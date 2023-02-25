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Билет на борт
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«На протяжении всего шоу звучат известные романтические и развлекательные мелодии»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от €115 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Фортепианное шоу делает наш круиз еще более увлекательным»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€97 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Фортепианное шоу делает наш круиз еще более увлекательным»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Круиз
3 часа
Расписание: Ежедневно в 18:30
€97 за человека
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
«Познакомьтесь с Будапештом с нашим круизом с коктейлями и фортепианным шоу»
Расписание: Ежедневно в 19:15
€97 за человека
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фольклорным шоу
«Приглашаем вас на коктейльный круиз с фольклорным шоу: незабываемая 80-минутная поездка, который сочетает в себе красоту городского пейзажа Будапешта с очаровательными звуками венгерского фольклора и оперетты»
Расписание: Ежедневно в 19:15
€97 за человека
Круиз
3 часа
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Наше фортепианное шоу сделает круиз еще более захватывающим»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Наше фортепианное шоу сделает круиз еще более захватывающим»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 февраля 2023Уникально! Всё было просто здорово! Пианиста очень красиво и качественно играли, еда вкусная, Дунай и Будапешт вечером очень красивые! Спасибо ❤️
- ИИрина22 января 2022Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и шоу фольклора и опереттыШоу-программа нам понравилась. Было весело! Доплатили за столик у окна и не пожалели - Парламент весь в огнях с воды - это сказка! Пакет напитков решили не заказывать - заказали по бокалу вина из меню. Спасибо за чудесный вечер!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Билеты на шоу»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
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