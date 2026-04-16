Погрузитесь в мир венгерских традиций, отправившись в круиз по Дунаю.
Вкусите изысканные блюда, насладитесь живой музыкой, проникающей в самое сердце, и станьте свидетелями захватывающего фольклорного представления с зажигательными танцами, полными энергии и грации. В этой волшебной атмосфере перед вами предстанут панорамные виды Будапешта.
Вкусите изысканные блюда, насладитесь живой музыкой, проникающей в самое сердце, и станьте свидетелями захватывающего фольклорного представления с зажигательными танцами, полными энергии и грации. В этой волшебной атмосфере перед вами предстанут панорамные виды Будапешта.
Описание экскурсииКруиз с ужином, живой музыкой и фольклорной программой В 2024 году программа Dinner & Cruise™ заняла 8-е место среди лучших программ в мире среди всех программ, представленных на Tripadvisor в категории «Чем заняться» на церемонии вручения наград Tripadvisor Best of the Best World Awards. Традиционный венгерский ужин и прогулка по Дунаю мимо шикарных достопримечательностей Будапешта, занесенных в список наследия ЮНЕСКО. Круиз сопровождает приятная живая музыка. В репертуаре вальсы Штрауса и отрывки из оперетт Кальмана, цыганские мелодии, а также выступает фольклорный ансамбль с зажигательными танцами. Насладитесь завораживающей панорамой города. Меню ужина (3 варианта на выбор) Отличия между меню заключаются в супах и основных блюдах. Все позиции содержат маркировку аллергенов и специальных обозначений, расшифровка которых приведена ниже. Городская классика — Меню A Амюс-буш (от шефа): закуски из баклажанов и паприки, фиолетовый хумус. LF, GF, V / Vn, 11 Багет на закваске. 1, LF, Vn Суп-гуляш из говядины. За дополнительную плату к основному билету -"напитки без ограничений": вино, пиво, соки, кола, минеральная вода, чай, кофе. Важно! Крепкие алкогольные напитки: водка, палинка, бренди, виски в пакет "напитки без ограничений" не входят и оплачиваются дополнительно по прейскуранту бара. Важная информация Посадка на теплоход за 30 мин до отправления теплохода Обратите внимание • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
- Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.
- Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
- Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно.
- На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков. «столик у окна» бронируйте заранее, мин за 3 дня до круиза • билет «столик у окна» оплачивается за каждого гостя, включая детей! Важно! Оплата — 100% предоплата. Политика отмены: бесплатная отмена заказ за 24 часа до начала круиза Важная информация: Посадка на теплоход за 30 мин до отправления теплохода Важно! Только 100 % предоплата за 24 ч. до начала круиза. Оплата на месте невозможна. Варианты оплаты: 1. Оплата банковской карточкой: a). европейские и др. карточки: оплата на сайте Спутник8 или по ссылке в венгерский банк б). российские карточки: оплата на сайте Спутник8 2. в некоторых случаях мы готовы принять оплату наличными: а). в случае заказа экскурсии (по Будапешту или загородной), оплату можно передать нашему гиду на экскурсии. б). в случае заказа у нас трансфера (из аэропорта в центр Будапешта), оплату можно передать нашему водителю. Напишите пожалуйста, какой вариант оплаты Вам подходит.
19:00 ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Свободы
- Мост Эржебет
- Мост Маргит
- Мост Петёфи
- Цепной мост Сечени
- Венгерский парламент
- Дворец Грэшем
- Будайский дворец
- Будайская крепость
- Церковь Матяша
- Рыбацкий бастион
- Гора Геллерт
- Цитадель
- Концертный зал Вигадо
- Национальный театр
- Главное здание политехнического университета
- Главное здание экономического университета
Что включено
- Теплоходная прогулка по Дунаю
- Венгерский ужин
Что не входит в цену
- Экскурсия
- Индивидуальное сопровождение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. Пирс № 2. (Akadеmia kikoto 2.)
Завершение: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 2
Когда и сколько длится?
Когда: 19:00 ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 28 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Посадка на теплоход за 30 мин до отправления теплохода
- Важно
- Только 100 % предоплата за 24 ч. до начала круиза. Оплата на месте невозможна
- Варианты оплаты:
- 1. Оплата банковской карточкой:
- A. европейские и др. карточки: оплата на сайте Спутник8 или по ссылке в венгерский банк
- Б. российские карточки: оплата на сайте Спутник8
- 2. в некоторых случаях мы готовы принять оплату наличными:
- А). в случае заказа экскурсии (по Будапешту или загородной), оплату можно передать нашему гиду на экскурсии
- Б). в случае заказа у нас трансфера (из аэропорта в центр Будапешта), оплату можно передать нашему водителю
- Напишите пожалуйста, какой вариант оплаты Вам подходит
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная программа. Хороший теплоход, музыка, танцы. Заказывали столик на двоих у окна, посадили отлично рядом с питание и выходом на веранду. Будапешт вечером прекрасен, как и днем конечно. Немного переживали
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A
Очень понравилась экскурсия!
Круиз с музыкой - это очень красиво приятно и вкусно.
Музыканты хорошо играли, музыка хорошо подобрана.
Особенно хочу поблагодарить организаторов экскурсии за поддержку и заботу! ♡ Мы не много заплутались в дороге,но с помощью Вас добрались почти во время.
Остались очень приятные впечатления!!!
Благодарю 💕
Круиз с музыкой - это очень красиво приятно и вкусно.
Музыканты хорошо играли, музыка хорошо подобрана.
Особенно хочу поблагодарить организаторов экскурсии за поддержку и заботу! ♡ Мы не много заплутались в дороге,но с помощью Вас добрались почти во время.
Остались очень приятные впечатления!!!
Благодарю 💕
Вам был полезен этот отзыв?
A
Очень понравилась экскурсия!
Круиз с музыкой - это очень красиво приятно и вкусно.
Музыканты хорошо играли, музыка хорошо подобрана.
Особенно хочу поблагодарить организаторов экскурсии за поддержку и заботу! ♡ Мы не много заплутались в дороге,но с помощью Вас добрались почти во время.
Остались очень приятные впечатления!!!
Благодарю 💕
Круиз с музыкой - это очень красиво приятно и вкусно.
Музыканты хорошо играли, музыка хорошо подобрана.
Особенно хочу поблагодарить организаторов экскурсии за поддержку и заботу! ♡ Мы не много заплутались в дороге,но с помощью Вас добрались почти во время.
Остались очень приятные впечатления!!!
Благодарю 💕
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилась экскурсия!
Круиз с музыкой - это очень красиво приятно и вкусно.
Музыканты хорошо играли, музыка хорошо подобрана.
Особенно хочу поблагодарить организаторов экскурсии за поддержку и заботу! ♡ Мы не много заплутались в дороге,но с помощью Вас добрались почти во время.
Остались очень приятные впечатления!!!
Благодарю 💕
Круиз с музыкой - это очень красиво приятно и вкусно.
Музыканты хорошо играли, музыка хорошо подобрана.
Особенно хочу поблагодарить организаторов экскурсии за поддержку и заботу! ♡ Мы не много заплутались в дороге,но с помощью Вас добрались почти во время.
Остались очень приятные впечатления!!!
Благодарю 💕
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А
Вечер в ресторане на теплоходе по Дунаю в сопровождении фольклорной программы. Все получилось так, как я и представлял при бронировании этой экскурсии!
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В
Большое спасибо за хорошую поездку по Дунаю с вкусным ужином и прекрасной музыкой на фоне чудесного Будапешта!
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Входит в следующие категории Будапешта
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