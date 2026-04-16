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М Меликов читать дальше уменьшить за шведский стол, но все оказалось очень вкусно. Очереди не было всем всего хватило. Из напитков вода и приветственный бокал игристого. Остальное из бара за деньги, все отлично и цены нормальные. Надо взять с собой небольшие наличные музыкантам. Организовано было все здорово и понятно. Отличная программа. Хороший теплоход, музыка, танцы. Заказывали столик на двоих у окна, посадили отлично рядом с питание и выходом на веранду. Будапешт вечером прекрасен, как и днем конечно. Немного переживали Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Angela Очень понравилась экскурсия!

Круиз с музыкой - это очень красиво приятно и вкусно.

Музыканты хорошо играли, музыка хорошо подобрана.

Особенно хочу поблагодарить организаторов экскурсии за поддержку и заботу! ♡ Мы не много заплутались в дороге,но с помощью Вас добрались почти во время.

Остались очень приятные впечатления!!!

Благодарю 💕 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Angela Очень понравилась экскурсия!

Круиз с музыкой - это очень красиво приятно и вкусно.

Музыканты хорошо играли, музыка хорошо подобрана.

Особенно хочу поблагодарить организаторов экскурсии за поддержку и заботу! ♡ Мы не много заплутались в дороге,но с помощью Вас добрались почти во время.

Остались очень приятные впечатления!!!

Благодарю 💕 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анжела Очень понравилась экскурсия!

Круиз с музыкой - это очень красиво приятно и вкусно.

Музыканты хорошо играли, музыка хорошо подобрана.

Особенно хочу поблагодарить организаторов экскурсии за поддержку и заботу! ♡ Мы не много заплутались в дороге,но с помощью Вас добрались почти во время.

Остались очень приятные впечатления!!!

Благодарю 💕 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Аркадий Вечер в ресторане на теплоходе по Дунаю в сопровождении фольклорной программы. Все получилось так, как я и представлял при бронировании этой экскурсии! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет