Прогулки по Дунаю в Будапеште

Найдено 40 экскурсий в категории «Дунай» в Будапеште на русском языке, цены от €11, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
«По желанию, заедем в словацкий городок Штурово на правом берегу Дуная — оттуда вам откроются лучшие виды на эстергомскую базилику, а еще появится шанс отведать отличное местное пиво «Золотой Фазан»»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
«Я расскажу, как город чудесным образом сохранил славянское название, почему на излучине Дуная издревле строили столько фортификационных укреплений и какая доля выпала на Вишеградскую крепость, первую версию которой возвели еще в начале 11 века»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
«Излучина Дуная — один из самых красивых районов Венгрии, сочетающий многовековую историю, старинную архитектуру и богатую культуру»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
300 за всё до 7 чел.
По мощеным улочкам Буды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
«Предлагаю начать ваше знакомство с Будапештом на зеленом западном берегу Дуная — рядом с нулевым километром у подножия замка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
94 за всё до 5 чел.
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре
Начало: У вашего отеля
«С его смотровой площадки вы полюбуетесь видом на Дунай»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Групповая
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
37 за человека
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
«Увидим башню заточения Дракулы и насладимся панорамами на Дунай»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339289 за всё до 4 чел.
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
13 отзывов
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
69 за человека
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
1 отзыв
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
65 за человека
Групповая экскурсия по излучине Дуная
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
«В 13 веке венгерские короли выбрали излучину Дуная для строительства мощной Вишеградской крепости — отсюда открывался лучший обзор на окрестности»
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
100 за человека
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
99 за человека
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников
«А со смотровой террасы вам откроются впечатляющие виды на Дунай и словацкий город Штурово на противоположном берегу реки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
«C галереи бастиона вы полюбуетесь великолепным видом на Дунай, зданием Венгерского парламента и районом Пешта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 10 чел.
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
1 отзыв
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Отправьтесь вместе с нами в 60-минутное путешествие вдоль Дуная, наслаждаясь знаковыми достопримечательностями Будапешта и наслаждаясь очаровательным горизонтом города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
19 за человека
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Круиз
1 час
2 отзыва
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
«Экскурсия на теплоходе — идеальный способ открыть для себя красоту и историю Будапешта с нового ракурса, с вод реки Дунай»
10 июня в 16:40
11 июня в 16:40
11.90 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
16 отзывов
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Круиз с ужином и живой музыкой Традиционный венгерский ужин и прогулка по Дунаю мимо шикарных достопримечательностей Будапешта, занесенных в список наследия ЮНЕСКО»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 90 за человека
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Билеты
7 часов
3 отзыва
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
«Главное впечатление – поворот Дуная на 90 градусов на юг под Вышеградом, самый красивый вид на Дунай в Венгрии»
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
230 за всё до 4 чел.
Классический Будапешт
Групповая
3 часа
16 отзывов
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
30 за человека
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
«Приглашаем вас в путешествие вдоль излучины Дуная»
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
100 за человека
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
«Но не только архитектурой интересен город, его также называют «городом рек», так как здесь сходятся рукава Дуная — Мошони, Раба и Рабца»
Расписание: по четвергам, с 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
100 за человека
Излучина Дуная
Групповая
10 часов
75 отзывов
Излучина Дуная
«На берегах Дуная расположилось несколько городов, игравших или продолжающих играть значительную роль в жизни Венгрии»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
75 за человека
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«В рамках данной программы вам предлагается экскурсия по излучине Дуная»
Расписание: Ежедневно. в 08:00
240 за экскурсию
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
Групповая
3 часа
6 отзывов
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
«Дунай – река, которая является главной рекой сразу для нескольких городов Европы»
Расписание: Ежедневно в 18:30
79 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Вечерний круиз по Дунаю и прекрасная атмосфера праздника»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от 115 за человека
Обзорный круиз по Дунаю, зимнее расписание
Круиз
1 час
Обзорный круиз по Дунаю, зимнее расписание
«Будапешт, пожалуй, самый очаровательный город, к которому прикасается Дунай, поэтому было бы обидно упустить возможность совершить речной круиз»
Расписание: Ежедневно в 16:30
12 за человека
Weekend-круиз по Дунаю
Круиз
1 час
Weekend-круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b
«Экскурсия на теплоходе — идеальный способ открыть для себя красоту и историю Будапешта с нового ракурса, с вод реки Дунай»
14 июня в 16:40
15 июня в 16:40
13.90 за человека
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Открыть самый атмосферный пригород Будапешта, продегустировать вина и проникнуться духом творчества
«Город-вдохновение в излучине Дуная»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
198 за всё до 4 чел.
Вдоль двух берегов голубого Дуная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
«А после на пароме пересечем Дунай и продолжим путь по правому берегу»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
390 за всё до 7 чел.
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре
Индивидуальная
7 часов
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«Приглашаем на экскурсию по излучине Дуная с посещением двух интереснейших городов»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 200 за экскурсию
Будапешт: жемчужина Дуная
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Будапешт: жемчужина Дуная - погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с Будапештом: истории, традиции и гастрономия в одном индивидуальном путешествии
Начало: Erzsébet tér (Budapest 1051)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Проведите незабываемый вечер по набережной реки Дунай в элегантной обстановке на нашем роскошном корабле»
Расписание: Ежедневно в 19:00
97 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Проведите незабываемый вечер по набережной реки Дунай в элегантной обстановке на нашем роскошном корабле»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
Расписание: Ежедневно в 18:30
97 за человека
Дневной круиз по Дунаю (вкл. пиццу и пиво), летнее расписание
Круиз
1.5 часа
Дневной круиз по Дунаю (вкл. пиццу и пиво), летнее расписание
«Утолите голод вкусной пиццей и утолите жажду неограниченным количеством пива, плывя по живописной реке Дунай»
Расписание: Ежедневно в 17:00
45.90 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Круиз
1.5 часа
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы предлагаем вам не только насладиться прогулкой по Дунаю, но и попробовать свежеприготовленные коктейли, уже включенную в стоимость экскурсии»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
39.90 за человека
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Круиз
1.5 часа
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Будапешт хорошо известен оживленной жизнью в пабах и великолепными историческими достопримечательностями вдоль реки Дунай»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Во время обзорного круиза по центру города на реке Дунай у вас будет возможность полюбоваться захватывающей дух панорамой Будапешта — вы увидите здание Парламента, Будайский замок, церковь Святого Матьяша»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Круиз по Дунаю в Будапеште — это возможность полюбоваться уникальной панорамой в свете вечерних огней, великолепными мостами и монументальными зданиями столицы»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Круиз по Дунаю в Будапешт — это возможность полюбоваться уникальной панорамой в свете вечерних огней, великолепными мостами и монументальными зданиями столицы»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    OLGA
    4 июня 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
  • A
    Antonina
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
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    не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было сложно, поскольку известен был номер причала и на тот момент, там был всего один катер. Сотрудники принимающей стороны встречают и провожают, напитки,которые входили в стоимость были отличного качества, анимационная составляющая тоже была интересная и веселая. Ну и конечно прекрасные виды Будапешта. Единственный момент можно порекомендовать проводить данный круиз на час позже в это время года, поскольку и очень хотелось увидеть подсвеченный Будапешт, а огни постепенно зажигались когда маршрут уже был завершён, не считаю это недостатком программы, лишь мое личное мнение. Вообщем спасибо за то,что всё прошло без неприятных моментов.

    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный моментМогу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
    Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в
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    аэропорт идеально ко времени регистрации. Сама экскурсия очень понравилась, абсолютно разные по настроение крепость Вишеград и город искусств Сентедре. Отдельное спасибо Татьяне, что случайно заметив валяющийся на дороге рекламный баннер, отвезла нас на рыцарский турнир, потрясающее шоу!!! Ну и отличный обед в ресторане. Самые теплые воспоминания и горячие рекомендации!!! Обязательно поедем с Татьяной еще!! Умный, красивый и очаровательный гид!!! ❤️❤️❤️

  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Классический Будапешт
    Всё на высшем уровне!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Потрясающий маршрут, интереснейшая история трех таких разных городов, виды необыкновенной красоты! Рекомендуем всем. Экскурсия прекрасно продумана и мастерски проведена. Татьяна
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    не просто профессионал, осталось ощущение, что для нее каждая экскурсия - творческий акт, и она всякий раз находит новые моменты, способные заинтересовать ее спутников. Мы, не торопясь, посмотрели Эстергом, сфотографировали знаменитую базилику с противоположного берега Дуная (из Словакии), затем отправились в Вишеград, где полюбовались панорамой, открывающейся с крепостных стен, отведали суп из косули в ресторанчике Вишеграда, всласть погуляли в Сентендре, даже купили там сувениры и попробовали национальное блюдо - лепешку со сметаной и сыром В итоге наше путешествие продлилось на час дольше! Но Татьяна нигде нас не торопила, а напротив, на обратном пути продолжала рассказывать о достопримечательностях Будапешта. Путешествовать со столь знающим, внимательным гидом, обладающим хорошим чувством юмора, прекрасным водителем, - одно удовольствие! Спасибо, Татьяна!

  • С
    Станислав
    18 мая 2024
    По мощеным улочкам Буды
    Потрясающе. Гид бомба
    Потрясающе. Гид бомба
  • M
    Miroshkina
    13 мая 2024
    По мощеным улочкам Буды
    Виктория, спасибо Вам! И я и дети под впечатлением от экскурсии!!! Вы супер экскурсовод и рассказчик!!!!
  • В
    Виктор
    9 мая 2024
    Венгрия: древние столицы и городки Дуная
    Всё хорошо организовано. Гибкий маршрут и наличие мест отдыха и обеда!
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Спасибо Татьяне за такую насыщенную экскурсию, было очень познавательно и интересно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Дунай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 40
  1. Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
  2. Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
  3. Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
  4. По мощеным улочкам Буды
  5. Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Дунай" можно забронировать 40 экскурсий и билетов от 11 до 390 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 370 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 40 экскурсий на 2024 год по теме «Дунай», 370 ⭐ отзывов, цены от €11. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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