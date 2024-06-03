1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
«В одном из многочисленных винных погребков станете участником дегустации местных вин, среди которых коронное место занимает Эгерская Бычья Кровь — самое известное после Токаи Асу, венгерское красное сухое вино»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
«А в кафе Molnar, где при вас испекут ароматный «кюртош калач», вы тут же его продегустируете»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
«Даже если вы не любитель алкоголя — поход по самым интересным руин-барам столицы — не оставит вас равнодушным»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€60 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Охота за стрит-фудом в Будапеште: лангош, хурка, кюртошкалач
Погрузитесь в мир венгерской уличной еды и истории Пешта. Пробуйте лангош, хурку и кюртошкалач, узнайте о хунгарикумах и получите в подарок ликёр Уникум
Начало: у входа на центральный рынок
«Гастрономическое погружение не обойдется без интересных фактов о городе, ведь наш маршрут пройдет по самому сердцу Пешта»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от €107 за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
«Обед и винная дегустация в Долине красавиц»
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€90 за человека
Индивидуальная
3 часа
Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов
Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта
Начало: На Центральном рынке
«Я поделюсь деталями его гастрономической судьбы»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
«Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €125 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«На десерт: выпечка штрудель с разными начинками и кремовый пудинг»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€69 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Десерт:Шомлои Галушка+ Gróf Degenfeld — Édes Szamorodni 2020»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Индивидуальная
8 часов
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
«Дальше нас ждет обед в панорамном ресторане и посещение магазина, где вы сможете купить сувениры и продукцию монахов: вино, шоколад, лавандовое мыло и масло»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
«Для этого отправляемся в чарду: во-первых, на стилизованной кухне готовят традиционные блюда в печах (значит, тут можно и нужно обедать)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€440 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: От любого удобного вам места в Будапеште
«Обед и винная дегустация (10-15€ с человека)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Посетить Центральный рынок, погулять по Старому Пешту и разобраться в местной кухне
Начало: У Центрального рынка
«Пешт и гастрономические специалитеты»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
«)— обед с дегустацией вина (примерно в 16:30)»
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€90 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Организация ужина - шведский стол»
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулки в Будапеште
Начало: Ferenciek tere
«А еще поделюсь с вами полезным: дам адреса лучших кафе и ресторанов и посоветую нужные вам магазины»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€85 за всё до 10 чел.
Билеты
7 часов
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
«И посетить ресторан, где просто непревзойдённо готовят гусиную печень и блюда из дичи»
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
€230 за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Групповая
10 часов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€100 за человека
Индивидуальная
9 часов
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
«По желанию, можете продегустировать и испробовать блюда знаменитой венгерской кухни»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €340 за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
«В них расположились музеи, магазинчики местных ремеслиников, рестораны»
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€100 за человека
Билет на борт
1 час
Завтрак и круиз
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
«Во время круиза гостям предлагается завтрак по системе шведский стол»
Расписание: в 10:30, воскресенье
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
от €59 за человека
Индивидуальная
3 часа
Венгерские деликатесы! - экскурсия и дегустация
Начало: У входа на Центральный рынок
«Наше гастрономическое путешествие состоит их трех частей, каждая из которых имеет свой вкус и историю»
Расписание: ежедневно с 09:00 до 15:00, кроме воскресенья
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Фольклорная программа с ужином в Чарде
«Ужин из блюд венгерской кухни дополняют венгерские вина и безалкогольные напитки»
Расписание: Понедельник в 19:00
€70 за человека
Групповая
3 часа
Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой
«Романтичная вечерняя прогулка по Дунаю на корабле с ужином шведский стол и напитками в сопровождении венгерских музыкантов-виртуозов»
Расписание: Ежедневно в 18:30
€79 за человека
Билет на борт
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
«Десерт: Свежий пудинг из тапиоки, приготовленный на кокосовом молоке, подается с медом и соусом из лесных ягод / Шоколадный брауни с соусом из соленой карамели»
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от €115 за человека
Индивидуальная
3 часа
Будапешт с кремом: сладкая прогулка по городу
Открыть секреты культовых венгерских десертов и заглянуть в лучшие кондитерские города
«Мы разберемся, откуда взялись османские корни у местных десертов ретеш и штрудель»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
«Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€97 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фортепианным шоу
«Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей восторженной группе музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 18:30
€97 за человека
Круиз
1.5 часа
Расписание: Ежедневно в 17:00
€45.90 за человека
Индивидуальная
4 часа
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Начало: Berguson bike rental, Budapest, Laktanya u. 1/b
«Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €125 за всё до 2 чел.
Круиз
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином из 6 блюд и фольклорным шоу
«В этом круизе по Будапешту с ужином, в дополнение к нашей группе талантливых музыкантов прибавятся фольклорные танцоры, одетые в традиционные венгерские костюмы»
Расписание: Ежедневно в 19:00
€115 за человека
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Волшебные огни Будапешта, свечи, фортепианное шоу и изысканные блюда венгерской кухни — идеальный выбор для празднования особого события или просто для незабываемого вечера в приятной атмосфере»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Осмотрите достопримечательности, наслаждаясь блюдами местной и интернациональной кухни, живой цыганской музыкой и настоящим фольклорным шоу в исполнении профессиональных танцоров в течение этого захватывающего вечера»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
«Волшебные огни Будапешта, свечи, фортепианное шоу и изысканные блюда венгерской кухни — идеальный выбор для празднования особого события или просто для незабываемого вечера в приятной атмосфере»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Мини-группа
1.5 часа
Дегустация на Большом рынке Будапешта: погружение в венгерские гастрономические традиции
Проведите день, погружаясь в атмосферу венгерской кухни на Центральном рынке Будапешта с экспертом
Начало: Возле Anna Cafe
«Вы продегустируете несколько видов сыра, ветчины и салями, попробуете необычайно вкусные венгерские штрудели и сделаете удачные гастрономические покупки с помощью нашего гида»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€45 за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
«Далее мы предлложми вам продегустировать эгерские вина с лёгким обедом в одном из погребов Долины Красавиц»
Расписание: по средам с 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMargarita3 июня 2024Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
- ИИрина21 мая 2024Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
- ЕЕвгений13 мая 2024Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
- MMiroshkina13 мая 2024Очень интересная и увлекательная экскурсия! И мне и детям было интересно и познавательно! Спасибо, Валерия!
- ИИрина28 апреля 2024В целом понравилось Прекрасный гид Юлия. Вместо детских игр "рыцарский турнир" лучше увидеть сам замок…
- ММарина15 апреля 2024Приятное времяпрепровождение - в хорошую погоду прокатиться на прекрасному Будапешту в интересной компании гида Константина, взглянуть на город с другой стороны. Очень понравилось местечко GRAFISOFT. Велосипеды отличные! рекомендую!
- ЕЕвгений20 марта 2024Хорошо провели время, прокатились по нетуристическим местам. Очень вкусно пообедали. Всё понравилось.
- ООксана12 марта 2024Спасибо большое за внимание гида, очень оригинальный тур.
- LLilia1 марта 2024Алина провела для нас экскурсию по Будапешту с нашими индивидуальными пожеланиями. Мы получили много информации по истории не только Будапешта, но и Венгрии в целом, 2 часа пролетели незаметно
- ТТаня27 февраля 2024Я с подругой взяли короткий отпуск в Будапешт и хотели познакомиться с городом из нутри (точнее, от местных жителей, а
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Гастрономические" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 45 до 440. Туристы уже оставили гидам 417 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Будапешта, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024