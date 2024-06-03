🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 18 отзывов В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь Начало: У вашего отеля «В одном из многочисленных винных погребков станете участником дегустации местных вин, среди которых коронное место занимает Эгерская Бычья Кровь — самое известное после Токаи Асу, венгерское красное сухое вино» € 400 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю «А в кафе Molnar, где при вас испекут ароматный «кюртош калач», вы тут же его продегустируете» € 195 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 183 отзыва Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором Начало: По договоренности с гидом «Даже если вы не любитель алкоголя — поход по самым интересным руин-барам столицы — не оставит вас равнодушным» € 60 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Охота за стрит-фудом в Будапеште: лангош, хурка, кюртошкалач Погрузитесь в мир венгерской уличной еды и истории Пешта. Пробуйте лангош, хурку и кюртошкалач, узнайте о хунгарикумах и получите в подарок ликёр Уникум Начало: у входа на центральный рынок «Гастрономическое погружение не обойдется без интересных фактов о городе, ведь наш маршрут пройдет по самому сердцу Пешта» € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства Начало: Возле памятника принцессе Sisi от € 107 за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 6 отзывов Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином Начало: У входа в отель Ritz Carlton «Обед и винная дегустация в Долине красавиц» Расписание: в среду в 08:30 € 90 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта Начало: На Центральном рынке «Я поделюсь деталями его гастрономической судьбы» € 195 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 4 отзыва По неизведанному Будапешту на велосипеде Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню Начало: В районе острова Маргит «Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки» от € 125 за всё до 10 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 13 отзывов Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи... «На десерт: выпечка штрудель с разными начинками и кремовый пудинг» Расписание: ежедневно в 19:00 € 69 за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2 часа 8 отзывов Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи... «Десерт:Шомлои Галушка+ Gróf Degenfeld — Édes Szamorodni 2020» Расписание: ежедневно в 19:00 € 99 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане Начало: Ваш отель в Будапеште «Дальше нас ждет обед в панорамном ресторане и посещение магазина, где вы сможете купить сувениры и продукцию монахов: вино, шоколад, лавандовое мыло и масло» от € 250 за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚢 На пароме Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор «Для этого отправляемся в чарду: во-первых, на стилизованной кухне готовят традиционные блюда в печах (значит, тут можно и нужно обедать)» € 440 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином Начало: От любого удобного вам места в Будапеште «Обед и винная дегустация (10-15€ с человека)» € 380 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Гастрономическое путешествие по Будапешту Посетить Центральный рынок, погулять по Старому Пешту и разобраться в местной кухне Начало: У Центрального рынка «Пешт и гастрономические специалитеты» € 160 за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 30 отзывов Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь» Начало: у входа в отель Ритц Карлтон «)— обед с дегустацией вина (примерно в 16:30)» Расписание: в пятницу в 08:30 € 90 за человека

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 16 отзывов Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3 «Организация ужина - шведский стол» Расписание: 19:00 ежедневно от € 90 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Прогулки в Будапеште Начало: Ferenciek tere «А еще поделюсь с вами полезным: дам адреса лучших кафе и ресторанов и посоветую нужные вам магазины» Расписание: По договоренности с гидом € 85 за всё до 10 чел.

Билеты 7 часов 3 отзыва Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка Начало: Машина подаётся в согласованное место «И посетить ресторан, где просто непревзойдённо готовят гусиную печень и блюда из дичи» Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30 € 230 за всё до 4 чел.

Групповая 2.5 часа 1 отзыв Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 «Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера» от € 91 за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 10 часов 7 отзывов Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром) Начало: Несколько точек сбора в Будапеште Расписание: понедельник, суббота € 100 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции Начало: По договоренности с туристами «По желанию, можете продегустировать и испробовать блюда знаменитой венгерской кухни» Расписание: ежедневно от € 340 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 7 отзывов Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз Начало: Несколько точек сбора в Будапеште «В них расположились музеи, магазинчики местных ремеслиников, рестораны» Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел. € 100 за человека

Билет на борт 1 час 17 отзывов Завтрак и круиз Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3 «Во время круиза гостям предлагается завтрак по системе шведский стол» Расписание: в 10:30, воскресенье от € 59 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Венгерские деликатесы! - экскурсия и дегустация Начало: У входа на Центральный рынок «Наше гастрономическое путешествие состоит их трех частей, каждая из которых имеет свой вкус и историю» Расписание: ежедневно с 09:00 до 15:00, кроме воскресенья от € 160 за всё до 5 чел.

Групповая 3 часа 5 отзывов Фольклорная программа с ужином в Чарде «Ужин из блюд венгерской кухни дополняют венгерские вина и безалкогольные напитки» Расписание: Понедельник в 19:00 € 70 за человека

Групповая 3 часа 6 отзывов Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой «Романтичная вечерняя прогулка по Дунаю на корабле с ужином шведский стол и напитками в сопровождении венгерских музыкантов-виртуозов» Расписание: Ежедневно в 18:30 € 79 за человека

Билет на борт 3 часа 2 отзыва Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11 «Десерт: Свежий пудинг из тапиоки, приготовленный на кокосовом молоке, подается с медом и соусом из лесных ягод / Шоколадный брауни с соусом из соленой карамели» Расписание: Смотрите свободные даты от € 115 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу Открыть секреты культовых венгерских десертов и заглянуть в лучшие кондитерские города «Мы разберемся, откуда взялись османские корни у местных десертов ретеш и штрудель» € 160 за всё до 10 чел.

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу «Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой» Расписание: Ежедневно в 19:00 € 97 за человека

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу «Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой» Расписание: Ежедневно в 19:00 € 115 за человека

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу «В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей восторженной группе музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы» Расписание: Ежедневно в 18:30 € 97 за человека

Круиз 1.5 часа Дневной круиз по Дунаю (вкл. пиццу и пиво), летнее расписание Расписание: Ежедневно в 17:00 € 45.90 за человека

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа По неизведанному Будапешту на велосипеде Начало: Berguson bike rental, Budapest, Laktanya u. 1/b «Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки» Расписание: Каждый день от € 125 за всё до 2 чел.

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу «В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей группе талантливых музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы» Расписание: Ежедневно в 19:00 € 115 за человека

Билет на борт 2 часа Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 «Волшебные огни Будапешта, свечи, фортепианное шоу и изысканные блюда венгерской кухни — идеальный выбор для празднования особого события или просто для незабываемого вечера в приятной атмосфере» от € 91 за человека

Групповая 2.5 часа Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 «Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера» от € 97 за человека

Билет на борт 2.5 часа Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 «Волшебные огни Будапешта, свечи, фортепианное шоу и изысканные блюда венгерской кухни — идеальный выбор для празднования особого события или просто для незабываемого вечера в приятной атмосфере» от € 97 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа Дегустация на Большом рынке Будапешта: погружение в венгерские гастрономические традиции Проведите день, погружаясь в атмосферу венгерской кухни на Центральном рынке Будапешта с экспертом Начало: Возле Anna Cafe «Вы продегустируете несколько видов сыра, ветчины и салями, попробуете необычайно вкусные венгерские штрудели и сделаете удачные гастрономические покупки с помощью нашего гида» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00 € 45 за человека