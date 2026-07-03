Экскурсия охватывает обе части Будапешта: холмистую Буду и равнинный Пешт.Участники насладятся панорамами города с лучших смотровых площадок, проедут по центральному проспекту Андраши и узнают историю старинных зданий. В Пеште посетите

площадь Героев, парк Варошлигет, замок Вайдахуняд и купальню Сечени. В историческом центре увидите Оперный театр, дворец Грешем, Академию наук и базилику Святого Иштвана. В Буде поднимитесь на Крепостную гору, полюбуетесь средневековыми домами, церковью Святого Матьяша и Рыбацким бастионом. Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате с включенным транспортом

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Будапеште - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и город оживает, предлагая множество мероприятий на свежем воздухе. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно посетить Будапешт, когда температура мягкая, а туристов меньше. Однако весной и осенью может быть прохладнее, поэтому стоит подготовиться к переменчивой погоде.

Сейчас август — это идеальное время.