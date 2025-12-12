Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Будапешту, где вы не только узнаете историю и культуру этого великолепного города, но и откроете для себя его секретные достопримечательности. Вас ждет знакомство с пятью площадями, тремя храмами, величественным парламентом и местной версией Хогвартса. Наша экскурсия - это возможность увидеть Будапешт глазами его жителей и получить ценные рекомендации, как сделать ваше пребывание здесь незабываемым

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Описание билета

Нескучное знакомство с Будапештом за 150 минут

Встретившись в сердце города, мы отправимся гулять по самым знаменательным локациям Пешта и Буды. Не забудем заглянуть в скрытые от глаз туристов уголки и увидеть настоящую жизнь венгров, а еще поищем мини-скульптуры.

На прогулках мы рассказываем о ключевых событиях в биографии города, но не нагружаем вас сухими фактами и датами. После экскурсии вы поймете, почему столица Венгрии уникальна и как получить максимум удовольствия от отдыха тут.

Маршрут

Равнинный Пешт

Площадь Елизаветы с колесом обозрения

Базилика Святого Иштвана — главный храм Будапешта

Знаменитая кондитерская, где готовят ретиши (венгерские штрудели), и другие знаковые вкусные заведения

Площадь Свободы, которая помнит не одно восстание и которую сегодня украшает платановая аллея

Парламент — здание-символ Будапешта в стилях неоготика и боз-ар

Холмистая Буда

Площадь Баттяни и открыточный вид на Парламент

Церковь, связанная с масонами, и вечно горящие газовые фонари

Рыбацкий бастион, откуда открываются захватывающие панорамы — к одной из них мы поднимемся по почти секретной лестнице

Церковь Матьяша на территории Будайского замка

Организационные детали