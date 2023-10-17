Ангелина — Организатор в Будапеште

Попробуйте Венгрию на вкус! Не представляете жизни без новых впечатлений? Тогда нам по пути! Заверяем, что наши экскурсии будут увлекательными и познавательными, а наши высокопрофессиональные лицензированные гиды расскажут и покажут всё наилучшее и помогут вам полюбить Венгрию так же, как мы! Предлагаем групповые и индивидуальные, пешеходные и автобусные, авторские и тематические экскурсии, прогулки на кораблике и гастроприключения — в Будапеште и по всей Венгрии!

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