9 отзывов оставили туристы

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Знаковые места Пешта

Дунай делит Будапешт на две части: Буда стоит на холмах, а Пешт лежит на равнине. Вначале мы исследуем Пешт. Вы услышите историю памятника Тысячелетия на площади Героев, рассмотрите сказочный замок Вайдахуняд и Сечени — первую лечебную купальню столицы. Кроме того, я покажу легендарный ресторан Гундель и поясню, чем он знаменит. На проспекте Андраши вы полюбуетесь помпезными домами, оперным театром и базиликой святого Иштвана. А площадь Кошута поразит вас блистательным зданием Парламента.

Холмистая и прекрасная Буда

Цепной мост приведет нас в Буду. Здесь вы раскроете тайны Будайской крепости и Королевского дворца, насладитесь чудесными видами Дуная с Рыбацкого бастиона и рассмотрите резиденции президента и премьер-министра. Кроме того, я покажу изящный собор Святого Матьяша, выполненный в позднеготическом стиле, и расскажу, в чем специфика венгерской архитектуры.