2 отзыва оставили туристы

На теплоходе вы проплывёте мимо значимых достопримечательностей города: Будайской крепости, Рыбацкого бастиона, церкви Матьяша, моста Эржебет и других. Послушаете венгерские и цыганские песни, а заодно насладитесь вкусным венгерским гуляшом.
Описание экскурсии
Вид на город с воды. Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдёт вверх до острова Маргит между двумя частями венгерской столицы — Будой и Пештом, и спустится вниз до моста Ракоци. Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт.
На прогулке вам будет предложен вкусный венгерский гуляш и мини лангош.
Организационные детали
- Важно! При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Как проходит круиз
Обратите внимание! Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
- Программа не предполагает личное сопровождение гидом. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно.
- В зависимости от количества участников круиза официанты рассаживают гостей по 4-6 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 чел. возможна при неполной загрузке теплохода и при наличии свободных столиков
- За доплату к основному билету €25 с каждого участника (независимо от возраста) вы можете забронировать столик у окна. При выборе этой опции вам нужно связаться с гидом и полностью оплатить заказ не позднее, чем за 3 дня до круиза
- Животные на теплоход не допускаются. Исключение — собака поводырь
в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 21:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€49
|Дети до 18 лет
|€45
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|дополнительный билет "столик у окна" (оплачивается за каждого участника)
|€25
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской стороне
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 19:00 и 21:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 7637 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Прогулка по Дунаю с вкусным ужином. Нас угостили токайским вином. Приятная живая музыка, венгерский гуляш с лангошем. Рекомендую тем путешественникам, которые планируют спокойно провести вечер.
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В
Были на закате! Вечерний город с реки смотрится потрясающе!
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Ю
В общем-то, это оказался огромный корабль, на котором везут всех: и с коктейлями, и с шампанским и с ужином.
Понравилось не очень, тк погода была плохая (дождь) и поэтому пришлось большую
Понравилось не очень, тк погода была плохая (дождь) и поэтому пришлось большую
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