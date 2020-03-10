13 отзывов оставили туристы

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Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский обед

Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • ⛵️На кораблике
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Группа не более 40 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в холле дворца «Дунай»
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40 за человека

У этой экскурсии13 отзывов
4.62
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – экскурсионное агентство в Будапеште
Прекрасные панорамы города встретят вас во всем величии и блеске на теплоходной прогулке 👣.

Вы полюбуетесь Будайской крепостью и Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона и другими важными достопримечательностями 🏛️.

А на обед попробуете традиционные венгерские блюда: гуляш, поленту с фетой, струдель.

И все это под музыкальный аккомпанемент!
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский обед
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский обед

Что вас ожидает

Достопримечательности Будапешта с воды
Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдет вверх по течению к острову Маргит и затем до современного моста Ракоци. Вы полюбуетесь главными достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, горой Геллерт.

Обед в венгерском стиле
Шеф-повар ресторана на теплоходе предложит лучшие венгерские угощения на выбор: холодные закуски, супы, горячие блюда, салаты и десерты. Вы попробуете крем из шкварок, гуляш с мелкими клецками, куриные окорочка «Паприкаш», поленту с фетой на гриле, галушки, струдель по-домашнему и другие традиционные блюда. По желанию, в баре вы сможете приобрести венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе или чай..

Организационные детали

  • Это не историческая прогулка, а круиз. Формат данной программы не предусматривает экскурсионное сопровождение
  • Представитель теплоходной компании сопровождает гостей от места сбора до теплохода, а официанты на теплоходе рассаживают за столики. Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
  • Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. Если официантов попросить вызвать такси, они любезно это сделают.
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский обед
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский обед
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский обед
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский обед

Экскурсия проводится ежедневно в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Место встречи для начала в холле дворца «Дунай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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13 отзывов оставили туристы

10 марта 2020
Покупала этот круиз с обедом для того, чтобы показать маме Будапешт с воды. Экскурсией это не назовешь, но нам ее никто и не обещал, хотя во время движения, аудиогид на английском сообщал, что мы видим и краткую историю объекта, нам хватило. К лодке нас проводила милая девушка, при входе дали по бокалу неплохого игристого вина, посадили у окна, что нас порадовало. А потом официанты начали открывать крышки на бесконечных кастрюлях, тарелках и т. д. Там было несколько видов салатов, пара супов и большой выбор мясных блюд с гарнирами. Все я не попробовала, но то, что пробовала - это было вкусно. Неприятных последствий от еды не было. Кстати, упомянутые официанты были улыбчивы, доброжелательны. Один из них нам дал бесплатно по еще одному бокалу игристого вина. Приятно. Маршрут поездки - это все, что надо увидеть в Будапеште. Полтора часа было достаточно. Из минусов - у окна, видимо, проходит отопление, и горячий воздух дул очень сильно прямо в лицо, а это вместе с качкой на волнах, алкоголем и едой, у некоторых может привести к неприятностям.
30 января 2020
Заявленной живой музыки не было, но впечатление от организации хорошее. Официанты оперативно подходили, убирая посуду и предлагая дополнительные напитки, еда вкусная и разнообразная. В целом, всё понравилось)
23 января 2020
Не поставил ни чего с 1 по 3 вопрос, по тому, что это не экскурсия а обед на теплоходе с осмотром Будапешта с реки. Возможно вечером хорошо но и днем есть на что посмотреть. Прокатитесь не пожалеете!
11 января 2020
Полтора часа на корабле. Качка не ощущается. Обед - шведский стол. Вкусно. Выбор блюд разнообразный. Из алкоголя, пиво, неплохое вино. Немного скучновато. Жаль нет в экскурсии гида, который расскажет про окружающие места.
6 декабря 2019
Приятное путешествие. Романтическая обстановка, вкусная еда. Красивые виды за окном.
6 декабря 2019
Было очень душевно...
5 декабря 2019
Прогулка очень понравилась. Был ясный день и виды завораживали взгляд. Обед тоже понравился, широкий выбор блюд, приветственный бокал шампанского. Безупречное обслуживание. Советуем совершить такую прогулку.
25 ноября 2019
Экскурсии как таковой не было, но об этом заранее предупреждали. Был круиз по Дунаю с прекрасным, отменным обедом. Еда была восхитительна, по принципу " шведского стола". А какие красоты Будапешта
12 октября 2019
Отличная прогулка! Хороший сытный венгерский обед, организация на высоком уровне. Нам очень понравилось, жаль что так быстро пролетело время!
10 октября 2019
Отличная прогулка на кораблике. Сознательно брала эту прогулку: пообедать и прокатиться перед отлетом из страны. Экскурсия проводилась на английском, для нас это не было проблемой.
Ещё 3 отзыва

Ирина проводит ещё 13 экскурсий

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