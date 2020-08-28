132 отзыва оставили туристы

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Интересный Будапешт: история и современность

Попасть в ритм города и увидеть его изнутри

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

104 за экскурсию

У этой экскурсии132 отзыва
4.95
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ольга – Гид в Будапеште
Будапешт невероятно многогранен и ярок, и, чтобы узнать его получше, недостаточно бегло осмотреть его главные достопримечательности 🏛️.

Я помогу вам рассмотреть в узоре городских улочек историю 📖 Будапешта и Венгрии, и отведу туда, где бывают не все местные.

Жизнь в моём любимом городе не стоит на месте, и я слежу за тем, как он меняется и чем ещё может удивить.

Поэтому вы обязательно узнаете, где попробовать самую вкусную национальную кухню 🥧, в какой термальный источник нырнуть и будете в курсе событий, которые происходили в Будапеште за последние годы.
Интересный Будапешт: история и современность
Интересный Будапешт: история и современность

Что вас ожидает

Историческое лицо города
Вы обязательно познакомитесь с самыми знаковыми местами Будапешта, находящимися под эгидой ЮНЕСКО. Пройдёте по проспекту Андраши с площади Героев, увидите замок Вайдахуняд, купальню Сечени, знаменитую Оперу и Базилику Св. Иштвана. Не пропустите и Цепной мост и здание Парламента. Я отведу вас в Будайский квартал, где находится храм Матьяша и два главных дворца — Королевский и Президентский — и расскажу о важных вехах в истории венгерской столицы. Холокост, годы советского режима, эпоха Варшавского договора и вступление в Евросоюз — всё это оставило отпечаток в облике города, и в ходе экскурсии вы в этом убедитесь.

Самое интересное в Будапеште
Я никогда не ограничиваюсь главными достопримечательностями и рассказами о стародавних временах, ведь Будапешт живой, и в нём всё время что-то происходит. Вы узнаете, как отыскать то, чем славится город: я посоветую бюджетный ресторан с мишленовской кухней, открытый на месте рыночного пространства, укажу на улочки и кварталы, где лучше всего погулять вечером, и подскажу дорогу к знаменитым термам и руин-барам. А кроме того, с удовольствием расскажу, как Будапешт стал важнейшим городом для европейской музыки, какой своеобразный подарок сделали себе горожане на памятную дату и чем дышит Будапешт последние десятилетия.

Интересный Будапешт: история и современность
Интересный Будапешт: история и современность
Интересный Будапешт: история и современность
Интересный Будапешт: история и современность
Интересный Будапешт: история и современность
Интересный Будапешт: история и современность
Интересный Будапешт: история и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я лицензированный гид. Живу в Будапеште уже 29 лет. Предлагаю вам познать нашу прекрасную столицу с моею помощью. Так же возможно посещения провинции, при таком желание обращайтесь отдельно в сообщении. Большие группы не проблема, могу автобус и любые дополнительные услуги организовать. Буду рада стать вашим гидом, обращайтесь!
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132 отзыва оставили туристы

28 августа 2020
Спасибо большое замечательному экскурсоводу Евгении ! Мой ребёнок 12 лет сказал, что это это была самая познавательная и увлекательная экскурсия во всей в ее жизни (а мы много где были ) ! Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым ! Всех вам благ !
10 марта 2020
Благодарим Ольгу за интересную экскурсию. Познавательно и доброжелательно.
Дмитрий
26 февраля 2020
Ольга показала себя прекрасным рассказчиком, интересным человеком. Мы узнали для себя много интересного об этой стране. Маршрут был построен грамотно и эффективно. Очень большой плюс был в том, что у нас с Ольгой совпали взгляды на трактовку многих спорных событий в истории и поэтому это позволило нам еще больше проникнуться ее замечательным рассказом о Венгрии. Обязательно будем рекомендовать знакомым и друзьям.
26 февраля 2020
Ольга отличный гид и очень приятный человек), живет в Будапеште около 30 лет, для первого посещения то что нужно, фундамент знаний положен. После экскурсии я отлично начал разбирать в центральной части города., и что для меня не маловажно, пользоваться общественным транспортом ( автобус, метро, трамвай) которые сами по себе являются местами обязательного посещения
24 февраля 2020
Нам очень понравилась экскурсия, которую нам провела Ольга. Из взрослых была я с подружкой и трое детей, 7 и 9 лет. Дети, конечно, слушали набегами, но от них большего и не требовалось. Мне очень все понравилось, я узнала много интересного и нового, хотя перед поездкой начиталась путеводителя и множество отзывов и рассказов. Маршрут построен очень удобно и полезно, дает представление об обеих частях города, общественном транспорте и, конечно же, пеших маршрутах. Помимо исторических фактов, Ольга дала целый ряд ценных советов, что еще имеет смысл посмотреть, где покушать, а что не стоит делать в Будапеште. Огромное ей спасибо за полезно и приятно проведенное время! Рекомендую!
23 февраля 2020
Спасибо Ольге за насыщенную экскурсию. За один день смогли увидеть, пожалуй, все, что стоит увидеть в Будапеште. Экскурсия длилась 6 часов, вместе запланированных четырёх часов. Очень легко, непринужденно, но, с учетом большого количества знаковых мест в городе, достаточно по-спортивному. Мне понравилось. Спасибо!
20 февраля 2020
Ольга замечательный экскурсовод! Маршрут был насыщенный, и нам показали не только исторические памятники, но и кафе, рынок, где можно купить вкусные продукты:) А ещё в конце экскурсии мы были голодные и мечтали о шницеле, и Ольга проводила нас в очень вкусное и очень недорогое кафе!) В общем, спасибо Ольге большое - мы влюблены в Будапешт!
18 февраля 2020
Я ленивый путешественник, но очень интересующийся) + 16 летний подросток, который не любит экскурсии. А Ольга смогла показать нам красивый и интересный город, оставить желание смотреть его и смотреть, привозить сюда друзей и проходить с Ольгой эти маршруты ещё раз) Категорически рекомендую!
17 февраля 2020
Экскурсия отличная, быстро, информативно. интересно. Даже дождь не помешал
26 января 2020
Ольга замечательный гид! Очень интересно делится всем о городе который так любит и очень много о нём знает, не только с исторической стороны, а ещё тем, чем город живёт и дышит в наши дни, думаю Ольга одна лучших гидов с кем нам повезло познакомиться и провести время, очень советую всем!
Ещё 122 отзыва

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