Билет на музыкальный теплоход в Будапеште: коктейльный круиз с фольклорным шоу
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой. Сервисное обслуживание на корабле осуществляется на английском языке.
Что вас ожидает:
- Цепной мост
- Мост Маргит
- Мост Свободы
- Мост Петёфи
- Мост Ракоци
- Парламент
- Церковь Матьяша
- Будайская крепость
- Холм Геллерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем вас на коктейльный круиз с фольклорным шоу: незабываемая 80-минутная поездка, который сочетает в себе красоту городского пейзажа Будапешта с очаровательными звуками венгерского фольклора и оперетты.
Во время круиза вас ждет выступление известного венгерского струнного квартета, который очарует вас своим прекрасным исполнением традиционной венгерской народной музыки и оперетты. Искусная музыкальность и проникновенные выступления квартета перенесут вас в другое время и место, погрузив вас в богатое культурное наследие Венгрии.
Ответы на вопросы
- Что входит
- 80-минутный вечерний круиз на корабле "Táltos" 3 коктейля на человека на выбор (доступен безалкогольный вариант) Фольклорный концерт
- Что не входит
- Столик у окна: 20 евро / чел
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 18:55, 20:25Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Будапеште
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта
Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Билеты на шоу
Музыкальные теплоходы
Круизы
Похожие туры из Будапешта
Круиз
1 час 10 минут 11 секунд
Aboard at daytime: Бюджетный круиз по Дунаю
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня
Завтра
17 сен
18 сен
€10 за человека
Круиз
2 часа
Night city: Ночной круиз по Дунаю
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня
Завтра
17 сен
18 сен
€14 за человека
Круиз
1.5 часа
Cocktails on board: Коктейль-круиз по Дунаю
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня
Завтра
17 сен
18 сен
€32 за человека
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании