4 отзыва оставили туристы

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Прогулка по Дунаю с бокалом вина

Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • ⛵️На кораблике
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 60 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — Дворец «Дунай»
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33 за человека

У этой экскурсии4 отзыва
4
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – экскурсионное агентство в Будапеште
Насыщенный день прогулок по Будапешту идеально дополнить вечером удовольствий — в этой прогулке 👣 их целых три.

Плавая на теплоходе, вы полюбуетесь Парламентом, Будайской крепостью, горой Геллерт и другими достопримечательностями 🏛️ — под аккомпанемент национальных мелодий и с дегустацией семи видов венгерских вин.
Прогулка по Дунаю с бокалом вина
Прогулка по Дунаю с бокалом вина

Что вас ожидает

🌉 Живописные берега и мосты Дуная
Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдет вверх по течению до острова Маргит и вниз до современного моста Ракоци. Такой маршрут позволит полюбоваться красивейшими достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, названным в честь принцессы Сисси, и горой Геллерт — и все это в лучах заката и свете иллюминации.

🍷 Вина Венгрии и живая музыка
Теплоходную прогулку дополнят венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции. И конечно, вы оцените вкус местных вин — вам предложат 7 видов (по 50 миллилитров):

  • Tokaji Furmint Grand Selection
  • Hilltop Premium Merlot
  • Juhasz Blue Frankish Rose
  • Bodri Szekszardi Civilis Cuvee
  • Bardos Pinceszet Pinot Grigio
  • Tokaji Szamorodni Sweet
  • Tokaji Aszu 3 Puttonyos

По желанию, в баре вы сможете купить понравившиеся венгерские вина, крепкий алкоголь, соки, воду, закуски.

Организационные детали

Винная дегустация включена в стоимость

Важно знать до бронирования

  • Обратите внимание: это не историческая прогулка, а круиз. Формат программы не предусматривает экскурсионное сопровождение, так как во время круиза играют музыканты. Но хостес на теплоходе всегда готов помочь с организационными вопросами. Круиз международный, хостес говорит на английском языке.
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Форс-мажоры не являются исключением.
  • Детям до 6 лет — бесплатно (если кол-во детей до 6 лет не превышает количество взрослых)
  • В зависимости от модели теплохода гостей рассаживают по 4 — 8 — 10 человек за 1 столик (рассадка гостей по 2 чел. возможна только при наличии свободных столиков)
Прогулка по Дунаю с бокалом вина
Прогулка по Дунаю с бокалом вина
Прогулка по Дунаю с бокалом вина
Прогулка по Дунаю с бокалом вина
Прогулка по Дунаю с бокалом вина
Прогулка по Дунаю с бокалом вина
Прогулка по Дунаю с бокалом вина
Прогулка по Дунаю с бокалом вина
Прогулка по Дунаю с бокалом вина
Прогулка по Дунаю с бокалом вина

Экскурсия проводится ежедневно в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Место встречи для начала — Дворец «Дунай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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4 отзыва оставили туристы

10 марта 2020
Прогулка очень понравилась. Красивые виды, комфортабельный теплоход, приятная живая музыка, вкусное вино. Перед тем, как налить вино, каждому из них официант дает краткую характеристику, а для тех, кто не очень силен в английском, на столах лежат брошюрки с видами дегустируемых вин и их описанием, которые можно перевести с помощью Google-переводчика.
28 апреля 2019
Покупая экскурсию я, по описанию представленному на сайте ожидала русскоговорящего сопровождающего, но как оказалось эта только англоговорящие сопровождающие и можно прекрасно купить этот тур в самом Будапеште за 20 евро, так что не понятно за что берут дополнительные 13 евро, считаю что хотя бы надо честно написать, что там только англоязычные сопровождающие. В целом круиз красивый, но не понимая рассказы о винах которые дегустируешь, это портит общее впечатление. Часто пользуюсь Вашим сервисом и первый раз так неудачно
14 апреля 2019
Отправляясь на прогулку, имейте ввиду, что вы можете за столом оказаться рядом с огромно шумной толпой подростков. И ваша винная дегустация превратится в посиделки в студенческой столовой
9 апреля 2019
Гид ни слова ни говорит на русском языке ! Зачем тогда нас записывать на эти экскурсии ?! Чтобы мы просто попробовали вино и посмотрели по сторонам ?! Круиз сам по себе хороший, но хотелось бы тоже узнать про историю вин, как и наши соседи по столу

Ирина проводит ещё 13 экскурсий

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