Langosh and Beer Cruise
Примите участие в обзорной экскурсии по сказочной столице Венгрии — Будапешту.
Во время круиза вы сможете полюбоваться популярными достопримечательностями Будапешта — Будайской крепостью, холмом Геллерт, историческими зданиями. Кроме того, мы предлагаем традиционный венгерский лангош и неограниченное количество пива!
Во время круиза вы сможете полюбоваться популярными достопримечательностями Будапешта — Будайской крепостью, холмом Геллерт, историческими зданиями. Кроме того, мы предлагаем традиционный венгерский лангош и неограниченное количество пива!
Ближайшие даты:
12
окт
окт
13
окт
окт
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы уже пробовали знаменитый венгерский лангош? Вы просто не можете уехать из Будапешта, не попробовав его! Тогда давайте отправимся в круиз по Дунаю, во время которого вы сможете не только посмотреть на город с воды, но и попробовать тот самый лангош, запивая его пивом.
Что вас ждетОткройте для себя великолепные исторические достопримечательности Будапешта, наслаждаясь вкуснейшим блюдом, приготовленным во фритюре, и напитками. Прочувствуйте вкус и культуру Будапешта, взглянув на него с реки Дунай.
Во время круиза мы проплывем мимо большинства основных достопримечательностей Будапешта. Вы сможете насладиться захватывающими видами Парламента, посмотреть на купальню Геллерт, полюбоваться величественными Замковым районом, Рыбацким бастионом и церковью Святого Матьяша.
Полюбуйтесь захватывающими дух инженерными сооружениями мостов, пересекающих Дунай, и попробуйте любимый местными жителями фаст-фуд.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- 85-минутный круиз
- 1 лангош на человека
- Неограниченное количество пива
- Что не входит
- WI-FI
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
Водные развлечения
Популярные места
Обзорные
Парламент
Круизы
Туфли на набережной Дуная
Остров Маргит
Природа и пейзажи
Рыбацкий бастион
Дворцы, замки и особняки
Церковь Святого Матьяша
Святые места
Гора Геллерт
Дунай
Купальня Геллерт
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Дата и количество участников выбирается при бронировании