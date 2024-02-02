Ищете идеальный вариант для романтического вечера? Или просто любите коктейли и музыку? Тогда приглашаем на борт нашего корабля. Независимо от того, хотите ли вы отпраздновать особое событие или просто увидеть красоту Будапешта с нового ракурса, наш круиз с коктейлями и музыкой — незабываемое событие, которое вы не захотите пропустить.

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