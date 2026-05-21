13 отзывов оставили туристы

Прекрасные панорамы города встретят вас во всём величии и блеске на теплоходной прогулке. Вы полюбуетесь Будайской крепостью и Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона и другими важными достопримечательностями. А на ужин попробуете традиционные венгерские блюда. И всё это под живую музыку!

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Описание экскурсии

Достопримечательности Будапешта с воды

Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдет вверх по течению к острову Маргит и затем до современного моста Ракоци. Вы полюбуетесь главными достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, горой Геллерт. Дополнят увиденное приятные мелодии в исполнении профессиональных музыкантов на борту.

Ужин в венгерском стиле

Шеф-повар ресторана на теплоходе приготовит для вас традиционные венгерские угощения.

Меню ужина (3 варианта на выбор)

Меню отличаются супом и основным блюдом.

Меню А — городская классика

— амюс-буш от шефа (закуски из баклажанов и паприки, фиолетовый хумус)

— багет на закваске

— суп-гуляш из говядины

— свиная вырезка «Сечени» с картофельным пюре, лечо и солёными огурцами

— десерт «Шомлойская галушка»

Меню B — паприкаш

— амюс-буш от шефа

— багет на закваске

— рагу-суп из птицы с эстрагоном

— куриная ножка в соусе паприкаш с картофельным гратеном, свежим салатом и солёными огурцами

— десерт «Шомлойская галушка»

Меню C — вегетарианское

— амюс-буш от шефа

— багет на закваске

— крем-суп из сезонных овощей

— паста «Маринера» с томатами, оливками и пармезаном

— десерт «Шомлойская галушка»

Если у вас есть аллергия или особые пожелания по питанию, пожалуйста, сообщите об этом заранее.

Организационные детали

Как проходит круиз

Это не историческая прогулка, а круиз. Формат данной программы не предусматривает экскурсионное сопровождение

Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. Если официантов попросить вызвать такси, они любезно это сделают.

В зависимости от количества участников круиза официанты рассаживают гостей по 4 – 6 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 человека возможна при неполной загрузке теплохода и при наличии свободных столиков.

Животные на теплоход не допускаются. Исключение – собака поводырь

Важные моменты