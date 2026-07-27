2 отзыва оставили туристы

На теплоходе вы проплывёте мимо значимых достопримечательностей города: Будайской крепости, Рыбацкого бастиона, церкви Матьяша, моста Эржебет и других. Послушаете венгерские и цыганские песни, а заодно насладитесь вкусным венгерским гуляшом.

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Описание экскурсии

Вид на город с воды. Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдёт вверх до острова Маргит между двумя частями венгерской столицы — Будой и Пештом, и спустится вниз до моста Ракоци. Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт.

На прогулке вам будет предложен вкусный венгерский гуляш и мини лангош.

Организационные детали

Важно! При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

Как проходит круиз

Обратите внимание! Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.