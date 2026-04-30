5 отзывов оставили туристы

Чтобы приятно провести вечер в Будапеште, отправляйтесь на нашу теплоходную групповую прогулку.
Вы проплывете мимо значимых достопримечательностей города: Будайской крепости, Рыбацкого бастиона, церкви Матьяша, моста Эржебет и других. Послушаете венгерские и цыганские песни, а заодно проводите закат.
Вы проплывете мимо значимых достопримечательностей города: Будайской крепости, Рыбацкого бастиона, церкви Матьяша, моста Эржебет и других. Послушаете венгерские и цыганские песни, а заодно проводите закат.
Описание экскурсии
Вид на город с воды. Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдёт вверх до острова Маргит между двумя частями венгерской столицы, Будой и Пештом, и спустится вниз до моста Ракоци. Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт — и всё это в сияющей вечерней подсветке.
Вы можете выбрать либо 2 × 0,05 л токайского вина, либо 3 пива, либо 2 × 0,1 л домашнего вина, либо 3 бокала безалкогольного напитка.
По желанию в баре вы сможете купить венгерские вина, крепкий алкоголь, соки, минеральную воду и закуски.
Организационные детали
Важно знать до бронирования
- Это не экскурсия, а круиз. Формат данной программы не предусматривает экскурсионного сопровождения, так как во время круиза играют музыканты. Но хостес на теплоходе всегда готов помочь с организационными вопросами. Круиз международный, хостес говорит на английском языке.
- При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается (без исключений)
- В зависимости от модели теплохода гостей рассаживают по 4 — 8 — 10 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только если есть свободные столики.
- За доплату €25 с каждого участника (независимо от возраста) вы можете забронировать столик у окна. При выборе этой опции вам нужно связаться с гидом и полностью оплатить заказ не позднее, чем за 5 дней до круиза.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Дети до 6 лет — бесплатно (если количество детей до 6 лет не превышает количество взрослых)
- Дегустация включена в стоимость теплоходной прогулки
в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 21:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Неограниченное количество Prosecco (взрослый)
|€49
|Дополнительный билет "столик у окна" (на каждого участника, включая детей)
|€25
|Круиз с бокалом Токайского (взрослый)
|€38
|Неограниченное количество напитков (вино, пиво, соки, чай, кофе, мин. вода)
|€65
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пештская сторона. Напротив здания Академии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 21:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Весело, интересно. Дают приветственный бокал поссеко. Персонал говорит на Английском, выступающие даже немного на русском, что было приятно конечно же. Все легко и понятно
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Все прошло отлично!
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A
Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было
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Г
Гид у нас был невероятный! Прогулка была весьма увлекательной и интересной.
Однозначно советую посетить данную экскурсию!
Огромный бонус, что экскурсовод посоветовал невероятные заведения с венгерской кухней «не турестические» места это было невероятно вкусно!
Однозначно советую посетить данную экскурсию!
Огромный бонус, что экскурсовод посоветовал невероятные заведения с венгерской кухней «не турестические» места это было невероятно вкусно!
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Шикарное завершение дня! Сам кораблик — комфортный, всё продумано до мелочей. Мы наслаждались вечерним видом на город, переливами огней на Дунае и просто невероятной атмосферой.
Живая музыка добавила особого шарма —
Живая музыка добавила особого шарма —
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Когда я брала эту прогулку, я ясно осозновала, что это прогулка, а не экскурсия, поэтому все что я ожидала было и даже лучше!! Отличный маршрут, который помогает влюбится в Будапешт
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