Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений
Во время прогулки вы сможете полюбоваться завораживающей панорамой города. Вы увидите знаменитые мосты через Дунай, Королевский дворец, Будайскую крепость, церковь Матяша, гору Геллерт и другие легендарные достопримечательности Будапешта. Организация ужина - шведский стол. Весь вечер музыканты играют венгерские и цыганские мелодии, а так же популярные на весь мир любимые шлягеры.
Меню ужина:
- приветственный напиток
- традиционный венгерский суп-гуляш
- курица с паприкой и клецками по-венгерски
- домашние пельмени со шпинатом и грибным соусом
- пирожок штрудель (на выбор с разными начинками),
- неограниченное количество напитков: домашнее вино, различные виды пива, соки, кола, минеральная вода
Отправление теплохода: в 19:00
Посадка на теплоход в 18:30
Пристань на Пештской стороне, напротив здания Академии.
Название теплохода и номер пирса сообщим дополнительно после бронирования программы.
- Продолжительность прогулки 2 часа
Обратите внимание
- Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.
- Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.
- Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
- Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur/ чел.
- На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков.
«столик у окна» гарантируется только при выполнении условий:
- оплата билета с доплатой «столик у окна» за каждого гостя, включая детей!
- полная оплата заказа не позднее, чем за 5 дней до круиза.
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
Способы оплаты:
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы.
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы