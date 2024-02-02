Ищете идеальный вариант для романтического вечера? Или просто любите коктейли и музыку? Тогда приглашаем на борт нашего корабля.
Независимо от того, хотите ли вы отпраздновать особое событие или просто увидеть красоту Будапешта с нового ракурса, наш круиз с коктейлями и музыкой — незабываемое событие, которое вы не захотите пропустить.
Независимо от того, хотите ли вы отпраздновать особое событие или просто увидеть красоту Будапешта с нового ракурса, наш круиз с коктейлями и музыкой — незабываемое событие, которое вы не захотите пропустить.
Ближайшие даты:
2
фев
фев
7
фев
фев
9
фев
фев
16
фев
фев
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фев
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даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|€43
|Билет у окна
|€63
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Описание
Что вас ждетОткройте для себя Будапешт с новой стороны на нашем круизе с коктейлями в сопровождении живой музыки. Пока вы наслаждаетесь тремя восхитительными коктейлями, наши опытные бармены будут рады помочь вам выбрать идеальный напиток, соответствующий вашим вкусам. Для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки, мы также предлагаем безалкогольный вариант. Волшебную атмосферу вечера дополнит живой фортепианный концерт. Когда вы расслабитесь и насладитесь музыкой, вы перенесетесь в другой мир, окруженные красотой ночного Будапешта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 80-минутный круиз
- 3 коктейля на выбор
- Что не входит
- WI-FI
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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