Познакомьтесь с Будапештом с нашим круизом с коктейлями и фортепианным шоу. Этот 80-минутный экскурсионный круиз проведет вас по красивой реке Дунай, откуда открывается потрясающий вид на освещенные достопримечательности города и захватывающие дух мосты.

Пока вы потягиваете три вкусных коктейля, наши опытные бармены будут рады помочь вам выбрать идеальный напиток на ваш вкус. Мы также предлагаем безалкогольный вариант для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки.

Волшебную атмосферу вечера дополняет наш живой фортепианный концерт в исполнении двух фортепианных артистов, отмеченных наградами. Расслабляясь и наслаждаясь музыкой, вы перенесетесь в другой мир, окруженный красотой ночного Будапешта.