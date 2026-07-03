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Теплая встреча с Будапештом

Исследуйте Будапешт с гидом: Парламент, Андраши, Крепость, площади и церкви. Погружение в историю и культуру города
Экскурсия охватывает обе части Будапешта: холмистую Буду и равнинный Пешт.

Участники насладятся панорамами города с лучших смотровых площадок, проедут по центральному проспекту Андраши и узнают историю старинных зданий. В Пеште посетите
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площадь Героев, парк Варошлигет, замок Вайдахуняд и купальню Сечени.

В историческом центре увидите Оперный театр, дворец Грешем, Академию наук и базилику Святого Иштвана.

В Буде поднимитесь на Крепостную гору, полюбуетесь средневековыми домами, церковью Святого Матьяша и Рыбацким бастионом. Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате с включенным транспортом

5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 🚗 Включен транспорт
  • 📜 Погружение в культуру и традиции
  • 🌉 Лучшие панорамные виды
  • 🎭 Посещение значимых зданий

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
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май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для экскурсии в Будапеште - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и город оживает, предлагая множество мероприятий на свежем воздухе. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно посетить Будапешт, когда температура мягкая, а туристов меньше. Однако весной и осенью может быть прохладнее, поэтому стоит подготовиться к переменчивой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Теплая встреча с Будапештом
Теплая встреча с Будапештом
Теплая встреча с Будапештом

Что можно увидеть

  • Площадь Героев
  • Парк Варошлигет
  • Замок Вайдахуняд
  • Купальня Сечени
  • Проспект Андраши
  • Оперный театр
  • Дворец Грешем
  • Академия наук
  • Базилика Святого Иштвана
  • Площадь Свободы
  • Здание Парламента
  • Крепостная гора
  • Будайская крепость
  • Королевский дворец
  • Церковь Святого Матьяша
  • Рыбацкий бастион
  • Гора Геллерт
  • Цитадель
  • Монумент Свободы

Описание экскурсии

Пешт: Парламент, проспект Андраши и величественные площади

Знакомство с Будапештом начнется с площади Героев и парка Варошлигет, где я покажу вам замок Вайдахуняд и знаменитую купальню Сечени. Далее мы проедем по парадному проспекту Андраши и попадем в исторический центр. Вы увидите Оперный театр, дворец Грешем, Академию наук и базилику Святого Иштвана с самым большим колоколом страны. Раскроете непростую историю площади Свободы и оцените грандиозное здание Парламента в неоготическом стиле.

Буда: холмы, церкви, крепость и мощеные улицы

Мы поднимемся на Крепостную гору, где находятся Будайская крепость и ансамбль Королевского дворца. Полюбуемся маленькими средневековыми домами и дойдем до нарядной церкви Святого Матьяша. Заглянем в старинные дворики, отыщем спуск в подземный лабиринт и побываем в Рыбацком бастионе, откуда открывается великолепный вид на город и Дунай. Кроме того, со смотровых площадок Буды мы увидим гору Геллерт, Цитадель и монумент Свободы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 208 туристов
Меня зовут Наталья, я живу в Венгрии четверть века, знаю и очень люблю эту страну. Закончила курсы гидов, получила лицензию и вот уже 15 лет провожу экскурсии. С радостью покажу вам местные достопримечательности, познакомлю с венгерской историей и культурой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
1
2
1
Наталия
Во истину прекрасное знакомство с Будапештом в лице этого Гида. Ощущается не только знания истории города, страны, но и ее влюбленность в этот живописный уголок земли. Всегда ответит на любой
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вопрос, посоветует и предостережет. Это очень важно, когда впервые оказываешься в новом месте, как мы.
Легко договориться о месте встречи, удобное для нас, а так же готовность вас отвести туда, где вам удобно, чтобы самостоятельно пройтись или вернуться в Отель.
Огромное спасибо и за отзывчивость в виде личных просьб. У супруга был день рождения и мне очень хотелось устроить ему сюрприз: мини подарок в виде хорошего венгерского вина и шоколада. Наталья на столько была приветлива в моей просьбе, что превзошли все мои ожидания. Супруг доволен - встреча комфортная, Гид - волшебница, настроение - высшее. Здорово!
Одна предосторожность, которую тяжело предугадать: это погода. Мы попали в такую сильную и аномальную жару, что было не легко, но Наталья и на этот момент была на высоте (зонты от солнца были как нельзя к стати). Респект и уважение!
Выбирайте смело этого Гида и вы будете приятно удивлены!

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Ю
Всё было организовано очень хорошо, гид Наталия рассказывала про Будапешт и Венгрию очень интересно и познавательно, машина с кондиционером нас спасала от жары
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Т
Проехали и погуляли по всем знаковым местам. Прекрасное знакомство с прекрасным городом 👌
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М
великолепная экскурсия. гид Наталья очень эрудированный и доброжелательный человек. рекомендую
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A
Очень понравилась экскурсия и работа гида. Гид оказался невероятно приятным, внимательным и увлечённым человеком, который умеет не просто рассказывать, а по-настоящему погружать в историю. Было много интересных и малоизвестных исторических
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фактов, поданных живо и с отличным чувством темпа — слушать было легко и действительно увлекательно.

Экскурсия прошла на одном дыхании, мы остались полностью довольны как программой, так и организацией. Отдельно хочется отметить формат передвижения на машине между удалёнными точками маршрута — это оказалось настоящим спасением в условиях неожиданно сильных морозов. Благодаря этому удалось комфортно посмотреть все запланированные места, не теряя ни настроения, ни сил. В итоге остались только самые положительные впечатления и искреннее желание рекомендовать эту экскурсию другим.

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Лилит
Мы провели прекрасное время! Наталья огромное спасибо.
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