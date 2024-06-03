🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 128 отзывов Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас Начало: Место проживания гостей в Будапеште € 195 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 138 отзывов Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида Начало: У входа в отель Ритц Карлтон € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 40 отзывов Увлекательный Будапешт для детей: от скульптур до мороженого Познакомьте ваших детей с волшебным миром Будапешта: от смешных скульптур до вкуснейшего мороженого и увлекательного квеста € 195 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 57 отзывов Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid Начало: По договору € 190 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 202 отзыва Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 80 отзывов Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх € 134 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 38 отзывов Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида Начало: От колеса обозрения Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 30 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 230 отзывов Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места Начало: У вашего отеля € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 189 отзывов Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров Начало: Около вашего отеля € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху Начало: Около метро Deak Ferenc от € 110 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа Начало: У вашего отеля € 158 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 43 отзыва Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами Начало: У вашего отеля € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 25 отзывов Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек Начало: Около вашего отеля € 321 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 16 отзывов Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 23% скидка Групповая 2 часа 127 отзывов Нескучное знакомство с Пештом: пешеходная экскурсия по Будапешту Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу Начало: На площади Эржибет 30 € 23 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 55 отзывов Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида Начало: Площадь Елизаветы € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter) € 94 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида Начало: Будапешт 187 € 178 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Охота за стрит-фудом в Будапеште: лангош, хурка, кюртошкалач Погрузитесь в мир венгерской уличной еды и истории Пешта. Пробуйте лангош, хурку и кюртошкалач, узнайте о хунгарикумах и получите в подарок ликёр Уникум Начало: у входа на центральный рынок € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 80 отзывов По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная Начало: На Площади Героев € 179 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла» € 267 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 50 отзывов Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды от € 107 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Теплая встреча с Будапештом Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю € 135 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Самые красивые площади Пешта Увидеть визитные карточки города и узнать историю его центра Начало: У входа в отель Ритц Карлтон € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Подземка, троллейбус, трамвай Захватывающая и непредсказуемая история общественного транспорта Будапешта от автора «Афиши» € 225 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута» € 115 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Величественный Будапешт Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: В холле вашего отеля € 220 за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 13 отзывов Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи... Расписание: ежедневно в 19:00 € 69 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест € 190 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 69 отзывов Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон Расписание: в субботу в 08:00 € 100 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент Начало: Колесо обозрения или нулевой км € 195 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Будапешт: триумфы и трагедии Погулять по Пешту и узнать его истории в компании культуролога Начало: У Парламента € 130 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 26 отзывов Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами € 230 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 13% скидка Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Из Буды в Пешт по Цепному мосту Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00 39 € 34 за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 593 отзыва Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona Расписание: ежедневно в 10.00 от € 23 за человека

Групповая 3 часа 16 отзывов Классический Будапешт Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00 € 30 за человека

Групповая 2.5 часа 1 отзыв Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 от € 91 за человека

Билет на борт 3 часа 2 отзыва Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11 Расписание: Смотрите свободные даты от € 115 за человека

Круиз 1.5 часа All you can drink at night: Круиз по Дунаю Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 Расписание: Согласно расписанию в календаре € 39.90 за человека

Круиз 1 час 12 минут Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 Расписание: Согласно расписанию в календаре € 39.90 за человека

Билет на борт 2 часа Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 от € 91 за человека

Групповая 2.5 часа Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 от € 97 за человека

Билет на борт 2.5 часа Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 от € 97 за человека