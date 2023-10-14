Cocktail & Folk
Поднимайтесь на борт нашего корабля, чтобы провести вечер в хорошей компании и в неповторимой атмосфере.
Мы предлагаем вам расслабиться, попробовать наши фирменные коктейли и посмотреть на Будапешт в вечерних огнях.
Также вас ждет выступление музыкантов, во время которого вы перенесетесь во времени и пространстве и познакомитесь поближе с венгерскими традициями.
Мы предлагаем вам расслабиться, попробовать наши фирменные коктейли и посмотреть на Будапешт в вечерних огнях.
Также вас ждет выступление музыкантов, во время которого вы перенесетесь во времени и пространстве и познакомитесь поближе с венгерскими традициями.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПредставляем вашему вниманию круиз с коктейлями и фольклором. Вы проведете на борту незабываемые 80 минут, в которые сможете насладиться красотой городского пейзажа Будапешта и чарующими звуками венгерского фольклора и оперетты.
Пока вы наслаждаетесь музыкой, вам подадут три восхитительных коктейля. Выберите один из множества классических коктейлей или попробуйте один из наших фирменных напитков, приготовленных из лучших ингредиентов и поданных с улыбкой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 80-минутный круиз
- 3 коктейля на выбор
- Что не входит
- WI-FI
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании