Лучшее время для экскурсии в Будапеште - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и город оживает, предлагая множество мероприятий на свежем воздухе. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно посетить Будапешт, когда температура мягкая, а туристов меньше. Однако весной и осенью может быть прохладнее, поэтому стоит подготовиться к переменчивой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Героев
Парк Варошлигет
Замок Вайдахуняд
Купальня Сечени
Проспект Андраши
Оперный театр
Дворец Грешем
Академия наук
Базилика Святого Иштвана
Площадь Свободы
Здание Парламента
Крепостная гора
Будайская крепость
Королевский дворец
Церковь Святого Матьяша
Рыбацкий бастион
Гора Геллерт
Цитадель
Монумент Свободы
Описание экскурсии
Пешт: Парламент, проспект Андраши и величественные площади
Знакомство с Будапештом начнется с площади Героев и парка Варошлигет, где я покажу вам замок Вайдахуняд и знаменитую купальню Сечени. Далее мы проедем по парадному проспекту Андраши и попадем в исторический центр. Вы увидите Оперный театр, дворец Грешем, Академию наук и базилику Святого Иштвана с самым большим колоколом страны. Раскроете непростую историю площади Свободы и оцените грандиозное здание Парламента в неоготическом стиле.
Буда: холмы, церкви, крепость и мощеные улицы
Мы поднимемся на Крепостную гору, где находятся Будайская крепость и ансамбль Королевского дворца. Полюбуемся маленькими средневековыми домами и дойдем до нарядной церкви Святого Матьяша. Заглянем в старинные дворики, отыщем спуск в подземный лабиринт и побываем в Рыбацком бастионе, откуда открывается великолепный вид на город и Дунай. Кроме того, со смотровых площадок Буды мы увидим гору Геллерт, Цитадель и монумент Свободы.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 208 туристов
Меня зовут Наталья, я живу в Венгрии четверть века, знаю и очень люблю эту страну. Закончила курсы гидов, получила лицензию и вот уже 15 лет провожу экскурсии. С радостью покажу вам местные достопримечательности, познакомлю с венгерской историей и культурой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
–
3
1
2
–
1
–
Наталия
Во истину прекрасное знакомство с Будапештом в лице этого Гида. Ощущается не только знания истории города, страны, но и ее влюбленность в этот живописный уголок земли. Всегда ответит на любой читать дальшеуменьшить
вопрос, посоветует и предостережет. Это очень важно, когда впервые оказываешься в новом месте, как мы. Легко договориться о месте встречи, удобное для нас, а так же готовность вас отвести туда, где вам удобно, чтобы самостоятельно пройтись или вернуться в Отель. Огромное спасибо и за отзывчивость в виде личных просьб. У супруга был день рождения и мне очень хотелось устроить ему сюрприз: мини подарок в виде хорошего венгерского вина и шоколада. Наталья на столько была приветлива в моей просьбе, что превзошли все мои ожидания. Супруг доволен - встреча комфортная, Гид - волшебница, настроение - высшее. Здорово! Одна предосторожность, которую тяжело предугадать: это погода. Мы попали в такую сильную и аномальную жару, что было не легко, но Наталья и на этот момент была на высоте (зонты от солнца были как нельзя к стати). Респект и уважение! Выбирайте смело этого Гида и вы будете приятно удивлены!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юрий
Всё было организовано очень хорошо, гид Наталия рассказывала про Будапешт и Венгрию очень интересно и познавательно, машина с кондиционером нас спасала от жары
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Проехали и погуляли по всем знаковым местам. Прекрасное знакомство с прекрасным городом 👌
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
великолепная экскурсия. гид Наталья очень эрудированный и доброжелательный человек. рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
A
Anton
Очень понравилась экскурсия и работа гида. Гид оказался невероятно приятным, внимательным и увлечённым человеком, который умеет не просто рассказывать, а по-настоящему погружать в историю. Было много интересных и малоизвестных исторических читать дальшеуменьшить
фактов, поданных живо и с отличным чувством темпа — слушать было легко и действительно увлекательно.
Экскурсия прошла на одном дыхании, мы остались полностью довольны как программой, так и организацией. Отдельно хочется отметить формат передвижения на машине между удалёнными точками маршрута — это оказалось настоящим спасением в условиях неожиданно сильных морозов. Благодаря этому удалось комфортно посмотреть все запланированные места, не теряя ни настроения, ни сил. В итоге остались только самые положительные впечатления и искреннее желание рекомендовать эту экскурсию другим.
Вам был полезен этот отзыв?
Лилит
Мы провели прекрасное время! Наталья огромное спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии на «Теплая встреча с Будапештом»