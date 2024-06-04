1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
«По желанию, заедем в словацкий городок Штурово на правом берегу Дуная — оттуда вам откроются лучшие виды на эстергомскую базилику, а еще появится шанс отведать отличное местное пиво «Золотой Фазан»»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
«Я расскажу, как город чудесным образом сохранил славянское название, почему на излучине Дуная издревле строили столько фортификационных укреплений и какая доля выпала на Вишеградскую крепость, первую версию которой возвели еще в начале 11 века»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
«Излучина Дуная — один из самых красивых районов Венгрии, сочетающий многовековую историю, старинную архитектуру и богатую культуру»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
«Предлагаю начать ваше знакомство с Будапештом на зеленом западном берегу Дуная — рядом с нулевым километром у подножия замка»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре
Начало: У вашего отеля
«С его смотровой площадки вы полюбуетесь видом на Дунай»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€37 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
«Увидим башню заточения Дракулы и насладимся панорамами на Дунай»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339€289 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€69 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€65 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
«В 13 веке венгерские короли выбрали излучину Дуная для строительства мощной Вишеградской крепости — отсюда открывался лучший обзор на окрестности»
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
€100 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Индивидуальная
9 часов
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников
«А со смотровой террасы вам откроются впечатляющие виды на Дунай и словацкий город Штурово на противоположном берегу реки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
«C галереи бастиона вы полюбуетесь великолепным видом на Дунай, зданием Венгерского парламента и районом Пешта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 10 чел.
Круиз
1 час
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Отправьтесь вместе с нами в 60-минутное путешествие вдоль Дуная, наслаждаясь знаковыми достопримечательностями Будапешта и наслаждаясь очаровательным горизонтом города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€19 за человека
Круиз
1 час
Purpleliner: Круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
«Экскурсия на теплоходе — идеальный способ открыть для себя красоту и историю Будапешта с нового ракурса, с вод реки Дунай»
10 июня в 16:40
11 июня в 16:40
€11.90 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Круиз с ужином и живой музыкой Традиционный венгерский ужин и прогулка по Дунаю мимо шикарных достопримечательностей Будапешта, занесенных в список наследия ЮНЕСКО»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €90 за человека
Билеты
7 часов
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
«Главное впечатление – поворот Дуная на 90 градусов на юг под Вышеградом, самый красивый вид на Дунай в Венгрии»
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
€230 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Групповая
10 часов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
«Приглашаем вас в путешествие вдоль излучины Дуная»
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€100 за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
«Но не только архитектурой интересен город, его также называют «городом рек», так как здесь сходятся рукава Дуная — Мошони, Раба и Рабца»
Расписание: по четвергам, с 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€100 за человека
Групповая
10 часов
Излучина Дуная
«На берегах Дуная расположилось несколько городов, игравших или продолжающих играть значительную роль в жизни Венгрии»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€75 за человека
Индивидуальная
10 часов
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«В рамках данной программы вам предлагается экскурсия по излучине Дуная»
Расписание: Ежедневно. в 08:00
€240 за экскурсию
Групповая
3 часа
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
«Дунай – река, которая является главной рекой сразу для нескольких городов Европы»
Расписание: Ежедневно в 18:30
€79 за человека
Билет на борт
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Вечерний круиз по Дунаю и прекрасная атмосфера праздника»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от €115 за человека
Круиз
1 час
Обзорный круиз по Дунаю, зимнее расписание
«Будапешт, пожалуй, самый очаровательный город, к которому прикасается Дунай, поэтому было бы обидно упустить возможность совершить речной круиз»
Расписание: Ежедневно в 16:30
€12 за человека
Круиз
1 час
Weekend-круиз по Дунаю
Начало: Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b
«Экскурсия на теплоходе — идеальный способ открыть для себя красоту и историю Будапешта с нового ракурса, с вод реки Дунай»
14 июня в 16:40
15 июня в 16:40
€13.90 за человека
Индивидуальная
4 часа
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Открыть самый атмосферный пригород Будапешта, продегустировать вина и проникнуться духом творчества
«Город-вдохновение в излучине Дуная»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€198 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
«А после на пароме пересечем Дунай и продолжим путь по правому берегу»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€390 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Излучина Дуная: Вышеград - Сентендре
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«Приглашаем на экскурсию по излучине Дуная с посещением двух интереснейших городов»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €200 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Будапешт: жемчужина Дуная - погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с Будапештом: истории, традиции и гастрономия в одном индивидуальном путешествии
Начало: Erzsébet tér (Budapest 1051)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Проведите незабываемый вечер по набережной реки Дунай в элегантной обстановке на нашем роскошном корабле»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€97 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Проведите незабываемый вечер по набережной реки Дунай в элегантной обстановке на нашем роскошном корабле»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Круиз
3 часа
Расписание: Ежедневно в 18:30
€97 за человека
Круиз
1.5 часа
Дневной круиз по Дунаю (вкл. пиццу и пиво), летнее расписание
«Утолите голод вкусной пиццей и утолите жажду неограниченным количеством пива, плывя по живописной реке Дунай»
Расписание: Ежедневно в 17:00
€45.90 за человека
Круиз
3 часа
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Круиз
1.5 часа
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Мы предлагаем вам не только насладиться прогулкой по Дунаю, но и попробовать свежеприготовленные коктейли, уже включенную в стоимость экскурсии»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Круиз
1.5 часа
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Будапешт хорошо известен оживленной жизнью в пабах и великолепными историческими достопримечательностями вдоль реки Дунай»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Во время обзорного круиза по центру города на реке Дунай у вас будет возможность полюбоваться захватывающей дух панорамой Будапешта — вы увидите здание Парламента, Будайский замок, церковь Святого Матьяша»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Круиз по Дунаю в Будапеште — это возможность полюбоваться уникальной панорамой в свете вечерних огней, великолепными мостами и монументальными зданиями столицы»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Круиз по Дунаю в Будапешт — это возможность полюбоваться уникальной панорамой в свете вечерних огней, великолепными мостами и монументальными зданиями столицы»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOLGA4 июня 2024Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
- AAntonina1 июня 2024Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
- ООльга31 мая 2024Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в
- ВВячеслав27 мая 2024Всё на высшем уровне!
- ЕЕвгения24 мая 2024Потрясающий маршрут, интереснейшая история трех таких разных городов, виды необыкновенной красоты! Рекомендуем всем. Экскурсия прекрасно продумана и мастерски проведена. Татьяна
- ССтанислав18 мая 2024Потрясающе. Гид бомба
- MMiroshkina13 мая 2024Виктория, спасибо Вам! И я и дети под впечатлением от экскурсии!!! Вы супер экскурсовод и рассказчик!!!!
- ВВиктор9 мая 2024Всё хорошо организовано. Гибкий маршрут и наличие мест отдыха и обеда!
- ООльга7 мая 2024Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
- ДДмитрий30 апреля 2024Спасибо Татьяне за такую насыщенную экскурсию, было очень познавательно и интересно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Дунай»
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