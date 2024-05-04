Будапешт славится богатым культурным наследием, потрясающей архитектурой и множеством достопримечательностей. Река Дунай служит естественным разделителем между двумя половинами Будапешта: Будой и Пештом. Мы отправимся в путешествие вдоль Дуная, чтобы увидеть достопримечательности, украшающие его берега. Откройте для себя всю магию Будапешта!
Ближайшие даты:
Время начала: 16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 22:00
Описание круиза
Что вас ждетЭкскурсия на теплоходе — идеальный способ открыть для себя красоту и историю Будапешта с нового ракурса, с вод реки Дунай. Наша 60-минутная экскурсия начинается с площади Баттьяни, и во время круиза вы оцените потрясающую городскую архитектуру и достопримечательности Будапешта с реки. Вы будете проплывать мимо знаковых достопримечательностей города, таких как здание Парламента, Будайская крепость, Рыбацкий бастион и Церковь Матьяша. Одним из ярких моментов обзорного круиза по Будапешту является возможность увидеть с воды потрясающий Цепной мост, который соединяет Буду и Пешт, две части города. Проплывая под мостом, вы будете покорены открывшимся перед глазами городским пейзажем.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Будайская крепость
- Церковь Святого Матьяша
- Рыбацкий бастион
- Купальня Рудаш
- Цепной мост
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
- Центральный рынок
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
Что включено
- 60-минутный круиз
- Аудиогид
Место начала и завершения?
Budapest Batthyány tér Dokk, 1/b, 1011
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Leonid
4 мая 2024
A
Alevtina
1 апр 2024
В общем экскурсия нам понравилась. К сожалению в аудиогиде отсутствовал русский язык. Удобное расположени пирса,легко найти.
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