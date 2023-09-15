Приглашаем вас на коктейльный круиз с фольклорным шоу: незабываемая 80-минутная поездка, который сочетает в себе красоту городского пейзажа Будапешта с очаровательными звуками венгерского фольклора и оперетты.

Во время круиза вас ждет выступление известного венгерского струнного квартета, который очарует вас своим прекрасным исполнением традиционной венгерской народной музыки и оперетты. Искусная музыкальность и проникновенные выступления квартета перенесут вас в другое время и место, погрузив вас в богатое культурное наследие Венгрии.