Теплая встреча с Будапештом

Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида

Вместе мы исследуем две части Будапешта, раскинувшиеся на разных берегах Дуная: холмистую Буду и равнинный Пешт.

Вы насладитесь панорамой города с лучших смотровых площадок, прокатитесь по центральному проспекту Андраши и услышите историю старинных зданий.

Я помогу погрузиться в прошлое и настоящее венгерской столицы, расскажу о местных традициях, культуре и менталитете.
Теплая встреча с Будапештом
Теплая встреча с Будапештом
Теплая встреча с Будапештом
Теплая встреча с Будапештом
Теплая встреча с Будапештом
Теплая встреча с Будапештом
Теплая встреча с Будапештом
Теплая встреча с Будапештом
Теплая встреча с Будапештом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пешт: Парламент, проспект Андраши и величественные площади

Знакомство с Будапештом начнется с площади Героев и парка Варошлигет, где я покажу вам замок Вайдахуняд и знаменитую купальню Сечени. Далее мы проедем по парадному проспекту Андраши и попадем в исторический центр. Вы увидите Оперный театр, дворец Грешем, Академию наук и базилику Святого Иштвана с самым большим колоколом страны. Раскроете непростую историю площади Свободы и оцените грандиозное здание Парламента в неоготическом стиле.

Буда: холмы, церкви, крепость и мощеные улицы

Мы поднимемся на Крепостную гору, где находятся Будайская крепость и ансамбль Королевского дворца. Полюбуемся маленькими средневековыми домами и дойдем до нарядной церкви Святого Матьяша. Кроме того, заглянем в старинные дворики, отыщем спуск в подземный лабиринт и побываем на смотровых площадках Рыбацкого бастиона, откуда открывается великолепный вид на город и Дунай. Покажу я другие достопримечательности Пешта: гору Геллерт, Цитадель и монумент Свободы. А еще раскрою, в какой местной кондитерской самые вкусные пирожные и кофе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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