Будапешт всегда занимал важное место на карте Европы - это, конечно, не могло не сказаться и на архитектуре города. Размах и масштабность сооружений, призванные подчеркнуть их важность, впечатляют - не даром панорама Будайской набережной внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (позже туда добавилась и главная улица города - известный проспект Андраши).

Познакомиться с основными достопримечательностями города (а заодно и с его историей, ведь только ее понимание позволит до конца раскрыть для себя Будапешт) мы предлагаем Вам в течение этой обзорной экскурсии.

Начнется Ваше путешествие на берегу Пешт. Вы посетите Площадь Героев, на которой можно увидеть памятники всем основным историческим деятелям Венгрии (хорошее вступление к пониманию венгерской истории), когда-то построенный как "Исторический Павильон" для празднования венграми обретения родины в конце 19 века, но полюбившийся жителям столицы и возведенный в итоге в камне замок Вайдахуняд (смесь всех архитектурных стилей, господствовавших на этих территориях), выходящий фасадом на Дунай поразительный Парламент, который запоминают абсолютно все гости венгерской столицы.

Посетите Вы и противоположный берег - старинную Буду с известным Рыбацким Бастионом и Королевским дворцом, Церковь Матьяша 14 века в позднеготическом стиле. Наш умелый экскурсовод свяжет все эти точки в городе историческим фоном - таким образом Вы перестанете смотреть на красоты Будапешта исключительно с эстетической точки зрения, Вы полностью проникнитесь значимостью этих мест.

В Буде Вы поднимитесь и на известную гору Геллерт с ее прекрасным видом на оба берега Дуная (не зря в конце 19 века гора была выбрана австрийскими правителями местом для цитадели на случай восстаний волелюбивых венгров).

Экскурсия заканчивается в начале пешеходной зоны Пешта или на Площади Героев - из обоих мест Вы можете продолжить изучение Будапешта, уже зная все основные места на карте и все основные вехи в истории. А главное - уже умея их связать.