2 отзыва оставили туристы

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Ночная прогулка по Дунаю с коктейлями

Полюбоваться Будапештом в вечерних огнях

3
2 отзыва
Ирина
Ирина – экскурсионное агентство из Будапешта
Еще один прекрасный вечер в Будапеште — на теплоходной прогулке 👣 с коктейлями под звуки венгерских и цыганских песен.

Вы проплывёте мимо значимых достопримечательностей 🏛️ города: Будайской крепости, Рыбацкого бастиона, церкви Матьяша, моста Эржебет и других.

И под звон бокалов увидите Будапешт в свете вечерней иллюминации!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €26 за человека

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Ночная прогулка по Дунаю с коктейлями
Ночная прогулка по Дунаю с коктейлями

ВАЖНО: во время круиза экскурсия ⛳ не проводится.

Что вас ожидает

Город с воды
Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдёт вверх по течению до острова Маргит, расположенного между двумя частями венгерской столицы ⭐️ — Будой и Пештом, и спустится вниз до моста Ракоци. Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, названным в честь принцессы Сисси, и горой Геллерт — и всё это в сияющих огнях вечерней подсветки.

На брудершафт с Будапештом
Под аккомпанемент венгерской и цыганской живой музыки вам предложат любые 2 алкогольных коктейля на выбор: Pina Colada, Havana beach, Jamaica Sunday, Cape Cod, Sex on the beach, Daiquiri, Blue Hawaiian, Pineiro, Fruit tingle, Mojito, Bacardi Cola, Sea Breeze, Pedro Collins.

По желанию, в баре вы сможете купить венгерские вина, крепкий алкоголь, соки, минеральную воду и закуски.

Организационные детали

  • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что это не историческая прогулка 👣, а круиз. Формат данной программы не предусматривает экскурсионное сопровождение, так как во время круиза играют музыканты.
  • Представитель теплоходной компании сопровождает гостей от места сбора до теплохода, а официанты на теплоходе рассаживают за столики. Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
  • Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. Если официантов попросить вызвать такси 🚕, они любезно это сделают.
  • Дети до 6 лет — бесплатно, от 6 до 12 лет — 24 евро с ребёнка (детям предложат безалкогольные напитки).
  • Дегустация коктейлей включена в стоимость теплоходной прогулки.
  • Важно: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии 🧭 оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Начало и место завершения
🚩 в холле дворца «Дунай»
Ночная прогулка по Дунаю с коктейлями
Ночная прогулка по Дунаю с коктейлями
Ночная прогулка по Дунаю с коктейлями
Ночная прогулка по Дунаю с коктейлями
Ночная прогулка по Дунаю с коктейлями
Ночная прогулка по Дунаю с коктейлями
Ночная прогулка по Дунаю с коктейлями
Ночная прогулка по Дунаю с коктейлями

Экскурсия проводится ежедневно в 22:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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2 отзыва оставили туристы

28 августа 2019
Не понравился сам корабль - все старое и потертое, от стекол жутко отсвечивало и смысл всей прогулки терялся. Можно было выйти на открытую палубу, но она была только с одной стороны, что очень не удобно, т. к. смотреть можно было только в одну сторону. Коктейли указаны классические, но по факту намешано непонятно что, вкус другой. Но больше всего не понравилось следующее: указана живая музыка, музыканты играли примерно минут 30, а затем начали ходить по гостям и предлагать сыграть композиции
Ирина
Ответ гида:Уважаемая Инна, В зависимости от количества записавшихся на прогулку подается тот или иной теплоход. Все теплоходы разные по вместимости и возрасту. Теплоход Gróf Széchenyi - это ретро теплоход. Уютная ностальгическая атмосфера 50-х город 20-го века. Программа не предполагает концертное выступление музыкантов. По сути это плавучий ресторан с живой музыкой, где играют музыканты. Музыканты исполняют известные венгерские, цыганские мелодии, а так же композиции по заказу гостей.
28 мая 2019
В общем-то, это оказался огромный корабль, на котором везут всех: и с коктейлями, и с шампанским и с ужином. Понравилось не очень, тк погода была плохая (дождь) и поэтому пришлось большую часть времени провести внутри теплохода. Это было не очень комфортно, тк яркий свет отсвечивает в стеклах и практически не видно никаких видов. Плюс у окна сидят только 2 человека со всего стола (сами столы могут быть и на 12-14 персон)

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