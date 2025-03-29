Мои заказы

Кино и музыка в Будапеште + дегустация вина

Связь Будапешта с мировым кинематографом удивляет. Пройдитесь по местам съёмок известных фильмов и завершите день дегустацией лучших венгерских вин
Экскурсия по Будапешту откроет вам тайны съёмок таких фильмов, как "Отель"Гранд Будапешт " "и " Крепкий орешек". Прогулка включает посещение Венгерского парламента, Площади Свободы и набережной Дуная.

Вы узнаете, как Будапешт становится декорацией для мировых столиц, и почему Уилл Смит танцевал на Цепном мосту.

Завершится экскурсия дегустацией венгерских вин в уютном ресторанчике, где вас ждут изысканные закуски
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Узнать о съёмках известных фильмов
  • 🍷 Попробовать лучшие венгерские вина
  • 🏛 Посетить знаковые места Будапешта
  • 🎶 Погрузиться в атмосферу кино и музыки
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
Кино и музыка в Будапеште + дегустация вина© Игорь
Кино и музыка в Будапеште + дегустация вина© Игорь
Кино и музыка в Будапеште + дегустация вина© Игорь
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 18:00

Что можно увидеть

  • Венгерский парламент
  • Площадь Свободы
  • Набережная Дуная
  • Отель «4 сезона»
  • Площадь Верешмарти

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Венгерский парламент и площадь, на которой он стоит. И выясните, как Мадонна прославила Будапешт в кинематографе
  • Площадь Свободы и услышите, почему на ней так часто снимают фильмы
  • Набережную Дуная и обнаружите самую известную скамейку
  • Отель «4 сезона». Заглянете в холл самого дорого отеля Будапешта, чтобы узнать парочку интересных историй про его звёздных гостей
  • Площадь Верешмарти и обсудите венгерский кинематограф. И разберётесь, что такое «Чудопешт»

Вы узнаете:

  • как, когда и почему Венгрия стала европейским Голливудом
  • какими приёмами пользуются киношники, чтобы превратить Будапешт в Рим, Париж или Москву
  • почему Уилл Смит станцевал на вершине Цепного моста

Вы попробуете:

Пригубите игристое, белое, розе и красное под аккомпанемент из закусок с пармской ветчиной, лососем и куриным патэ.

Организационные детали

  • Экскурсия не подходит для детей и имеет ограничение 18+: мы обсуждаем взрослый кинематограф и дегустируем вино
  • Дегустация включена в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: мы проедем на историческом метро М1, разовый билет стоит 450 форинтов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади у венгерского парламента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Будапеште
Провели экскурсии для 457 туристов
Наша команда подобрана по одному принципу: все гиды безумно любят Будапешт и хотят заразить этой любовью как можно больше гостей города. Увлекательные и захватывающие истории — это то, что ждёт вас на каждой нашей экскурсии. До встречи в Будапеште!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Максим
Максим
29 мар 2025
Отличная экскурсия, большое спасибо Данилу!

