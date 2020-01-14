24 отзыва оставили туристы

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Дворы Будапешта: тайная жизнь города

Настоящая, непарадная, но не менее яркая жизнь Пешта на экскурсии по его самым интересным дворам

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
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260 за экскурсию

У этой экскурсии24 отзыва
4.96
Anna
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Anna – Гид в Будапеште
Будапешт — город 🏙️, в котором надо смотреть не античные древности (хотя они тоже есть) и даже не отдельные (хотя и очаровательные) памятники Средневековья и эпохи барокко.

Будапешт — это Европа, какой она была до 1914 года, и какой она осталась бы, не будь Первой мировой войны.
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
Дворы Будапешта: тайная жизнь города

Город, практически целиком построенный в промежуток между потопом и юбилеем — то есть между катастрофическим наводнением 1838 года и празднованием Тысячелетия обретения родины в 1896 году, — один огромный раритет времен «belle epoque», «прекрасной эпохи». Каждый доходный дом на Большом бульваре — дворец, каждый сквер с памятником — привет из ушедшего времени…

Что вас ожидает

Но я хочу показать вам не фасады, а дворы. Фасады — это парадный мундир, бальное платье. Это — на выход, «на люди». Настоящая же жизнь города протекает не на площадях и проспектах. Она внутри. Во дворах.

Будапештские дворы не видны с улицы. У туриста, идущего по городу, может даже создаться впечатление, что здесь совсем нет зелени: сплошь фасады и фасады, камень и камень. Так вот, зелень — внутри. С улицы в здание ведет парадная дверь. За ней — внутренний дворик. Там будут и дерево, и цветы, и целая лужайка иногда. Можно представить петербургский двор-колодец, перенесенный в климат, где двести тридцать солнечных дней в году, а не шестьдесят два, — получится двор будапештский.

А вдоль стен домов, обрамляющих двор, на каждом этаже — галереи с чугунными перилами. И, поднявшись по внутренней лестнице на нужный этаж, человек идет дальше к своей квартире по такой галерее. Мимо всех соседских окон, открытых настежь по случаю одного из этих двухсот тридцати солнечных дней. И все видят его. И он видит соседскую жизнь или, по крайней мере, ее кусочек. И весь внутренний дворик тоже перед ним как на ладони: с чьим-то пристегнутым к ограде велосипедом, с игрушечной машинкой, оставленной мальчиком с третьего этажа, с розовым кустом, который как раз сейчас поливает соседка сверху («Добрый день, целую ручки!»). И пока он идет по галерее, зададимся вопросом: а что значит наличие такого двора для социального функционирования города?

Ответ будем искать вместе.

Увидим идеальные дворы «будапештских Елисейских полей» — проспекта Андраши, живые уютные (и обычно закрытые для случайных прохожих) дворы Пешта, пройдем дворами-переулками, неожиданно открывающими выход на соседнюю улицу, свернем в Еврейский квартал Эржебетвароша и посетим то, что еще не получило устоявшегося названия в русском языке — «руин-бары» (увидите!), заглянем в Gozsdu Udvar, где по воскресеньям — рынок художественных изделий, обнаружим, что и просто рынки в Будапеште обитают во дворах…

И убедимся: счастливый город начинается со двора. Возможно, кто-то увидит в этом готовый рецепт улучшения жизни собственного города.

Дворы Будапешта: тайная жизнь города
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
Дворы Будапешта: тайная жизнь города

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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
В 2013 году в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. Книга получилась немаленькая, очень многое осталось за кадром — Будапешт сам как большая книга, читать его можно бесконечно... А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую — «Триумф красной герани». Тут уже речь идет не о том, что где находится, а о том, что оно значит — для истории Венгрии, для ее культуры, для нас... Будапешт прочитывать — улицу за улицей, площади, скверы, монументы и дворики — особенно интересно. Загадочный венгерский язык делает страну малоизвестной окружающему миру... Между тем здесь своя, очень интересная и поучительная история, своя великолепная (неожиданно великолепная!) архитектура, свой стиль жизни: неторопливый, доброжелательный, именно такой, какой нужен во время отпуска. Но, кажется, Будапешт всегда именно так и живет.
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24 отзыва оставили туристы

14 января 2020
Экскурсия очень понравилась, 4 часа пролетели просто незаметно. Экскурсия не перегружена историческими фактами, однако, пожалуй теперь именно про Будапешт я могу рассказать больше, чем про другие города Европы. Было интересно узнать и про обычную жизнь горожан, заглядывая в укромные уголки города. Жаль, что все остальные дни нашего пребывания в Будапеште у Анны были расписаны по часам, потому что с удовольствием сходили бы на еще одну экскурсию.
1 июля 2019
Потрясающая экскурсия! Спасибо огромное, Анна! Показывая дворы, да и совсем не только дворы, Анна рассказала много интересного про Будапешт и Венгрию - такую маленькую страну, которая в самом центре Европы ухитрилась пронести через все перипетии истории свой самобытный язык и культуру. Наша прогулка была идеально спланирована, город открывался то с одной, то с другой стороны, показывая все новые декорации к рассказу Анны. Был даже коротенький отдых в роскошной кафейне с традиционным кусочком торта. Впечатлений от экскурсии хватило на всю нашу небольшую поездку. Мы потом еще раз обошли все дворики, рассмотрели дома, прокатились на метро. В следующий раз попросим Анну показать нам Буду.
5 мая 2019
Интересная экскурсия, правда это не совсем дворы, в ней все сменяет друг друга и дворы и районы и достопримечательности
15 апреля 2019
Это было наше знакомство с Будапештом. Анна очень необычно и интересно рассказывала нам о городе, показывала будапештские дворики разных эпох. История, обычаи и нравы венгров. Экскурсия выше всяких похвал.
2 апреля 2019
Очень интересная экскурсия. Сама бы никогда не увидели столько интересного и необычного!
24 сентября 2018
За три дня, проведённых в Будапеште, заказали две экскурсии с гидом Анной. Были приятно удивлены не только глубоким знанием истории страны, архитектуры города, но и артистической манерой подачи материала. Время экскурсии пролетает незаметно. Всем рекомендуем !
11 октября 2017
Я очень люблю заглядывать в дворы в путешествиях. Ведь кто, как не они, расскажут об изнанке города, его повседневной жизни и просто дадут укрыться от шума центральных улиц? Лабиринты колодцев Петербурга, вечно открытые нараспашку и завешенные пахнущими чистотой простынями дворы Неаполя, связанные трабулями дворы Лиона, наконец, подошла очередь Будапешта. В Венгрии была впервые, путешествовала одна и не была уверена, что в будапештские дворы можно будет легко проникнуть. И тут такая необычная экскурсия - потрясающая возможность познакомиться с городом, минуя туристические тропы, конечно, решилась не раздумывая! Анна потрясающий рассказчик, и мне кажется, город благоволит ей, иначе как объяснить, что перед нами волшебным образом открывались двери всех дворов и подъездов? Оказывается, дворы домов способны рассказать об истории города, истории архитектуры и искусства не хуже музейных экспонатов, при этом там живут люди, а значит, есть возможность узнать кое-что и о характере венгров, национальных особенностях. Мне кажется, это очень важно - открывать для себя страну через понимание уклада жизни ее жителей. Будучи изолированной ото всех своим труднопроходимым языком, Венгрия для многих остается эдакой непонятной страной, вокруг которой вращаются слухи и стереотипы. Такая экскурсия - уникальная возможность узнать Венгрию, Будапешт ближе, развеять стереотипы и по-настоящему полюбить этот город, чтобы хотеть вернуться туда снова и снова. В следующий раз непременно опробую какую-нибудь еще из экскурсий, которые проводит Анна. Большое спасибо!
15 июня 2017
Нетривиально, познавательно, не тяжело для восприятия, увлекательно. Важно прослушать данную экскурсию в первый день приезда, в крайнем случае - утром второго дня -город после экскурсии предстанет в совершенно ином виде - многоликом, трагичном, имперском, неповторимом.
2 июня 2017
Восхитительно, эмоционально, очень интересно! Спасибо, Анна! Менталитет через историю, архитектура через менталитет... Все логично, хорошо запоминается, вызывает дальнейший интерес, Браво, Анна
7 мая 2017
Анна потрясающий рассказчик, видно что увлечена городом и заражает своей любовью гостей. Всем Рекомендую Анну как потрясающего гида. Если вдруг окажетесь в Будапеште и увидите этот отзыв, не ищите больше никого другого в качестве гида :)
Ещё 14 отзывов

Anna проводит ещё 8 экскурсий

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