Будапешт славится богатым культурным наследием, потрясающей архитектурой и множеством достопримечательностей. Река Дунай служит естественным разделителем между двумя половинами Будапешта: Будой и Пештом. Мы отправимся в путешествие вдоль Дуная, чтобы увидеть достопримечательности, украшающие его берега. Откройте для себя всю магию Будапешта!

Описание круиза