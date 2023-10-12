Что вас ждетНаш круиз предполагает неторопливую прогулку по Дунаю в Будапеште с пиццей и пивом в неограниченном количестве. Вы сможете полюбоваться потрясающим видом на достопримечательности города в хорошей компании и уютной обстановке. Круиз в Будапеште с пиццей и пивом — это уникальный и увлекательный способ познакомиться с красотой города, побаловав себя при этом вкусными угощениями.

Во время обзорного круиза по центру города на реке Дунай у вас будет возможность полюбоваться захватывающей дух панорамой Будапешта — вы увидите здание Парламента, Будайский замок, церковь Святого Матьяша. Удивите свою семью, друзей или коллег, сделайте их вечер особенным, разделите вкусный ужин на нашем круизном лайнере с пиццей, наслаждаясь круизом по реке.

Круиз длится 85 минут и подойдет как для туристов, так и для местных жителей, которые хотят совместить осмотр достопримечательностей с вкусной едой и напитками. На судне есть места в помещении и на открытом воздухе, а также бар, где гости могут заказать дополнительные напитки.