Дневной круиз по Дунаю (вкл. лангош и пиво)

Путешествие по Будапешту: Групповая экскурсия с безалкогольными напитками

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле. На месте сбора следует быть за 15 мин. до отправления корабля.
Дневной круиз по Дунаю (вкл. лангош и пиво)
Дневной круиз по Дунаю (вкл. лангош и пиво)
Дневной круиз по Дунаю (вкл. лангош и пиво)
Дневной круиз по Дунаю (вкл. лангош и пиво)

Что вас ожидает:

  • Приходская церковь Внутреннего города
  • Цепной мост
  • Мемориал бронзовых туфель
  • Парламент
  • Остров Маргит
  • Рыбацкий бастион
  • Будайская крепость
  • Базар Замкового сада
  • Мост Елизаветы Геллерт-Хилл
  • Статуя Свободы
  • Национальный театр
  • Центральный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас в 85-минутное путешествие, где мы по вас лангошом по вашему выбору и неограниченным количеством пива или других безалкогольных напитков на борту.

Откройте для себя великолепные исторические достопримечательности Будапешта, наслаждаясь вкусными жареными во фритюре блюдами и холодными / горячими напитками. Погрузитесь во вкусы и культурные достопримечательности, которые может предложить Будапешт, с самого лучшего вида с реки Дунай.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 85-минутный круиз на корабле "Nimród" Один лангош на выбор (на человека) Неограниченное количества пива (только для взрослых) и безалкогольных напитков
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:00, 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Гастрономические
Круизы
Дунай
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