогулка была весьма увлекательной и интересной.
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Шикарное завершение дня! Сам кораблик — комфортный, всё продумано до мелочей. Мы наслаждались вечерним видом на город, переливами огней на Дунае и просто невероятной атмосферой.

Живая музыка добавила особого шарма —
читать дальшеуменьшить

музыканты были настолько харизматичны и талантливы, что хотелось аплодировать после каждой композиции. Прогулка пролетела незаметно: всё было красиво, удобно и по-настоящему душевно. Ни о чём не пожалели — однозначно стоит того, чтобы увидеть Будапешт именно так ❤️

Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Когда я брала эту прогулку, я ясно осозновала, что это прогулка, а не экскурсия, поэтому все что я ожидала было и даже лучше!! Отличный маршрут, который помогает влюбится в Будапешт
читать дальшеуменьшить

еще больше! Он просто невероятен в вечерних огнях! Когда проплывали возле парламента просто дух захватывало! приятным бонусом был коктейль! Но, советую брать шампансоке или вино, так как коктейли мне не понравились. а вот шампанское и вино было достаточно хорошими)

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Будапешта

Похожие экскурсии на «Вечерняя прогулка по Дунаю с бокалом Токайского»

Свет и тени вечернего Будапешта
На машине
На микроавтобусе
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Свет и тени вечернего Будапешта
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от €159 за всё до 3 чел.
Вечерний или дневной панорамный круиз по Голубому Дунаю
Музыкальные теплоходы
Круизы
45 отзывов
Групповая
Вечерний или дневной панорамный круиз по Голубому Дунаю
Начало: Док 7, Джейн Хейнинг, 1052 Будапешт
€12 за человека
Круиз по Дунаю с ужином, живой музыкой и фольклорной программой
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
1.5 часа
24 отзыва
Групповая
Круиз по Дунаю с ужином, живой музыкой и фольклорной программой
Проплыть вдоль главных достопримечательностей на закате и оценить венгерскую кухню
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 19:00 и 21:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€89 за человека
Круиз по Дунаю с безлимитным аперолем и просекко на закате 19:00
Круизы
Музыкальные теплоходы
1 час 15 минут
15 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Круиз по Дунаю с безлимитным аперолем и просекко на закате 19:00
Начало: Будапешт, номер причала, площадь Петёфи 9, 1052 Ве...
€33 за человека
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будапеште
€38 за человека