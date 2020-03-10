13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Достопримечательности Будапешта с воды

Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдет вверх по течению к острову Маргит и затем до современного моста Ракоци. Вы полюбуетесь главными достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, горой Геллерт.

Обед в венгерском стиле

Шеф-повар ресторана на теплоходе предложит лучшие венгерские угощения на выбор: холодные закуски, супы, горячие блюда, салаты и десерты. Вы попробуете крем из шкварок, гуляш с мелкими клецками, куриные окорочка «Паприкаш», поленту с фетой на гриле, галушки, струдель по-домашнему и другие традиционные блюда. По желанию, в баре вы сможете приобрести венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе или чай..