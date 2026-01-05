На нашем трансфере вы без волнений доберетесь из Будапешта в блистательную имперскую Вену. Водитель встретит вас по указанному адресу в Будапеште или в аэропорту имени Ференца Листа.
Будем рады предоставить машины
Будем рады предоставить машины
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🕒 Бесплатное ожидание
- 👶 Детские кресла бесплатно
- 📞 Русскоязычная поддержка
- 🚍 Разнообразие транспорта
- 🧳 Учет нестандартного багажа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера из Будапешта в Вену - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дороги свободны от зимних условий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, избегая летней жары и зимних холодов. Зимой, в период с ноября по март, путешествие возможно, но стоит учитывать возможные погодные сюрпризы и необходимость адаптации к более холодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Будапешт
Описание трансфер
Организационные детали
Мы предоставляем машины и автобусы различной категории — в зависимости от числа пассажиров:
- 1-3 чел. — легковой автомобиль
- 1-7 чел. — микроавтобус
- 1-16 чел. — автобус Спринтер
- 1-49 чел. — туристический автобус
Также по запросу можем предоставить автомобиль представительского класса: Mercedes S class, V class или Sprinter LUX Jet. Если вас интересует трансфер из Будапешта в какой-либо другой населённый пункт, пожалуйста, сообщите об этом в переписке, и мы составим для вас индивидуальное предложение.
Встреча пассажиров (в городе)
- В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 15 минут
- Водитель встретит вас с табличкой по указанному адресу
Встреча пассажиров (в аэропорту)
- В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 1 час
- Водитель встретит вас с табличкой в зале прилета
Багаж
- Длина, ширина и высота стандартного багажа в сумме не должны превышать 158 сантиметров
- На одного пассажира — 1 чемодан и 1 место для ручной клади. Если у вас больше багажа, пожалуйста, свяжитесь с нами в переписке.
- Также просим предупреждать, если вы везете нестандартный багаж (лыжи или сноуборды, велосипеды, детские коляски, инвалидные кресла, большие чемоданы, клюшки для гольфа и т. д.) — наш менеджер подскажет, какой класс авто вам выбрать
Если путешествуете с ребёнком
- Ребёнок любого возраста считается пассажиром
- Ребёнок младше 10 лет должен ехать в детском кресле — мы бесплатно предоставляем его для 1 ребёнка
- Если вы путешествуете с несколькими детьми, то второе и последующие детские кресла предоставляются за доплату (€5 за кресло)
- При бронировании, пожалуйста, сообщите о том, что вам потребуется детское кресло, а также укажите возраст каждого рёбенка
Организационные детали
По запросу и за дополнительную плату можем предложить поездку из Будапешта в Вену с экскурсоводом или услуги гида в Вене.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7620 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Отличный трансфер, очень удобно!
Водитель был вовремя, был вежлив и вел машину аккуратно, салон чистый. Рекомендую!
Водитель был вовремя, был вежлив и вел машину аккуратно, салон чистый. Рекомендую!
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Большая благодарность Ирине и ее команде за такой комфортный проезд из Будапешта в Вену❗️ Прекрасный способ добраться из одной страны в другую без длительного ожидания самолета или поезда))
100% рекомендуем ❗️
100% рекомендуем ❗️
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Я
Отличный вариант. Бронирование эффективное, Ирина отвечает на вопросы быстро. Водитель был вовремя, доехали прекрасно. Очень адекватная цена.
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К
Все было чудесно, приятный и профессиональный водитель, поездка прошло очень хорошо!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
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Доехали хорошо, приятный, вежливый водитель. Рекомендую
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с
Доехали хорошо: весело и быстро
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