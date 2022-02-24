Обзорная экскурсия по Будапешту

Смешанная - автобусная и пешеходная

4.7
163 отзыва
Групповая
Смешанная - автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Обзорная экскурсия по Будапешту
Обзорная экскурсия по Будапешту
Обзорная экскурсия по Будапешту
Обзорная экскурсия по Будапешту
Обзорная экскурсия по Будапешту
Обзорная экскурсия по Будапешту
Обзорная экскурсия по Будапешту
Обзорная экскурсия по Будапешту

Что вас ожидает 🤩

  • Парламент
  • Площадь Героев
  • Проспект Андраши
  • Будайская Крепость
  • Церковь Матьяша
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Будапешт всегда занимал важное место на карте Европы - это, конечно, не могло не сказаться и на архитектуре города. Размах и масштабность сооружений, призванные подчеркнуть их важность, впечатляют - не даром панорама Будайской набережной внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (позже туда добавилась и главная улица города - известный проспект Андраши).

Познакомиться с основными достопримечательностями города (а заодно и с его историей, ведь только ее понимание позволит до конца раскрыть для себя Будапешт) мы предлагаем Вам в течение этой обзорной экскурсии.

Начнется Ваше путешествие на берегу Пешт. Вы посетите Площадь Героев, на которой можно увидеть памятники всем основным историческим деятелям Венгрии (хорошее вступление к пониманию венгерской истории), когда-то построенный как "Исторический Павильон" для празднования венграми обретения родины в конце 19 века, но полюбившийся жителям столицы и возведенный в итоге в камне замок Вайдахуняд (смесь всех архитектурных стилей, господствовавших на этих территориях), выходящий фасадом на Дунай поразительный Парламент, который запоминают абсолютно все гости венгерской столицы.

Посетите Вы и противоположный берег - старинную Буду с известным Рыбацким Бастионом и Королевским дворцом, Церковь Матьяша 14 века в позднеготическом стиле. Наш умелый экскурсовод свяжет все эти точки в городе историческим фоном - таким образом Вы перестанете смотреть на красоты Будапешта исключительно с эстетической точки зрения, Вы полностью проникнитесь значимостью этих мест.

В Буде Вы поднимитесь и на известную гору Геллерт с ее прекрасным видом на оба берега Дуная (не зря в конце 19 века гора была выбрана австрийскими правителями местом для цитадели на случай восстаний волелюбивых венгров).

Экскурсия заканчивается в начале пешеходной зоны Пешта или на Площади Героев - из обоих мест Вы можете продолжить изучение Будапешта, уже зная все основные места на карте и все основные вехи в истории. А главное - уже умея их связать.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 07:30

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 163 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
24 фев 2022
Отличный экскурсовод Жанна. Даже нам, не в первый раз приезжающим в Венгрию, было очень интересно и познавательно.
Е
25 дек 2021
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод Светлана, много интересной информации о Будапеште
Л
4 дек 2021
Экскурсия понравилась. Повезло с гидом Ларисой. Очень много рассказала. Погода была отличной. Рекомендую.
Д
11 ноя 2021
Очень хороший экскурсовод Елена, понравился рассказ и программа. Удобно что есть автобус и туристов возят по основным достопримечательностям. Все понравилось, замечаний нет. Для знакомства с городом - отлично:)
Д
25 окт 2021
Очень интересная и познавательная экскурсия! Все понравилось!!! Отдельное спасибо экскурсоводу Вере!
T
13 мар 2020
Хорошая, познавательная экскурсия. Омрачена лишь тем, что был дождь. Последнее не было учтено экскурсоводом. Большую часть информации можно было подать, сидя в автобусе. Не стоило заставлять людей мокнуть и мерзнуть под дождем, тем более, что большинство прибыли в Будапешт на три-четыре дня и не были обременены дополнительными куртками и ботинками.
M
4 мар 2020
Очень понравилась обзорная экскурсия. много информации,вмещенной в 4 быстро пролетевших часа. Спасибо Ларисе-нашему экскурсоводу за интересный рассказ. Это было увлекательно
Е
3 мар 2020
Экскурсия очень понравилась! Посмотрели самые удалённые друг от друга достопримечательности: Площадь героев и все, что рядом, гора Геллерт со статуей Свободы и смотровыми площадками, Будайский холм. Это в последующем очень облегчило осмотр оставшихся достопримечательностей. Рассказ был очень интересным, штрудель в перерыве вкусным;) Очень советую для первого дня пребывания!
М
3 мар 2020
Замечательная экскурсия для тех кто впервые в Будапеште!!! Огромная благодарность нашему экскурсоводу Светлане!!! Экскурсия прошла очень интересно, позитивно и доступно!!! Светлана «мастер своего дела»))))
Замечательная экскурсия для тех кто впервые в Будапеште!!! Огромная благодарность нашему экскурсоводу Светлане!!! Экскурсия прошла очень
Е
25 фев 2020
Великолепная экскурсия с харизматичным гидом. Спасибо!
а
21 фев 2020
Интересно. Много полезной информации.
Р
11 фев 2020
Были на автобусной обзорной экскурсии с экскурсоводом Александром. Показал город, побывали во всех основных местах и смогли составить первое впечатление о Будапеште. Интересно и подробно рассказывал. Все очень понравилось!
В
19 янв 2020
Экскурсия была на 4- из 5, экскурсовод рассказывала все интересно.
Но очень мало времени нам давали на то,что бы посмотреть достопримечательности. Буквально 10 мин и надо было бежать назад. Это не понравилось. Так же много времени провели в сувенирной лавке. Я понимаю, что есть договоренность возможно с сувенирной лавкой…. но 40 мин потратить на покупку брелков и глинтвейнов!!!!!!! вместо действительно достопремечательностей(ради которых приехали) это черезчур!!!!!!!
К
17 янв 2020
Основные достопримечательности Будапешта, для первого ознакомления - хорошо! Немножко не хватило времени прогуляться по Рыбацкому бастиону, поэтому вернулись туда через несколько дней сами.
И
15 янв 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия, охватывающая обе части Будапешта. Увидела много интересных мест, куда потом вернулась самостоятельно, чтобы более обстоятельно познакомиться с красотой этого замечательного города.
Ещё 148 отзывов

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