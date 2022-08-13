4 отзыва оставили туристы

Сейчас август — это идеальное время.

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для теплоходной прогулки по Дунаю. В это время года можно насладиться теплыми вечерами и красивыми закатами, что делает круиз особенно романтичным и приятным.

Насыщенный день прогулок по Будапешту идеально дополнить вечером удовольствий.Плавая на теплоходе, можно полюбоваться Парламентом, Будайской крепостью, горой Геллерт и другими достопримечательностями.Программа включает ужин и дегустацию пяти видов венгерских вин под

аккомпанемент национальных мелодий. Маршрут теплохода проходит от Цепного моста до острова Маргит и моста Ракоци, открывая живописные виды на достопримечательности Буды и Пешта. Ужин включает блюда с винной картой, а в баре можно приобрести понравившиеся напитки. Это не историческая экскурсия, а круиз с живой музыкой и международным форматом

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Описание экскурсии

🌉 Живописные берега и мосты Дуная

Теплоход отправится от пристани у Цепного моста в центре Будапешта, пройдет вверх по течению до острова Маргит и вниз до современного моста Ракоци. Такой маршрут позволит полюбоваться красивейшими достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, названным в честь принцессы Сисси, и горой Геллерт — и все это в лучах заката и свете иллюминации.

🍷 Вина Венгрии, ужин и живая музыка

Теплоходную прогулку дополнят венгерские и цыганские мелодии, а также любимые во всем мире композиции. Вы поужинаете и оцените вкус местных вин — вам предложат 5 видов напитка (по 50 миллилитров) и блюдо к каждому из сортов.

Меню ужина с дегустационной винной картой

Закуски:

1. Крем из баклажанов+ Figula — Bella Róza Rosé 2022. Винодельческий регион: Балатонфюред-Чопак (северное побережье Балатона).

2. Утиная грудка со сливами в бальзамическом уксусе, мусс из сладкого картофеля+ Légli — Pinot Noir 2020. Винодельческий регион: Балатонбоглар — (южное побережье Балатона).

Основные блюда:

1. Тушеная говядина+ Ruppert — Merlot 2018. Винодельческий регион: Виллань (Юго-запад).

2. Голубцы с мясом индейки+ Kreinbacher — Nagy-Somlói Juhfark 2022. Винодельческий регион: Надь-Сомлой (северо-восток, север Балатона).

Десерт:

Шомлои Галушка+ Gróf Degenfeld — Édes Szamorodni 2020. Винодельческий регион: Токай (северо-восток).

По желанию, в баре вы сможете купить понравившиеся венгерские вина, крепкий алкоголь, соки, воду, закуски.

Организационные детали

Ужин и винная дегустация включены в стоимость

Важно знать до бронирования