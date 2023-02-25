Посетите невероятные шоу в Будапеште

Найдено 9 экскурсий в категории «Билеты на шоу» в Будапеште на русском языке, цены от €91. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«На протяжении всего шоу звучат известные романтические и развлекательные мелодии»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от 115 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Фортепианное шоу делает наш круиз еще более увлекательным»
Расписание: Ежедневно в 19:00
97 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Фортепианное шоу делает наш круиз еще более увлекательным»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
Расписание: Ежедневно в 18:30
97 за человека
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фортепианным шоу
«Познакомьтесь с Будапештом с нашим круизом с коктейлями и фортепианным шоу»
Расписание: Ежедневно в 19:15
97 за человека
Коктейльный круиз с фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
Коктейльный круиз с фольклорным шоу
«Приглашаем вас на коктейльный круиз с фольклорным шоу: незабываемая 80-минутная поездка, который сочетает в себе красоту городского пейзажа Будапешта с очаровательными звуками венгерского фольклора и оперетты»
Расписание: Ежедневно в 19:15
97 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Наше фортепианное шоу сделает круиз еще более захватывающим»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Наше фортепианное шоу сделает круиз еще более захватывающим»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 февраля 2023
    Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
    Уникально! Всё было просто здорово! Пианиста очень красиво и качественно играли, еда вкусная, Дунай и Будапешт вечером очень красивые! Спасибо ❤️
  • И
    Ирина
    22 января 2022
    Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и шоу фольклора и оперетты
    Шоу-программа нам понравилась. Было весело! Доплатили за столик у окна и не пожалели - Парламент весь в огнях с воды - это сказка! Пакет напитков решили не заказывать - заказали по бокалу вина из меню. Спасибо за чудесный вечер!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Билеты на шоу»

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  1. Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
  2. Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
  3. Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
  4. Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
  5. Коктейльный круиз с фортепианным шоу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 91 до 115. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Билеты на шоу», 2 ⭐ отзыва, цены от €91. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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