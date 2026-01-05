На нашем трансфере вы без волнений доберетесь из Будапешта в блистательную имперскую Вену. Водитель встретит вас по указанному адресу в Будапеште или в аэропорту имени Ференца Листа.Будем рады предоставить машины

и автобусы различной категории и вместимости, обеспечим детскими креслами и довезем до нужной локации. В зависимости от числа пассажиров, доступны легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы Спринтер и туристические автобусы. По запросу возможен автомобиль представительского класса: Mercedes S class, V class или Sprinter LUX Jet. Если вас интересует трансфер из Будапешта в другой населённый пункт, сообщите об этом в переписке, и будет составлено индивидуальное предложение. В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание: 15 минут в городе и 1 час в аэропорту. Водитель встретит вас с табличкой по указанному адресу или в зале прилета. Просим позвонить или отправить смс, когда вы пройдете все контроли в аэропорту и получите багаж. Длина, ширина и высота стандартного багажа в сумме не должны превышать 158 сантиметров. На одного пассажира - 1 чемодан и 1 место для ручной клади. Если у вас больше багажа, пожалуйста, свяжитесь в переписке

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера из Будапешта в Вену - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дороги свободны от зимних условий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, избегая летней жары и зимних холодов. Зимой, в период с ноября по март, путешествие возможно, но стоит учитывать возможные погодные сюрпризы и необходимость адаптации к более холодным условиям.

Сейчас август — это идеальное время.