Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений

Во время экскурсии вы видите легендарные достопримечательности Будапешта с борта теплохода и...

Во время экскурсии вы видите легендарные достопримечательности Будапешта с борта теплохода и завершите день вкусным венгерским ужином — проведете время с пользой для души и тела.
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений

Что вы увидите 🤩

  • мост Свободы
  • мост Эржебет
  • мост Маргит
  • мост Петёфи
  • Цепной мост Сечени
  • Дворец Грэшем
  • Королевский дворец
  • Будайская крепость
  • церковь Матяша
  • Рыбацкий бастион
Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Во время прогулки вы сможете полюбоваться завораживающей панорамой города. Вы увидите знаменитые мосты через Дунай, Королевский дворец, Будайскую крепость, церковь Матяша, гору Геллерт и другие легендарные достопримечательности Будапешта. Организация ужина - шведский стол. Весь вечер музыканты играют венгерские и цыганские мелодии, а так же популярные на весь мир любимые шлягеры.

Меню ужина:

  • приветственный напиток
  • традиционный венгерский суп-гуляш
  • курица с паприкой и клецками по-венгерски
  • домашние пельмени со шпинатом и грибным соусом
  • пирожок штрудель (на выбор с разными начинками),
  • неограниченное количество напитков: домашнее вино, различные виды пива, соки, кола, минеральная вода
Отправление теплохода: в 19:00
Посадка на теплоход в 18:30
Пристань на Пештской стороне, напротив здания Академии.
Название теплохода и номер пирса сообщим дополнительно после бронирования программы.
  • Продолжительность прогулки 2 часа
Обратите внимание
  • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
  • Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.
  • Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
  • Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur/ чел.
  • На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков.

«столик у окна» гарантируется только при выполнении условий:

  • оплата билета с доплатой «столик у окна» за каждого гостя, включая детей!
  • полная оплата заказа не позднее, чем за 5 дней до круиза.
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

  • вариант А.
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы.
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы

Цены на экскурсию

Для группы 1-60 человекДля группы 1-16 человекДля группы 1-20 человекДля группы 1-10 человек
взрослый "круиз с ужином + напитки без ограничений"
€50
взрослый "круиз с ужином + напитки без ограничений + столик у окна"
€60
школьник 12-18 лет "круиз с ужином + напитки без ограничений"
€46
школьник 12-18 лет "круиз с ужином + напитки без ограничений + столик у окна"
€56
школьник 6-12 лет "круиз с ужином + напитки без ограничений"
€42
школьник 6-12 лет "круиз с ужином + напитки без ограничений + столик у окна"
€52

Ответы на вопросы

Что входит
  • теплоходная прогулка по Дунаю
  • венгерский ужин
  • неограниченное количество напитков
Что не входит
  • экскурсия
  • индивидуальное сопровождение
Место начала и завершения
Пешт. Пристань напротив здания Академии
Важная информация
  • Отправление теплохода в 19:00
  • Посадка на теплоход в 18:30

  • Обратите внимание

  • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
  • Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.
  • Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
  • Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur/ чел.
  • На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков.
  • «столик у окна» гарантируется только при выполнении условий:
  • оплата билета с доплатой «столик у окна» за каждого гостя, включая детей!
  • полная оплата заказа не позднее, чем за 5 дней до круиза.
  • оплата билета с доплатой «столик у окна» за каждого гостя, включая детей.
  • полная оплата заказа не позднее, чем за 5 дней до круиза.

  • Важно.

  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
  • Способы оплаты:
  • вариант А.
  • полная оплата заказа Спутнику
  • вариант Б.
  • бронируете программу без оплаты Спутнику
  • полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы.
  • Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По расписанию

Thermal.hungary
Thermal.hungary
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