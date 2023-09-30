Day-time Pizza cruise
Приглашаем в путешествие на теплоходе по знаменитой реке Дунай, чтобы увидеть восхитительную панораму Будапешта с воды.
Вы проведете 85 минут на борту, наслаждаясь великолепной видами городских достопримечательностей и пробуя свежеприготовленную пиццу с неограниченным количеством пива.
Вы проведете 85 минут на борту, наслаждаясь великолепной видами городских достопримечательностей и пробуя свежеприготовленную пиццу с неограниченным количеством пива.
Ближайшие даты:
12
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13
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14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНаш круиз предполагает неторопливую прогулку по Дунаю в Будапеште с пиццей и пивом в неограниченном количестве. Вы сможете полюбоваться потрясающим видом на достопримечательности города в хорошей компании и уютной обстановке. Круиз в Будапеште с пиццей и пивом — это уникальный и увлекательный способ познакомиться с красотой города, побаловав себя при этом вкусными угощениями.
Во время обзорного круиза по центру города на реке Дунай у вас будет возможность полюбоваться захватывающей дух панорамой Будапешта — вы увидите здание Парламента, Будайский замок, церковь Святого Матьяша. Удивите свою семью, друзей или коллег, сделайте их вечер особенным, разделите вкусный ужин на нашем круизном лайнере с пиццей, наслаждаясь круизом по реке.
Круиз длится 85 минут и подойдет как для туристов, так и для местных жителей, которые хотят совместить осмотр достопримечательностей с вкусной едой и напитками. На судне есть места в помещении и на открытом воздухе, а также бар, где гости могут заказать дополнительные напитки.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- 85-минутный круиз
- 1 пицца на человека
- Неограниченное количество пива
- Что не входит
- WI-FI
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Adilbek
30 сен 2023
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Популярные места
Обзорные
Парламент
Круизы
Туфли на набережной Дуная
Остров Маргит
Природа и пейзажи
Рыбацкий бастион
Дворцы, замки и особняки
Церковь Святого Матьяша
Святые места
Гора Геллерт
Дунай
Купальня Геллерт
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Дата и количество участников выбирается при бронировании