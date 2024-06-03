Гастрономические экскурсии Будапешта

Найдено 39 экскурсий в категории «Гастрономические» в Будапеште на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Эгер - на родину Бычьей крови
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
«В одном из многочисленных винных погребков станете участником дегустации местных вин, среди которых коронное место занимает Эгерская Бычья Кровь — самое известное после Токаи Асу, венгерское красное сухое вино»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Сладкий Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
«А в кафе Molnar, где при вас испекут ароматный «кюртош калач», вы тут же его продегустируете»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
«Даже если вы не любитель алкоголя — поход по самым интересным руин-барам столицы — не оставит вас равнодушным»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
60 за всё до 15 чел.
Охота за стрит-фудом в Будапеште
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Охота за стрит-фудом в Будапеште: лангош, хурка, кюртошкалач
Погрузитесь в мир венгерской уличной еды и истории Пешта. Пробуйте лангош, хурку и кюртошкалач, узнайте о хунгарикумах и получите в подарок ликёр Уникум
Начало: у входа на центральный рынок
«Гастрономическое погружение не обойдется без интересных фактов о городе, ведь наш маршрут пройдет по самому сердцу Пешта»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от 107 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
«Обед и винная дегустация в Долине красавиц»
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
90 за человека
Гастрономические приключения в Будапеште
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов
Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта
Начало: На Центральном рынке
«Я поделюсь деталями его гастрономической судьбы»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 5 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
«Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 125 за всё до 10 чел.
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
13 отзывов
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«На десерт: выпечка штрудель с разными начинками и кремовый пудинг»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
69 за человека
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Десерт:Шомлои Галушка+ Gróf Degenfeld — Édes Szamorodni 2020»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
99 за человека
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
«Дальше нас ждет обед в панорамном ресторане и посещение магазина, где вы сможете купить сувениры и продукцию монахов: вино, шоколад, лавандовое мыло и масло»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 8 чел.
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
«Для этого отправляемся в чарду: во-первых, на стилизованной кухне готовят традиционные блюда в печах (значит, тут можно и нужно обедать)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
440 за всё до 7 чел.
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: От любого удобного вам места в Будапеште
«Обед и винная дегустация (10-15€ с человека)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Гастрономическое путешествие по Будапешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Посетить Центральный рынок, погулять по Старому Пешту и разобраться в местной кухне
Начало: У Центрального рынка
«Пешт и гастрономические специалитеты»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 8 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
30 отзывов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
«)— обед с дегустацией вина (примерно в 16:30)»
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
90 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
16 отзывов
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Организация ужина - шведский стол»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 90 за человека
Прогулки в Будапеште
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Прогулки в Будапеште
Начало: Ferenciek tere
«А еще поделюсь с вами полезным: дам адреса лучших кафе и ресторанов и посоветую нужные вам магазины»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85 за всё до 10 чел.
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Билеты
7 часов
3 отзыва
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
«И посетить ресторан, где просто непревзойдённо готовят гусиную печень и блюда из дичи»
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
230 за всё до 4 чел.
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
100 за человека
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
«По желанию, можете продегустировать и испробовать блюда знаменитой венгерской кухни»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 340 за всё до 3 чел.
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
7 отзывов
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
«В них расположились музеи, магазинчики местных ремеслиников, рестораны»
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
100 за человека
Завтрак и круиз
Билет на борт
1 час
17 отзывов
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Во время круиза гостям предлагается завтрак по системе шведский стол»
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от 59 за человека
Венгерские деликатесы! - экскурсия и дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Венгерские деликатесы! - экскурсия и дегустация
Начало: У входа на Центральный рынок
«Наше гастрономическое путешествие состоит их трех частей, каждая из которых имеет свой вкус и историю»
Расписание: ежедневно с 09:00 до 15:00, кроме воскресенья
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 160 за всё до 5 чел.
Фольклорная программа с ужином в Чарде
Групповая
3 часа
5 отзывов
Фольклорная программа с ужином в Чарде
«Ужин из блюд венгерской кухни дополняют венгерские вина и безалкогольные напитки»
Расписание: Понедельник в 19:00
70 за человека
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
Групповая
3 часа
6 отзывов
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
«Романтичная вечерняя прогулка по Дунаю на корабле с ужином шведский стол и напитками в сопровождении венгерских музыкантов-виртуозов»
Расписание: Ежедневно в 18:30
79 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Десерт: Свежий пудинг из тапиоки, приготовленный на кокосовом молоке, подается с медом и соусом из лесных ягод / Шоколадный брауни с соусом из соленой карамели»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от 115 за человека
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Открыть секреты культовых венгерских десертов и заглянуть в лучшие кондитерские города
«Мы разберемся, откуда взялись османские корни у местных десертов ретеш и штрудель»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой»
Расписание: Ежедневно в 19:00
97 за человека
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей восторженной группе музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 18:30
97 за человека
Дневной круиз по Дунаю (вкл. пиццу и пиво), летнее расписание
Круиз
1.5 часа
Дневной круиз по Дунаю (вкл. пиццу и пиво), летнее расписание
Расписание: Ежедневно в 17:00
45.90 за человека
По неизведанному Будапешту на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Начало: Berguson bike rental, Budapest, Laktanya u. 1/b
«Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 125 за всё до 2 чел.
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей группе талантливых музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
115 за человека
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Волшебные огни Будапешта, свечи, фортепианное шоу и изысканные блюда венгерской кухни — идеальный выбор для празднования особого события или просто для незабываемого вечера в приятной атмосфере»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Волшебные огни Будапешта, свечи, фортепианное шоу и изысканные блюда венгерской кухни — идеальный выбор для празднования особого события или просто для незабываемого вечера в приятной атмосфере»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Дегустация на Большом рынке Будапешта в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Дегустация на Большом рынке Будапешта: погружение в венгерские гастрономические традиции
Проведите день, погружаясь в атмосферу венгерской кухни на Центральном рынке Будапешта с экспертом
Начало: Возле Anna Cafe
«Вы продегустируете несколько видов сыра, ветчины и салями, попробуете необычайно вкусные венгерские штрудели и сделаете удачные гастрономические покупки с помощью нашего гида»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
45 за человека
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
«Далее мы предлложми вам продегустировать эгерские вина с лёгким обедом в одном из погребов Долины Красавиц»
Расписание: по средам с 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Margarita
    3 июня 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
  • M
    Miroshkina
    13 мая 2024
    Гастрономические приключения в Будапеште
    Очень интересная и увлекательная экскурсия! И мне и детям было интересно и познавательно! Спасибо, Валерия!
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
    В целом понравилось Прекрасный гид Юлия. Вместо детских игр "рыцарский турнир" лучше увидеть сам замок…
  • М
    Марина
    15 апреля 2024
    По неизведанному Будапешту на велосипеде
    Приятное времяпрепровождение - в хорошую погоду прокатиться на прекрасному Будапешту в интересной компании гида Константина, взглянуть на город с другой стороны. Очень понравилось местечко GRAFISOFT. Велосипеды отличные! рекомендую!
  • Е
    Евгений
    20 марта 2024
    По неизведанному Будапешту на велосипеде
    Хорошо провели время, прокатились по нетуристическим местам. Очень вкусно пообедали. Всё понравилось.
  • О
    Оксана
    12 марта 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Спасибо большое за внимание гида, очень оригинальный тур.
  • L
    Lilia
    1 марта 2024
    Прогулки в Будапеште
    Алина провела для нас экскурсию по Будапешту с нашими индивидуальными пожеланиями. Мы получили много информации по истории не только Будапешта, но и Венгрии в целом, 2 часа пролетели незаметно
  • Т
    Таня
    27 февраля 2024
    Прогулки в Будапеште
    Я с подругой взяли короткий отпуск в Будапешт и хотели познакомиться с городом из нутри (точнее, от местных жителей, а
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    не просто стандартный список достопримечательности) за короткий срок. Так я нашла Алину, которая с удивительным личным подходом к нам и нашим желаниям, провела нам интересную и уникальную прогулку по Будапешту. Также хочу поделиться, что Алина оставалась с нами на связь по ватцапу даже после окончания экскурсии, делилась советами где и что интересное. Мы ещё вернёмся к ней на прогулку:)

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
  1. В Эгер - на родину Бычьей крови
  2. Сладкий Будапешт
  3. Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
  4. Охота за стрит-фудом в Будапеште
  5. Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Гастрономические" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 45 до 440. Туристы уже оставили гидам 417 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Будапешта, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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