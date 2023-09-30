Day-time Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом

Day-time Pizza cruise

4
1 оценка
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Приглашаем в путешествие на теплоходе по знаменитой реке Дунай, чтобы увидеть восхитительную панораму Будапешта с воды.

Вы проведете 85 минут на борту, наслаждаясь великолепной видами городских достопримечательностей и пробуя свежеприготовленную пиццу с неограниченным количеством пива.
Day-time Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Day-time Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Day-time Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Day-time Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Day-time Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Day-time Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Ближайшие даты:
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
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18
окт
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Что вас ожидает:

  • Приходская церковь Внутреннего города
  • Цепной мост
  • Туфли на набережной Дуная
  • Парламент
  • Остров Маргит
  • Рыбацкий бастион
  • Будайская крепость
  • Базар Королевского сада
  • Мост Эржебет
  • Гора Геллерт
  • Национальный театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетНаш круиз предполагает неторопливую прогулку по Дунаю в Будапеште с пиццей и пивом в неограниченном количестве. Вы сможете полюбоваться потрясающим видом на достопримечательности города в хорошей компании и уютной обстановке. Круиз в Будапеште с пиццей и пивом — это уникальный и увлекательный способ познакомиться с красотой города, побаловав себя при этом вкусными угощениями.
Во время обзорного круиза по центру города на реке Дунай у вас будет возможность полюбоваться захватывающей дух панорамой Будапешта — вы увидите здание Парламента, Будайский замок, церковь Святого Матьяша. Удивите свою семью, друзей или коллег, сделайте их вечер особенным, разделите вкусный ужин на нашем круизном лайнере с пиццей, наслаждаясь круизом по реке.
Круиз длится 85 минут и подойдет как для туристов, так и для местных жителей, которые хотят совместить осмотр достопримечательностей с вкусной едой и напитками. На судне есть места в помещении и на открытом воздухе, а также бар, где гости могут заказать дополнительные напитки.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • 85-минутный круиз
  • 1 пицца на человека
  • Неограниченное количество пива
Что не входит
  • WI-FI
Место начала и завершения?
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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A
30 сен 2023

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Дворцы, замки и особняки
Церковь Святого Матьяша
Святые места
Гора Геллерт
Дунай
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