1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
С королем по Будапешту: погружение в средневековую сказку города
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Будапешта в компании короля-невидимки
Начало: На Площади 15 марта
«Вы отыщете следы первых кельтских поселений, увидите руины римского амфитеатра, заглянете на Центральный рынок и проследите историю средневековой стены Пешта»
Расписание: в пятницу и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
14 июня в 16:00
€27 за человека
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Посетить Центральный рынок, погулять по Старому Пешту и разобраться в местной кухне
Начало: У Центрального рынка
«Центральный рынок: буйство вкусов и цветов»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Дегустация на Большом рынке Будапешта: погружение в венгерские гастрономические традиции
Проведите день, погружаясь в атмосферу венгерской кухни на Центральном рынке Будапешта с экспертом
Начало: Возле Anna Cafe
«Вы увидите архитектурный шедевр конца 19 века — здание Центрального рынка в неоготическом стиле с эффектной крышей из разноцветной черепицы»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKatalina19 января 2024Спасибо, моему брату очень понравилось
- AAlona27 мая 2023Экскурсия просто вау! Не хотелось чтоб закончилась! Ирина просто супер! Все так весело интересно и понятно! Дочке понравилось очень не смотря на то что она не русскоговорящая! Очень рекомендуем и хотим еще! ❤️❤️
- OOlga15 мая 2023Экскурсию проводила Лена, я узнала от нее много нового, интересного и удивительного о стране и ее обычаях. Информация легко запоминалась, была иллюстрирована видео и фото. Заявленное время экскурсии пролетело незаметно.
- ДДмитрий30 апреля 2023Мы провели незабываемые 3 часа гуляя по центральному рынку и центру Будапешта. Елена скорректировала маршрут исходя из наших гастрономических и
- ННаталия9 апреля 2023Сыну очень понравилось, он любит такой формат. Нам тоже, ходили по интересным удочкам, куда сами бы вряд ли зашли.
- ЛЛариса13 ноября 2022Дочка в восторге от квеста Ирины! Просто вау! И для меня тоже это было необычно, увлекательно, очень оригинально! Очень теплое и внимательное отношение экскурсовода Ирины. Рекомендую всем, обязательно вернёмся еще! И будем ждать новых квестов! ❤️❤️❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Центральный рынок»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
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