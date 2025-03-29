Экскурсия по Будапешту откроет вам тайны съёмок таких фильмов, как "Отель"Гранд Будапешт " "и " Крепкий орешек". Прогулка включает посещение Венгерского парламента, Площади Свободы и набережной Дуная.
Вы узнаете, как Будапешт становится декорацией для мировых столиц, и почему Уилл Смит танцевал на Цепном мосту.
Завершится экскурсия дегустацией венгерских вин в уютном ресторанчике, где вас ждут изысканные закуски
5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Узнать о съёмках известных фильмов
- 🍷 Попробовать лучшие венгерские вина
- 🏛 Посетить знаковые места Будапешта
- 🎶 Погрузиться в атмосферу кино и музыки
- 📸 Сделать уникальные фотографии
Что можно увидеть
- Венгерский парламент
- Площадь Свободы
- Набережная Дуная
- Отель «4 сезона»
- Площадь Верешмарти
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Венгерский парламент и площадь, на которой он стоит. И выясните, как Мадонна прославила Будапешт в кинематографе
- Площадь Свободы и услышите, почему на ней так часто снимают фильмы
- Набережную Дуная и обнаружите самую известную скамейку
- Отель «4 сезона». Заглянете в холл самого дорого отеля Будапешта, чтобы узнать парочку интересных историй про его звёздных гостей
- Площадь Верешмарти и обсудите венгерский кинематограф. И разберётесь, что такое «Чудопешт»
Вы узнаете:
- как, когда и почему Венгрия стала европейским Голливудом
- какими приёмами пользуются киношники, чтобы превратить Будапешт в Рим, Париж или Москву
- почему Уилл Смит станцевал на вершине Цепного моста
Вы попробуете:
Пригубите игристое, белое, розе и красное под аккомпанемент из закусок с пармской ветчиной, лососем и куриным патэ.
Организационные детали
- Экскурсия не подходит для детей и имеет ограничение 18+: мы обсуждаем взрослый кинематограф и дегустируем вино
- Дегустация включена в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы: мы проедем на историческом метро М1, разовый билет стоит 450 форинтов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади у венгерского парламента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Будапеште
Провели экскурсии для 457 туристов
Наша команда подобрана по одному принципу: все гиды безумно любят Будапешт и хотят заразить этой любовью как можно больше гостей города. Увлекательные и захватывающие истории — это то, что ждёт вас на каждой нашей экскурсии. До встречи в Будапеште!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Максим
29 мар 2025
Отличная экскурсия, большое спасибо Данилу!
Входит в следующие категории Будапешта
