Каждый день

По неизведанному Будапешту на велосипеде

Эта гастро-вело-прогулка откроет для вас другой Будапешт - античный и современный, модный, вкусный и...

Эта гастро-вело-прогулка откроет для вас другой Будапешт — античный и современный, модный, вкусный и совершенно не знакомый туристам.

На велосипедах мы промчимся по улицам Обуды, отыщем римские акведуки и амфитеатры, а затем отдохнем на набережной Дуная, пробуя лангош, халасле, гуляш и другие шедевры венгерской кухни.
По неизведанному Будапешту на велосипеде
По неизведанному Будапешту на велосипеде
По неизведанному Будапешту на велосипеде
По неизведанному Будапешту на велосипеде
По следам древних римлян в Обуде
В центре нашего маршрута — древний город Обуда, который вместе с Будой и Пештом объединен в современный Будапешт. Проезжая по местным велодорожкам, вы узнаете, кто был хозяином этих земель до прихода венгерских племен, и отыщете следы большого города Римской империи, в котором было два амфитеатра, акведуки, термальные купальни и богатые римские виллы. Я помогу вам отыскать скрытые от глаз прохожих артефакты и расскажу, зачем был построен город Аквинкум и почему он исчез.
Современный Будапешт и его гастро-шедевры
После исторического погружения мы вернёмся в современную Венгрию, о жизни и трендах которой мы поговорим. А затем я с удовольствием отвечу на ваши вопросы за чашечкой кофе в культовом кафе «Мельбурн». Мы навестим Стива Джобса в парке Графисофт, увидим самый большой «Кубик Рубик».
Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки. Здесь вы сможете насладиться речной прохладой, вдохнуть ароматы жареной рыбы и лангоша, полежать в шезлонгах на пляже и оценить любимые напитки и блюда венгров в одном из местных ресторанчиков. Приготовьтесь узнать главное о кухне Будапешта и попробовать рыбный суп халасле, гуляш и, конечно, хека!

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-4 человекДля группы 5-6 человекДля группы 7-8 человек
Велотур по Будапешту
€125
€155
€185
€215

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда велосипедов включена в стоимость экскурсии
Что не входит
  • Еда и напитки не включены в стоимость и оплачиваются самостоятельно
  • Возможен трансфер из отеля к месту старта экскурсии (уточняйте в переписке с гидом)
Место начала и завершения
Berguson bike rental, Budapest, Laktanya u. 1/b
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день

Константин Л.
Константин Л.
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