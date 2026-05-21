13 отзывов оставили туристы

Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдет вверх по течению к острову Маргит и затем до современного моста Ракоци. Вы полюбуетесь главными достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, горой Геллерт. Дополнят увиденное приятные мелодии в исполнении профессиональных музыкантов на борту.
Ужин в венгерском стиле
Шеф-повар ресторана на теплоходе приготовит для вас традиционные венгерские угощения.
Меню ужина (3 варианта на выбор)
Меню отличаются супом и основным блюдом.
Меню А — городская классика
— амюс-буш от шефа (закуски из баклажанов и паприки, фиолетовый хумус) — багет на закваске — суп-гуляш из говядины — свиная вырезка «Сечени» с картофельным пюре, лечо и солёными огурцами — десерт «Шомлойская галушка»
Меню B — паприкаш
— амюс-буш от шефа — багет на закваске — рагу-суп из птицы с эстрагоном — куриная ножка в соусе паприкаш с картофельным гратеном, свежим салатом и солёными огурцами — десерт «Шомлойская галушка»
Меню C — вегетарианское
— амюс-буш от шефа — багет на закваске — крем-суп из сезонных овощей — паста «Маринера» с томатами, оливками и пармезаном — десерт «Шомлойская галушка»
Если у вас есть аллергия или особые пожелания по питанию, пожалуйста, сообщите об этом заранее.
Организационные детали
Как проходит круиз
Это не историческая прогулка, а круиз. Формат данной программы не предусматривает экскурсионное сопровождение
Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. Если официантов попросить вызвать такси, они любезно это сделают.
В зависимости от количества участников круиза официанты рассаживают гостей по 4 – 6 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 человека возможна при неполной загрузке теплохода и при наличии свободных столиков.
Животные на теплоход не допускаются. Исключение – собака поводырь
Важные моменты
При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
За доплату к основному билету €25 с каждого участника (независимо от возраста) вы можете забронировать столик у окна. При выборе этой опции вам нужно связаться с гидом и полностью оплатить заказ не позднее, чем за 3 дня до круиза.
в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 21:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый
€79
Дети 6-18 лет
€75
взрослый + "столик у окна"
€104
ребенок (6-18 лет) + "столик у окна"
€100
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пештская сторона. Пристань напротив здания Академии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 21:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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2
–
1
–
Анна
Потрясающие виды, вкусный ужин, приятная живая музыка. Очень рекомендую!
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Анна
Вкусный ужин, весёлая музыка, красивые виды - вечер супер удался! Благодарю организаторов и команду корабля, всячески рекомендую!
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Валерия
Всё прошло отлично) Теплоход по ориентирам найти очень легко, внутри проверяют билет, встречают, предлагают приветственное просекко. Без проблем посадили за столик на двоих у окна (без доплаты), плюс в билет читать дальшеуменьшить
входит ещё напиток и шведский стол, хотя заказывали ужин без шведского стола, но после уточнения у официантов те сказали, что можно брать. Ужин очень вкусный, ну и виды, конечно, незабываемые! Мы как раз взяли поездку на теплоходе в наш первый вечер и не прогадали - отличный заряд на всё путешествие
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А
Андрей
весело и вкусно
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V
Valery
Все было отлично - и корабль, и музыканты, и традиционный ужин, и обслуживание и погода. Эта прогулка -"вишенка на венгерском тортике" из прекрасной архитектуры Будапешта, его мостов и чудесного Дуная. Всё пропитано историей. Город - жемчужина Европы.
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М
Марина
Я выбрала данную экскурсию как завершение моей небольшой поездки в Будапешт - и не прогадала!..
Плывёшь себе тихонечко по Дунаю с бокалом шампанского и разными вкусностями, за окном - красота настоящая:) Поскольку читать дальшеуменьшить
на улице было пекло (уже который день на улице стояла температура в 30 градусов), были лёгкие опасения, не будет ли жарко и на кораблике как в парнике. Но опасения оказались напрасны: работал кондиционер. Так что, удалось отдохнуть и от жары немного).
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