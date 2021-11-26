Что вас ожидает

Пешт: Парламент, проспект Андраши и величественные площади

Знакомство с Будапештом начнется с площади Героев и парка Варошлигет, где я покажу вам замок Вайдахуняд и знаменитую купальню Сечени. Далее мы проедем по парадному проспекту Андраши и попадем в исторический центр. Вы увидите Оперный театр, дворец Грешем, Академию наук и базилику Святого Иштвана с самым большим колоколом страны. Раскроете непростую историю площади Свободы и оцените грандиозное здание Парламента в неоготическом стиле.

Буда: холмы, церкви, крепость и мощеные улицы

Мы поднимемся на Крепостную гору, где находятся Будайская крепость и ансамбль Королевского дворца. Полюбуемся маленькими средневековыми домами и дойдем до нарядной церкви Святого Матьяша. Кроме того, заглянем в старинные дворики, отыщем спуск в подземный лабиринт и побываем на смотровых площадках Рыбацкого бастиона, откуда открывается великолепный вид на город и Дунай. Покажу я другие достопримечательности Пешта: гору Геллерт, Цитадель и монумент Свободы. А еще раскрою, в какой местной кондитерской самые вкусные пирожные и кофе.

Организационные детали