132 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Историческое лицо города

Вы обязательно познакомитесь с самыми знаковыми местами Будапешта, находящимися под эгидой ЮНЕСКО. Пройдёте по проспекту Андраши с площади Героев, увидите замок Вайдахуняд, купальню Сечени, знаменитую Оперу и Базилику Св. Иштвана. Не пропустите и Цепной мост и здание Парламента. Я отведу вас в Будайский квартал, где находится храм Матьяша и два главных дворца — Королевский и Президентский — и расскажу о важных вехах в истории венгерской столицы. Холокост, годы советского режима, эпоха Варшавского договора и вступление в Евросоюз — всё это оставило отпечаток в облике города, и в ходе экскурсии вы в этом убедитесь.

Самое интересное в Будапеште

Я никогда не ограничиваюсь главными достопримечательностями и рассказами о стародавних временах, ведь Будапешт живой, и в нём всё время что-то происходит. Вы узнаете, как отыскать то, чем славится город: я посоветую бюджетный ресторан с мишленовской кухней, открытый на месте рыночного пространства, укажу на улочки и кварталы, где лучше всего погулять вечером, и подскажу дорогу к знаменитым термам и руин-барам. А кроме того, с удовольствием расскажу, как Будапешт стал важнейшим городом для европейской музыки, какой своеобразный подарок сделали себе горожане на памятную дату и чем дышит Будапешт последние десятилетия.