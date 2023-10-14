Cuisine and Folklore on Danube
Цель этой экскурсии не просто предложить вам стандартную экскурсионную программу, но и подарить впечатления, которые вы будете помнить и по прошествии 20 лет. Не пропустите наш эксклюзивный круиз с ужином в Будапеште и фольклорным шоу. Вы будете мечтать о том, чтобы этот вечер не заканчивался никогда!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетХотите поужинать в Будапеште, но так, чтобы запомнить на всю жизнь? У вас была возможность осмотреть город с реки и полюбоваться совершенно потрясающим видом — вы сможете почувствовать себя частью таинственной истории венгерской столицы.
Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой.
Вы отправитесь в эксклюзивный круиз с ужином по Будапешту. Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 3-часовой круиз
- Ужин из 3 или 6 блюд (в зависимости от выбранного билета)
- Приветственный напиток
- Что не входит
- WI-FI
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Природа и пейзажи
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Дворцы, замки и особняки
Гора Геллерт
Цепной мост Сечени
Музыкальные теплоходы
С ужином
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Дата и количество участников выбирается при бронировании