Виктория — ваш гид в Будапеште

Провела экскурсии для 589 туристов

Меня зовут Вика и я — дипломированный гид по Венгрии. Сказать, что я люблю эту маленькую страну, ничего не сказать — я её ОБОЖАЮ! Поэтому приготовьтесь — будем влюбляться в Будапешт вместе! Мы прогуляемся по самым значимым местам города, и даже не надейтесь услышать на моих экскурсиях лекцию из книг. Мы с вами станем самыми настоящими сыщиками, будем отыскивать необычные скульптуры, находить символы, смеяться и грустить над историей Венгрии. Приходите на экскурсии, до скорых встреч!

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