Предлагаем полюбоваться ослепительными видами ночного Будапешта с Дуная — приглашаем на обзорный круиз, который вы сопроводите напитком.
С борта вы сможете полюбоваться красотой столицы, ее самыми впечатляющими зданиями и увидеть захватывающую городскую жизнь с уникальной точки зрения, избегая при этом толп туристов.
С борта вы сможете полюбоваться красотой столицы, ее самыми впечатляющими зданиями и увидеть захватывающую городскую жизнь с уникальной точки зрения, избегая при этом толп туристов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетБудапешт — вероятно, самый очаровательный город на Дунае, поэтому упускайте возможность совершить круиз по реке. Панорама города поистине захватывает дух, и она еще более очаровательна, если вам посчастливится увидеть ее с борта круизного лайнера, следующего по Дунаю. Присоединяйтесь к нам, и у вас будет возможность познакомиться с богатой историей и культурой Будапешта, наслаждаясь удивительной панорамой обеих сторон. На закате цвета меняются, и Будапешт становится своего рода золотым «Эльдорадо», когда темно-синее небо и освещенные здания создают контраст.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 70-минутный круиз
- 1 напиток на ваш выбор: пиво, вино, игристое вино, безалкогольные напитки, фруктовые соки, лимонад, негазированная и газированная вода, кофе или чай
- Что не входит
- Еда и напитки (доступны для покупки во время круиза)
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа 18 минутБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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