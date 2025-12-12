Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Будапешту, где вы не только узнаете историю и культуру этого великолепного города, но и откроете для себя его секретные достопримечательности.
Вас ждет знакомство с пятью площадями, тремя храмами, величественным парламентом и местной версией Хогвартса.
Наша экскурсия - это возможность увидеть Будапешт глазами его жителей и получить ценные рекомендации, как сделать ваше пребывание здесь незабываемым
Вас ждет знакомство с пятью площадями, тремя храмами, величественным парламентом и местной версией Хогвартса.
Наша экскурсия - это возможность увидеть Будапешт глазами его жителей и получить ценные рекомендации, как сделать ваше пребывание здесь незабываемым
6 причин купить этот билет
- 🌟 Увлекательное знакомство с Будапештом
- 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
- 🕵️♂️ Разгадка тайных знаков и посланий
- 🍰 Вкусные остановки в знаковых заведениях
- 📸 Захватывающие панорамы и виды
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка с короткой поездкой на метро
Что можно увидеть
- Площадь Елизаветы
- Базилика Святого Иштвана
- Площадь Свободы
- Парламент
- Площадь Баттяни
- Рыбацкий бастион
- Церковь Матьяша
Описание билета
Нескучное знакомство с Будапештом за 150 минут
Встретившись в сердце города, мы отправимся гулять по самым знаменательным локациям Пешта и Буды. Не забудем заглянуть в скрытые от глаз туристов уголки и увидеть настоящую жизнь венгров, а еще поищем мини-скульптуры.
На прогулках мы рассказываем о ключевых событиях в биографии города, но не нагружаем вас сухими фактами и датами. После экскурсии вы поймете, почему столица Венгрии уникальна и как получить максимум удовольствия от отдыха тут.
Маршрут
Равнинный Пешт
- Площадь Елизаветы с колесом обозрения
- Базилика Святого Иштвана — главный храм Будапешта
- Знаменитая кондитерская, где готовят ретиши (венгерские штрудели), и другие знаковые вкусные заведения
- Площадь Свободы, которая помнит не одно восстание и которую сегодня украшает платановая аллея
- Парламент — здание-символ Будапешта в стилях неоготика и боз-ар
Холмистая Буда
- Площадь Баттяни и открыточный вид на Парламент
- Церковь, связанная с масонами, и вечно горящие газовые фонари
- Рыбацкий бастион, откуда открываются захватывающие панорамы — к одной из них мы поднимемся по почти секретной лестнице
- Церковь Матьяша на территории Будайского замка
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия пешеходная с одной короткой поездкой на метро из Пешта в Буду. Разовый билет стоит 450 форинтов (чуть больше 1€).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|€35
|Дети до 14 лет
|€17
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Елизаветы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 512 туристов
Наша команда подобрана по одному принципу: все гиды безумно любят Будапешт и хотят заразить этой любовью как можно больше гостей города. Увлекательные и захватывающие истории — это то, что ждёт вас на каждой нашей экскурсии. До встречи в Будапеште!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 87 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 16 ноя 2025
Было все очень познавательно! Гид просто супер!!! Обязательно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям.
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Я
Прекрасная экскурсия с Даниилом,идеально подходит для первого знакомства с Будапештом,много интересной и пооезной информации.
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Е
В первый день приезда в Будапешт, еще до заселения в номер, гуляли с дочкой с Данилой. Нам очень понравилось. Отличный формат для первого знакомства с городом. После чего уже сами
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Е
Добрый день. 8 марта 2026 года были на экскурсии "Будапешт с огоньком - каждый день!", которую для нас провел Даниил. Солнечная погода, приятная атмосфера в группе и, конечно, обаяние нашего
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И
Даниил большой молодец, говорю это как человек работающий в туризме 21 год.
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Замечательная интересная экскурсия по прекрасному городу с отличным гидом - рекомендую от души!
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