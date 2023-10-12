Вы уже пробовали знаменитый венгерский лангош? Вы просто не можете уехать из Будапешта, не попробовав его! Тогда давайте отправимся в круиз по Дунаю, во время которого вы сможете не только посмотреть на город с воды, но и попробовать тот самый лангош, запивая его пивом.

Что вас ждетОткройте для себя великолепные исторические достопримечательности Будапешта, наслаждаясь вкуснейшим блюдом, приготовленным во фритюре, и напитками. Прочувствуйте вкус и культуру Будапешта, взглянув на него с реки Дунай.

Во время круиза мы проплывем мимо большинства основных достопримечательностей Будапешта. Вы сможете насладиться захватывающими видами Парламента, посмотреть на купальню Геллерт, полюбоваться величественными Замковым районом, Рыбацким бастионом и церковью Святого Матьяша.

Полюбуйтесь захватывающими дух инженерными сооружениями мостов, пересекающих Дунай, и попробуйте любимый местными жителями фаст-фуд.