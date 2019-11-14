5 отзывов оставили туристы

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Вечерняя прогулка по Дунаю

Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки и с коктейлями

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • ⛵️На кораблике
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 60 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в холле дворца «Дунай»
  • Заказать экскурсию

26 за человека

У этой экскурсии5 отзывов
4
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – экскурсионное агентство в Будапеште
Еще один прекрасный вечер в Будапеште — на теплоходной прогулке 👣 с коктейлями под звуки венгерских и цыганских песен.

Вы проплывете мимо значимых достопримечательностей города: Будайской крепости, Рыбацкого бастиона, церкви Матьяша, моста Эржебет и других.

И под звон бокалов увидите Будапешт в лучах заходящего солнца!
Вечерняя прогулка по Дунаю
Вечерняя прогулка по Дунаю

Что вас ожидает

Город с воды
Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдет вверх по течению до острова Маргит, расположенного между двумя частями венгерской столицы — Будой и Пештом, и спустится вниз до моста Ракоци. Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, названным в честь принцессы Сисси, и горой Геллерт — и все это в лучах заката и свете вечерней иллюминации.

На брудершафт с Будапештом
Под аккомпанемент венгерской и цыганской живой музыки вам предложат любые 2 алкогольных коктейля на выбор: Pina Colada, Havana beach, Jamaica Sunday, Cape Cod, Sex on the beach, Daiquiri, Blue Hawaiian, Pineiro, Fruit tingle, Mojito, Bacardi Cola, Sea Breeze, Pedro Collins.

По желанию, в баре вы сможете купить венгерские вина, крепкий алкоголь, соки, минеральную воду и закуски.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Обратите внимание, что это не историческая прогулка, а круиз. Формат данной программы не предусматривает экскурсионного сопровождения, так как во время круиза играют музыканты. Но хостес на теплоходе всегда готов помочь с организационными вопросами. Круиз международный, хостес говорит на английском языке.
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается (без исключений)
  • В зависимости от модели теплохода гостей рассаживают по 4 — 8 — 10 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только если есть свободные столики.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дети до 6 лет — бесплатно (если количество детей до 6 лет не превышает количество взрослых)
  • Дегустация коктейлей включена в стоимость теплоходной прогулки
Вечерняя прогулка по Дунаю
Вечерняя прогулка по Дунаю
Вечерняя прогулка по Дунаю
Вечерняя прогулка по Дунаю
Вечерняя прогулка по Дунаю
Вечерняя прогулка по Дунаю

Экскурсия проводится ежедневно в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Место встречи для начала в холле дворца «Дунай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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5 отзывов оставили туристы

14 ноября 2019
Когда я брала эту прогулку, я ясно осозновала, что это прогулка, а не экскурсия, поэтому все что я ожидала было и даже лучше!! Отличный маршрут, который помогает влюбится в Будапешт еще больше! Он просто невероятен в вечерних огнях! Когда проплывали возле парламента просто дух захватывало! приятным бонусом был коктейль! Но, советую брать шампансоке или вино, так как коктейли мне не понравились. а вот шампанское и вино было достаточно хорошими)
17 июня 2019
Это не экскурсия это прогулка между тремя мостами через дунай. Собирают всех у офиса продажи билетов ( где вы обмениваете свой распечатанный ваучер). По 40-50 человек ведут на пристань метров 500. Там размещают за столами 6-8 человек, при входе угощают шампанским! Пароход двухпалубный преимущественно закрытый! Место на открытом воздухе минимально! На каждой палубе играет трио музыкантов ( две скрипки и контрабас). Исполняют местную и интернациональную музыку! Подходят к каждому столику исполняют наиболее известную композицию страны людей находящихся за столом. Нам сыграли калинку, однако с нами сидели мексиканцы им ничего сыграть не смогли! Предлагают купить диск с их записями! После отказа примерно минут 30 они ничего не играли! Также при входе дают 2 купона на алкогольные коктейли ( входит в стоимость)! В общем чтобы посмотреть на город с воды, стоит того!
15 мая 2019
Экскурсии как таковой не было, это была вечерняя прогулка на теплоходе. Все прошло замечательно, коктейли, живая музыка. Только не повезло с погодой, на открытой палубе было холодно и ветренно. В общем и целом рекомендую.
27 апреля 2019
Всё было хорошо. Будапешт вечером с Дуная великолепен!!! Спасибо!
11 апреля 2019
Прогулка экскурсию не подразумевает, это круиз. Внутри помещения было много народу, снаружи на открытой палубе достаточно холодно. В целом прогулка своих денег стоит и скрашивается кофем и коктейлями

Ирина проводит ещё 13 экскурсий

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