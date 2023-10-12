Night-time Pizza cruise
Наш обзорный круиз позволит вам полюбоваться ослепительными видами ночного Будапешта с вод Дуная.
Проведите 85 минут на борту в полном комфорте, насладитесь великолепными видами города с необычного ракурса и попробуйте свежеприготовленную пиццу с неограниченным количеством пива.
Проведите 85 минут на борту в полном комфорте, насладитесь великолепными видами города с необычного ракурса и попробуйте свежеприготовленную пиццу с неограниченным количеством пива.
Ближайшие даты:
12
окт
окт
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНаш круиз предполагает неторопливую прогулку по Дунаю в Будапеште с пиццей и пивом в неограниченном количестве. Вы сможете полюбоваться потрясающим видом на достопримечательности города в хорошей компании и уютной обстановке. Круиз в Будапеште с пиццей и пивом — это уникальный и увлекательный способ познакомиться с красотой города, побаловав себя при этом вкусными угощениями.
Во время обзорного круиза по центру города на реке Дунай у вас будет возможность полюбоваться захватывающей дух панорамой Будапешта — вы увидите здание Парламента, Будайский замок, церковь Святого Матьяша. Удивите свою семью, друзей или коллег, сделайте их вечер особенным, разделите вкусный ужин на нашем круизном лайнере с пиццей, наслаждаясь круизом по реке.
Круиз длится 85 минут и подойдет как для туристов, так и для местных жителей, которые хотят совместить осмотр достопримечательностей с вкусной едой и напитками. На судне есть места в помещении и на открытом воздухе, а также бар, где гости могут заказать дополнительные напитки.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- 85-минутный круиз
- 1 пицца на человека
- Неограниченное количество пива
- Что не входит
- WI-FI
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта
Групповые
Водные развлечения
Вечерние
Ночные
Популярные места
Обзорные
Парламент
Круизы
Туфли на набережной Дуная
Остров Маргит
Природа и пейзажи
Рыбацкий бастион
Дворцы, замки и особняки
Гора Геллерт
Дунай
Купальня Геллерт
Похожие туры из Будапешта
Круиз
1 час 10 минут 11 секунд
Aboard at daytime: Бюджетный круиз по Дунаю
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
€10 за человека
Круиз
2 часа
Night city: Ночной круиз по Дунаю
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
€14 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp. , 1052. № 3
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
от €72 за человека
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании