Вы пройдете по легендарным места венгерской столицы, увидите как известные достопримечательности,...

5
2 отзыва
Вы пройдете по легендарным места венгерской столицы, увидите как известные достопримечательности, так и красивые места, не входящие в классические маршруты.

И конечно, узнаете сотни интересных фактов о Будапеште.
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих

Что вы увидите 🤩

  • Проспект Андрашши
  • Базилика св. Иштвана
  • Площадь Свободы (Szabadság tér)
  • Парламент
  • Цепной мост (Lanchid)
  • Будайский замок
  • Рыбацкий бастион
Что вас ждет
  • Экскурсия начинается на площади Октогон. Мы увидим парадную часть проспекта Андрашши и узнаем его чуть менее парадную историю.
  • Затем мы посетим Базилику св. Иштвана, где я расскажу вам: Кто он, собственно, такой и чем заслужил такую честь; Как начиналась Венгрия и при чем тут Тюмень; Какую роль в европейской истории сыграли кабаны.
  • Наша следующая остановка — площадь Свободы, где мы узнаем: Почему святость ангела, на которого нападает орел, под большим вопросом; Кто спас сокровища Национального музея; И где стояла венгерская Бастилия.
  • Идем к Парламенту, здесь наши главные вопросы: Чем человек с памятника заслужил, чтобы его увековечили на колбасе; Кто из венгерских королей носил платье на постоянной основе; И где же собственно трубы Парламента?
  • На другую сторону Дуная, в Буду, мы перейдем по Цепному мосту, обсудив: Графа, который решил, что хватит это терпеть; Барона, который хотел был хорошим, но ему никто не верил; Генерала, которого никто не любил.

• По дороге вверх, в Будайскую крепость, мы увидим:

  • Развлекательный комплекс, который не смог; Самую красивую насосную станцию в Европе; Старинное турецкое кладбище. Ну, или то, что от него осталось.
  • Экскурсия закончится у Рыбацкого бастиона.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Будапешт для начинающих
€70

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение Базилики — 200 форинтов (1 евро)
Где начинаем и завершаем
Начало: Oktogon tér 1
Завершение: Szentharomság tér
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Любой день, любое время

Александр Т.
Александр Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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