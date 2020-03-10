4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

🌉 Живописные берега и мосты Дуная

Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдет вверх по течению до острова Маргит и вниз до современного моста Ракоци. Такой маршрут позволит полюбоваться красивейшими достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, названным в честь принцессы Сисси, и горой Геллерт — и все это в лучах заката и свете иллюминации.

🍷 Вина Венгрии и живая музыка

Теплоходную прогулку дополнят венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции. И конечно, вы оцените вкус местных вин — вам предложат 7 видов (по 50 миллилитров):

Tokaji Furmint Grand Selection

Hilltop Premium Merlot

Juhasz Blue Frankish Rose

Bodri Szekszardi Civilis Cuvee

Bardos Pinceszet Pinot Grigio

Tokaji Szamorodni Sweet

Tokaji Aszu 3 Puttonyos

По желанию, в баре вы сможете купить понравившиеся венгерские вина, крепкий алкоголь, соки, воду, закуски.