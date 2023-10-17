Совершить гастрономическое путешествие по главному рынку столицы
Одним из лучших мест, где можно изучить повседневную жизнь любой страны и прочувствовать её вкус, является рынок.
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Центральному рынку Будапешта! Здесь вы раскроете тайны венгерской кухни, познакомитесь с местными кулинарными традициями, попробуете истинно венгерские продукты и выберете вкусные сувениры для своих близких.
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Центральному рынку Будапешта! Здесь вы раскроете тайны венгерской кухни, познакомитесь с местными кулинарными традициями, попробуете истинно венгерские продукты и выберете вкусные сувениры для своих близких.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите архитектурный шедевр конца 19 века — здание Центрального рынка в неоготическом стиле с эффектной крышей из разноцветной черепицы. Мы расскажем, какие новаторские технологии, формы и материалы использовались при его создании.
- Внутри обширное пространство залито светом и заполнено лесенками, галереями и магазинчиками, которые манят вкусными запахами. Гирлянды сушёного красного перца и чеснока создают атмосферу домашней кухни. По слухам, такие гирлянды отгоняют злых духов.
- Во время прогулки по рынку мы поговорим о кудрявых свинках и серой корове, о прославленном на весь мир гуляше, о паприке и фуагра, а также о том, что из этих продуктов входит в список Хунгарикумов.
- Вы продегустируете несколько видов сыра, ветчины и салями, попробуете необычайно вкусные венгерские штрудели и сделаете удачные гастрономические покупки с помощью нашего гида.
Организационные детали
Дополнительно перед началом экскурсии оплачивается дегустация сыров, колбас, ветчины и штруделя — 15 евро/чел.
во вторник, четверг и субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Anna Cafe
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — Организатор в Будапеште
Попробуйте Венгрию на вкус! Не представляете жизни без новых впечатлений? Тогда нам по пути! Заверяем, что наши экскурсии будут увлекательными и познавательными, а наши высокопрофессиональные лицензированные гиды расскажут и покажут всё наилучшее и помогут вам полюбить Венгрию так же, как мы! Предлагаем групповые и индивидуальные, пешеходные и автобусные, авторские и тематические экскурсии, прогулки на кораблике и гастроприключения — в Будапеште и по всей Венгрии!
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