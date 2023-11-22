Предлагаем полюбоваться ослепительными видами ночного Будапешта с Дуная — приглашаем на обзорный круиз, который вы сопроводите напитком. С борта вы сможете полюбоваться красотой столицы, ее самыми впечатляющими зданиями и увидеть захватывающую городскую жизнь с уникальной точки зрения, избегая при этом толп туристов.

Описание