Прогуляться по Будапешту и познакомиться с его архитектурой и историей
Приготовьтесь за 2,5 часа собрать все слагаемые левого берега столицы — Пешта.
Вы увидите знаменитые купальни и замок, отыщете мини-скульптуры, вдохновитесь богатым убранством Оперы, прокатитесь на метро и загадаете желание незнакомцу. Окунётесь в историю города и откроете тайны королей.
Вы увидите знаменитые купальни и замок, отыщете мини-скульптуры, вдохновитесь богатым убранством Оперы, прокатитесь на метро и загадаете желание незнакомцу. Окунётесь в историю города и откроете тайны королей.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём знакомство с Будапештом рядом с величественным парламентом. Здесь я расскажу, как был образован город, кто такие венгры и как живёт страна сегодня.
- Далее отправимся на поиски загадочных мини-скульптур. Вы узнаете, кто их устанавливает и что они означают. Во время неспешной прогулки от тенистой площади Свободы до Базилики вы услышите рассказ о вере и чуде.
- Ну какое же знакомство с городом без молодёжной его части! Заглянем в эпицентр тусовок, расположившийся на одной из площадей. Расскажу, почему шумные посиделки устраивают именно здесь.
- Далее пройдём по проспекту Андраши и восхитимся роскошью Оперы. Для вдохновения забежим внутрь и полюбуемся её богатым убранством.
- Спустимся в первое на континенте метро, которое довезёт нас до площади Героев, где вам предстоит познакомиться с выдающимися личностями Венгрии.
- Затем прогуляемся по городской роще. Там, словно крылья, раскинул свои выставочные залы Этнографический музей. Его необычная архитектура поразит вас!
- Обязательно дойдём до замка Вайдахуняд и купален Сечени. По пути немного отвлечёмся от историй на загадочного незнакомца, которому непременно стоит рассказать о своих желаниях. Говорят, он исполняет практически всё.
Организационные детали
Несколько станций мы проедем на метро, транспортные расходы оплачиваются отдельно. Стоимость билета — 450 форинтов с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 589 туристов
Меня зовут Вика и я — дипломированный гид по Венгрии. Сказать, что я люблю эту маленькую страну, ничего не сказать — я её ОБОЖАЮ! Поэтому приготовьтесь — будем влюбляться в Будапешт вместе! Мы прогуляемся по самым значимым местам города, и даже не надейтесь услышать на моих экскурсиях лекцию из книг. Мы с вами станем самыми настоящими сыщиками, будем отыскивать необычные скульптуры, находить символы, смеяться и грустить над историей Венгрии. Приходите на экскурсии, до скорых встреч!
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