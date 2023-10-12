Путешествие по Будапешту: Групповая экскурсия с безалкогольными напитками
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле. На месте сбора следует быть за 15 мин. до отправления корабля.
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Мемориал бронзовых туфель
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Замкового сада
- Мост Елизаветы Геллерт-Хилл
- Статуя Свободы
- Национальный театр
- Центральный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем вас в 85-минутное путешествие, где мы по вас лангошом по вашему выбору и неограниченным количеством пива или других безалкогольных напитков на борту.
Откройте для себя великолепные исторические достопримечательности Будапешта, наслаждаясь вкусными жареными во фритюре блюдами и холодными / горячими напитками. Погрузитесь во вкусы и культурные достопримечательности, которые может предложить Будапешт, с самого лучшего вида с реки Дунай.
Ответы на вопросы
- Что входит
- 85-минутный круиз на корабле "Nimród" Один лангош на выбор (на человека) Неограниченное количества пива (только для взрослых) и безалкогольных напитков
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 16:00, 18:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Будапеште
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Гастрономические
Круизы
Дунай
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Дата и количество участников выбирается при бронировании