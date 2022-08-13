4 отзыва оставили туристы

Вечерняя прогулка на теплоходе по Дунаю с ужином и дегустацией пяти видов венгерских вин. Насладитесь видами Будапешта под живую музыку
Насыщенный день прогулок по Будапешту идеально дополнить вечером удовольствий.
Плавая на теплоходе, можно полюбоваться Парламентом, Будайской крепостью, горой Геллерт и другими достопримечательностями.
Программа включает ужин и дегустацию пяти видов венгерских вин под читать дальшеуменьшить
аккомпанемент национальных мелодий.
Маршрут теплохода проходит от Цепного моста до острова Маргит и моста Ракоци, открывая живописные виды на достопримечательности Буды и Пешта. Ужин включает блюда с винной картой, а в баре можно приобрести понравившиеся напитки. Это не историческая экскурсия, а круиз с живой музыкой и международным форматом
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для теплоходной прогулки по Дунаю. В это время года можно насладиться теплыми вечерами и красивыми закатами, что делает круиз особенно романтичным и приятным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Парламент
Будайская крепость
Гора Геллерт
Цепной мост
Остров Маргит
Мост Ракоци
Рыбацкий бастион
Церковь Матьяша
Мост Эржебет
Описание экскурсии
🌉 Живописные берега и мосты Дуная Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдет вверх по течению до острова Маргит и вниз до современного моста Ракоци. Такой маршрут позволит полюбоваться красивейшими достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, названным в честь принцессы Сисси, и горой Геллерт — и все это в лучах заката и свете иллюминации.
🍷 Вина Венгрии, ужин и живая музыка Теплоходную прогулку дополнят венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции. Вы поужинаете и оцените вкус местных вин — вам предложат 5 видов напитка (по 50 миллилитров) и блюдо к каждому из сортов.
Меню ужина с дегустационной винной картой
Закуски:
1. Крем из баклажанов+ Figula — Bella Róza Rosé 2022. Винодельческий регион: Балатонфюред-Чопак (северное побережье Балатона).
2. Утиная грудка со сливами в бальзамическом уксусе, мусс из сладкого картофеля+ Légli — Pinot Noir 2020. Винодельческий регион: Балатонбоглар — (южное побережье Балатона).
По желанию, в баре вы сможете купить понравившиеся венгерские вина, крепкий алкоголь, соки, воду, закуски.
Организационные детали
Ужин и винная дегустация включены в стоимость
Важно знать до бронирования
Обратите внимание: это не историческая прогулка, а круиз. Формат программы не предусматривает экскурсионное сопровождение, так как во время круиза играют музыканты. Но хостес на теплоходе всегда готов помочь с организационными вопросами. Круиз международный, хостес говорит на английском языке.
При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Форс-мажоры не являются исключением.
Детям до 6 лет — бесплатно (если кол-во детей до 6 лет не превышает количество взрослых)
В зависимости от модели теплохода гостей рассаживают по 4 — 8 — 10 человек за 1 столик (рассадка гостей по 2 чел. возможна только при наличии свободных столиков)
Животные на теплоход не допускаются. Исключение – собака поводырь
За доплату €25 с каждого участника (независимо от возраста) вы можете забронировать столик у окна. При выборе этой опции вам нужно связаться с гидом и полностью оплатить заказ не позднее, чем за 5 дней до круиза.
ежедневно в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€120
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пештская сторона. Пристань напротив здания Академии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Pavel
Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и бокал вина на входе нам не давали, как остальным. Дегустировали читать дальшеуменьшить
6 венгерских вин. Девушка по очереди подходила к столикам и разливала разные виды вин и объясняла про каждое из них. Сидели мы у окна, все было видно. Также можно выйти на палубу и насладится потрясающими видами Будапешта под бокал вина или коктейля. Если вас не окажется за столиком, то девушка нальёт вино без вас, и вы без проблем сможете его попробовать. Также на теплоходе играет живая музыка, работает бар.
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Антон
Хорошая экскурсия, нам понравилась. Очень обходительные официанты. Посадили нас у окна. Завораживающая живая музыка в исполнении небольшой группы музыкантов (4 человека) и национальные танцы - пара молодых людей. Официант - молодой человек - хорошо владеет английским, рассказал про каждое из 5 венгерских вин. Экскурсии как таковой нет, но здесь она и не требуется
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Юлия
Прогулка очень понравилась. Красивые виды, комфортабельный теплоход, приятная живая музыка, вкусное вино. Перед тем, как налить вино, каждому из них официант дает краткую характеристику, а для тех, кто не очень силен в английском, на столах лежат брошюрки с видами дегустируемых вин и их описанием, которые можно перевести с помощью Google-переводчика.
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Т
Татьяна
Сама по себе прогулка очень понравилась. Местоположение причала найти довольно просто. Как оказалось, на теплоходе есть несколько видов времяпровождения, помимо дегустации вина, люди еще заказывают ужин и при входе им читать дальшеуменьшить
вручают аперетив, а остальным, соответственно, нет. Я считаю, что в описании экскурсии было бы правильно указать данный момент, потому что нам было неловко получить отказ с фразой:"Вам не положено". Поэтому полчаса по отправления мы сидели за пустым столом… Ну и обслуживающий персонал на теплоходе не отличается особой вежливостью. В остальном шикарная прогулка по Дунаю с красивейшими вечерними видами, живой музыкой и дегустацией прекрасного венгерского вина! Прогулку очень рекомендую.
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Ж
Жанна
Это не экскурсия, а прогулка на корабле. Вежливые и расторопные официанты, отличные музыканты. Отдельное спасибо за столик у окна. Единственный недостаток - трудно найти выход к причалу из-за ремонта набережной.
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Aнастасия
Классный тур! Хорошая еда, вкусное вино, отличное обслуживание! Скорость очень медленная - это больше опыт внутри - ужин, дегустация вина и выступление! Музыканты и танцы - супер!
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