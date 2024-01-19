Центральный рынок в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Центральный рынок» в Будапеште на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
17 отзывов
С королем по Будапешту: погружение в средневековую сказку города
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки
Начало: На Площади 15 марта
«Вы отыщете следы первых кельтских поселений, увидите руины римского амфитеатра, заглянете на Центральный рынок и проследите историю средневековой стены Пешта»
Расписание: в пятницу и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
14 июня в 16:00
27 за человека
Гастрономическое путешествие по Будапешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Посетить Центральный рынок, погулять по Старому Пешту и разобраться в местной кухне
Начало: У Центрального рынка
«Центральный рынок: буйство вкусов и цветов»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 8 чел.
Дегустация на Большом рынке Будапешта в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Дегустация на Большом рынке Будапешта: погружение в венгерские гастрономические традиции
Проведите день, погружаясь в атмосферу венгерской кухни на Центральном рынке Будапешта с экспертом
Начало: Возле Anna Cafe
«Вы увидите архитектурный шедевр конца 19 века — здание Центрального рынка в неоготическом стиле с эффектной крышей из разноцветной черепицы»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Katalina
    19 января 2024
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Спасибо, моему брату очень понравилось
  • A
    Alona
    27 мая 2023
    С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
    Экскурсия просто вау! Не хотелось чтоб закончилась! Ирина просто супер! Все так весело интересно и понятно! Дочке понравилось очень не смотря на то что она не русскоговорящая! Очень рекомендуем и хотим еще! ❤️❤️
  • O
    Olga
    15 мая 2023
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Экскурсию проводила Лена, я узнала от нее много нового, интересного и удивительного о стране и ее обычаях. Информация легко запоминалась, была иллюстрирована видео и фото. Заявленное время экскурсии пролетело незаметно.
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2023
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Мы провели незабываемые 3 часа гуляя по центральному рынку и центру Будапешта. Елена скорректировала маршрут исходя из наших гастрономических и
    читать дальше

    культурных интересов. Она замечательный рассказчик. Экскурсия была не заученным текстом, а живым рассказом с множеством отсылок к истории, традициям, культурным событиям и личному опыту. Внимание: ни в коем случае не обедайте перед экскурсией!!!:)

  • Н
    Наталия
    9 апреля 2023
    С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
    Сыну очень понравилось, он любит такой формат. Нам тоже, ходили по интересным удочкам, куда сами бы вряд ли зашли.
  • Л
    Лариса
    13 ноября 2022
    С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
    Дочка в восторге от квеста Ирины! Просто вау! И для меня тоже это было необычно, увлекательно, очень оригинально! Очень теплое и внимательное отношение экскурсовода Ирины. Рекомендую всем, обязательно вернёмся еще! И будем ждать новых квестов! ❤️❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Центральный рынок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. С королем по Будапешту: спектакль-экскурсия
  2. Гастрономическое путешествие по Будапешту
  3. Дегустация на Большом рынке Будапешта в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Центральный рынок" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 160. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Центральный рынок», 22 ⭐ отзыва, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам