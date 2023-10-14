Что вас ждетХотите поужинать в Будапеште, но так, чтобы запомнить на всю жизнь? У вас была возможность осмотреть город с реки и полюбоваться совершенно потрясающим видом — вы сможете почувствовать себя частью таинственной истории венгерской столицы.

Мы приготовили для вас невероятное приключение: полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта на развлекательном круизе с ужином, музыкантами, фольклорными танцорами и опереттой.

Вы отправитесь в эксклюзивный круиз с ужином по Будапешту. Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера.