Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений

Во время прогулки вы сможете полюбоваться завораживающей панорамой города. Вы увидите знаменитые мосты через Дунай, Королевский дворец, Будайскую крепость, церковь Матяша, гору Геллерт и другие легендарные достопримечательности Будапешта. Организация ужина - шведский стол. Весь вечер музыканты играют венгерские и цыганские мелодии, а так же популярные на весь мир любимые шлягеры.

Меню ужина:

приветственный напиток

традиционный венгерский суп-гуляш

курица с паприкой и клецками по-венгерски

домашние пельмени со шпинатом и грибным соусом

пирожок штрудель (на выбор с разными начинками),

неограниченное количество напитков: домашнее вино, различные виды пива, соки, кола, минеральная вода

Отправление теплохода: в 19:00

Посадка на теплоход в 18:30

Пристань на Пештской стороне, напротив здания Академии.

Название теплохода и номер пирса сообщим дополнительно после бронирования программы.

Продолжительность прогулки 2 часа

Обратите внимание

Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.

Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.

Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.

Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur/ чел.

На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков.

«столик у окна» гарантируется только при выполнении условий:

оплата билета с доплатой «столик у окна» за каждого гостя, включая детей!

полная оплата заказа не позднее, чем за 5 дней до круиза.

Важно!

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

вариант А.

полная оплата заказа Спутнику

вариант Б.

бронируете программу без оплаты Спутнику,

полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы.

Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы