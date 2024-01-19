K Katalina Гастрономическое путешествие по Будапешту Спасибо, моему брату очень понравилось

A Alona С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия Экскурсия просто вау! Не хотелось чтоб закончилась! Ирина просто супер! Все так весело интересно и понятно! Дочке понравилось очень не смотря на то что она не русскоговорящая! Очень рекомендуем и хотим еще! ❤️❤️

O Olga Гастрономическое путешествие по Будапешту Экскурсию проводила Лена, я узнала от нее много нового, интересного и удивительного о стране и ее обычаях. Информация легко запоминалась, была иллюстрирована видео и фото. Заявленное время экскурсии пролетело незаметно.

Д Дмитрий Гастрономическое путешествие по Будапешту читать дальше культурных интересов. Она замечательный рассказчик. Экскурсия была не заученным текстом, а живым рассказом с множеством отсылок к истории, традициям, культурным событиям и личному опыту. Внимание: ни в коем случае не обедайте перед экскурсией!!!:) Мы провели незабываемые 3 часа гуляя по центральному рынку и центру Будапешта. Елена скорректировала маршрут исходя из наших гастрономических и

Н Наталия С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия Сыну очень понравилось, он любит такой формат. Нам тоже, ходили по интересным удочкам, куда сами бы вряд ли зашли.