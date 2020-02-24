9 отзывов оставили туристы

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Будапешт — первое свидание

Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным гидом на автомобиле Мерседес

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€160128 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии9 отзывов
5
Наталия
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Наталия – Гид в Будапеште
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ Будапешта и услышите самые интересные факты о жизни, культуре, истории 📖 и традициях венгерского народа.

Я помогу вам понять характер города и поделюсь ценными практическими рекомендациями местного жителя!
Будапешт — первое свидание
Будапешт — первое свидание

Что вас ожидает

Знаковые места Пешта
Дунай делит Будапешт на две части: Буда стоит на холмах, а Пешт лежит на равнине. Вначале мы исследуем Пешт. Вы услышите историю памятника Тысячелетия на площади Героев, рассмотрите сказочный замок Вайдахуняд и Сечени — первую лечебную купальню столицы. Кроме того, я покажу легендарный ресторан Гундель и поясню, чем он знаменит. На проспекте Андраши вы полюбуетесь помпезными домами, оперным театром и базиликой святого Иштвана. А площадь Кошута поразит вас блистательным зданием Парламента.

Холмистая и прекрасная Буда
Цепной мост приведет нас в Буду. Здесь вы раскроете тайны Будайской крепости и Королевского дворца, насладитесь чудесными видами Дуная с Рыбацкого бастиона и рассмотрите резиденции президента и премьер-министра. Кроме того, я покажу изящный собор Святого Матьяша, выполненный в позднеготическом стиле, и расскажу, в чем специфика венгерской архитектуры.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes B class
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Будапешт — первое свидание
Будапешт — первое свидание
Будапешт — первое свидание
Будапешт — первое свидание
Будапешт — первое свидание
Будапешт — первое свидание
Будапешт — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид. По образованию — учитель начальных классов. Я венгерка по национальности, живу в Будапеште около 19 лет и люблю его всем сердцем. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными уголками этого чудесного города. До скорой встречи!
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9 отзывов оставили туристы

24 февраля 2020
Наталья - супер гид, и очень позитивный человек. С ней комфортно передвигаться по городу, она покажет все ключевые объекты и ответит на все вопросы. Спасибо Наталье за терпение и поддержку во всех вопросах, рекомендую! Наталья, ждем вас в Киеве :)
16 января 2020
Как же мне и моей маме понравилось, мы чудесно провели время в компании с Натальей, спасибо ей за это!!!!
11 января 2020
Хорошая экскурсия, охватывает и Буду и Пешт. Экскурсовод очень позитивен, возит на мерседесе B класса. Отвечает на все интересующие вопросы. Есть существенный акцент, так как экскурсовод не носитель русского языка, но это с лихвой окупается позитивной подачей информации ;)
10 января 2020
Отличная экскурсия. Наталия очень интересно и познавательно рассказала о Будапеште. Огромное спасибо. Рады новой встречи!
4 января 2020
Хотим поблагодарить Наталию за наше знакомство с Будапештом. Экскурсия проходила частично на автомобиле, частично пешком. Это очень удобно, особенно когда с вами 6 летний ребёнок и на улице не май месяц (январь). Хорошо продуманный маршрут. Мы увидели все знаковые места Будапешта, услышали их историю. Наталия венгерка по национальности с хорошим знанием русского языка. Очень гордится своей страной, и поэтому экскурсия не была просто констатацией исторических событий, а была увлекательным рассказом. Мы действительно очень много узнали про Венгрию. Наталия помогла разобраться с транспортом, подсказала как и куда лучше добраться, что интересного можно посетить самостоятельно. Что стоит попробовать из уличной кухни. Посоветовала отличный ресторан с национальной кухней. Однозначно рекомендуем провести знакомство с Будапештом с Наталией.
29 декабря 2019
Мы в восторге!!! Спасибо большое за такое «первое свидание»!!! Интересная информация о городе и о стране! Самые интересные места мы посетили! Складывалось ощущение, что мы знакомы с Наталией очень давно! Ещё раз, большое вам спасибо!!!
24 декабря 2019
Огромное спасибо Наталие за великолепную экскурсию. Замечательный экскурсовод, очень приятная в общении, предупредительная. Учла все наши пожелания, построила маршрут в связи с нашими возможностями- в группе был пожилой человек. 4 часа пролетели как один миг. Однозначно следующая экскурсия по Будапешту только с Наталией. Ещё раз спасибо Наташе за отличный день в прекрасном Будапеште.
23 декабря 2019
Замечательно. Первое свидание с Будапештом впечатлило. Наталия занимается своим делом с любовью. Спасибо.
3 декабря 2019
Спасибо большое за интересную экскурсию! Наталия отличный гид, приятная в общении и главное в проведении экскурсии)

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Выбирайте один из двух маршрутов и открывайте для себя аутентичный Будапешт! Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по богемному кварталу, познакомитесь с историей венгерской столицы, полюбуетесь панорамными видами со смотровых площадок и узнаете о культуре и традициях венгерского народа.
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