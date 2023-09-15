Прогулка на теплоходе с фортепианным шоу в Будапеште: замечательное предложение
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой. Сервисное обслуживание на корабле осуществляется на английском языке.
Что вас ожидает:
- Цепной мост
- Мост Маргит
- Мост Свободы
- Мост Петёфи
- Мост Ракоци
- Парламент
- Церковь Матьяша
- Будайская крепость
- Холм Геллерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Познакомьтесь с Будапештом с нашим круизом с коктейлями и фортепианным шоу. Этот 80-минутный экскурсионный круиз проведет вас по красивой реке Дунай, откуда открывается потрясающий вид на освещенные достопримечательности города и захватывающие дух мосты.
Пока вы потягиваете три вкусных коктейля, наши опытные бармены будут рады помочь вам выбрать идеальный напиток на ваш вкус. Мы также предлагаем безалкогольный вариант для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки.
Волшебную атмосферу вечера дополняет наш живой фортепианный концерт в исполнении двух фортепианных артистов, отмеченных наградами. Расслабляясь и наслаждаясь музыкой, вы перенесетесь в другой мир, окруженный красотой ночного Будапешта.
Ответы на вопросы
- Что входит
- 80-минутный вечерний круиз на корабле "Táltos" 3 коктейля на человека на выбор (доступен безалкогольный вариант) Фортепианный концерт
- Что не входит
- Столик у окна: 20 евро / чел
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 18:55, 20:25Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Будапеште
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Билеты на шоу
Музыкальные теплоходы
Круизы
Музыкальные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании