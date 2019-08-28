2 отзыва оставили туристы

ВАЖНО: во время круиза экскурсия ⛳ не проводится.

Что вас ожидает

Город с воды

Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдёт вверх по течению до острова Маргит, расположенного между двумя частями венгерской столицы ⭐️ — Будой и Пештом, и спустится вниз до моста Ракоци. Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, названным в честь принцессы Сисси, и горой Геллерт — и всё это в сияющих огнях вечерней подсветки.

На брудершафт с Будапештом

Под аккомпанемент венгерской и цыганской живой музыки вам предложат любые 2 алкогольных коктейля на выбор: Pina Colada, Havana beach, Jamaica Sunday, Cape Cod, Sex on the beach, Daiquiri, Blue Hawaiian, Pineiro, Fruit tingle, Mojito, Bacardi Cola, Sea Breeze, Pedro Collins.

По желанию, в баре вы сможете купить венгерские вина, крепкий алкоголь, соки, минеральную воду и закуски.

Организационные детали