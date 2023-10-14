Что вас ждетПредставляем вашему вниманию круиз с коктейлями и фольклором. Вы проведете на борту незабываемые 80 минут, в которые сможете насладиться красотой городского пейзажа Будапешта и чарующими звуками венгерского фольклора и оперетты.

Пока вы наслаждаетесь музыкой, вам подадут три восхитительных коктейля. Выберите один из множества классических коктейлей или попробуйте один из наших фирменных напитков, приготовленных из лучших ингредиентов и поданных с улыбкой.