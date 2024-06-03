1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
€195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого
Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
10 июня в 09:00
12 июня в 13:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента
За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от €110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€158 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€321 за человека
Индивидуальная
4 часа
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
скидка
23%
Групповая
2 часа
Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
15 июня в 11:00
30€23 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
Завтра в 12:00
14 июня в 19:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
Начало: Будапешт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Охота за стрит-фудом в Будапеште: лангош, хурка, кюртошкалач
Погрузитесь в мир венгерской уличной еды и истории Пешта. Пробуйте лангош, хурку и кюртошкалач, узнайте о хунгарикумах и получите в подарок ликёр Уникум
Начало: у входа на центральный рынок
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от €107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самые красивые площади Пешта
Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Подземка, троллейбус, трамвай
Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта
Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу
Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€115 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€69 за человека
Индивидуальная
4 часа
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт: триумфы и трагедии
Погулять по Пешту и узнать его истории в компании культуролога
Начало: У Парламента
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 7 чел.
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
39€34 за человека
Групповая
3 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта
За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей
Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от €23 за человека
Групповая
3 часа
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Билет на борт
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от €115 за человека
Круиз
1.5 часа
All you can drink at night: Круиз по Дунаю
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIryna3 июня 2024Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!
- ННастя2 июня 2024Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
- ААртем1 июня 2024Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
- ДДобрыня29 мая 2024Всё очень понравилось! Большое спасибо!
- AArkady27 мая 2024Отличная экскурсия, большое спасибо!
- ННаталия27 мая 2024Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик. Мы много нового узнали об истории Венгрии. Всем рекомендую.
- ВВиталий27 мая 2024Большое спасибо, все было очень интересно, тут работают профессионалы!
- ВВячеслав27 мая 2024Всё на высшем уровне!
- MMaxim26 мая 2024На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена
- ААнастасия26 мая 2024Маршрут хороший для знакомства с городом. Маршрут был учтен и построен так, что бы можно было ходить с ребенком в
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Парламент»
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