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Трансфер из Будапешта в Братиславу

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Трансфер из Будапешта в Братиславу
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €140 за экскурсию

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Трансфер из Будапешта в Братиславу

Что вы увидите

  • Будапешт
  • Братислава
Индивидуальный трансфер
аэропорт Будапешта -> Братислава
или
отель/апартаменты в Будапеште -> Братислава
(Аналогичная цена на обратную поездку из Братиславы в Будапешт)

Стоимость трансфера за машину *:

    на легковом автомобиле 🚘 1 - 3 чел. : 140 €
    на микроавтобусе 4 - 8 чел. : 180 €
    • класс стандарт
    • Мы перевозим вас индивидуально, без посторонних пассажиров.
    • Все машины в хорошем состоянии.
    • Водители профессионалы с лицензией для перевозки пассажиров.
    • Предусмотрена страховка на пассажиров и багаж.

    Пункт отправления аэропорт:

    • В аэропорт водитель 🚗 прибывает согласно расписанию прилета самолета.
    • Учитывается дополнительно время для получения багажа и паспортного контроля.
    • Ожидание пассажиров с момента посадки самолета 1 час бесплатно.
    Каждый последующий час ожидания + 15 Евро
    В случае задержки рейса или задержки при прохождении таможенных процедур и получения багажа, просим сообщить по контактным телефонам

    Пункт отправления отель 🏨 или апартаменты в Будапеште:

    • Водитель встречает Вас с табличкой в холле отеля возле рецепции или по адресу Ваших апартаментов.

    Автопарк:

    • на легковом автомобиле 1 - 3 чел.
    Standard - Skoda Octavia, Ford Focus
    Comfort - VW Passat
    Business - Mercedes E class
    Premium - Mercedes S class
    на микроавтобусе 4 - 8 чел.
    Standard - Opel Vivaro, Renault Trafic
    Comfort - Mercedes Vito
    Business - Mercedes V class
    Premium - Mercedes Sprinter Lux
    на автобусе 🚌 8 - 15 чел.
    Standard - Mercedes Sprinter
    Что входит
    • услуги водителя
    • страховка
    • проезд по платным автострадам
    Что не входит
    • питание
    • доп. остановки
    • экскурсия
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности с туристами

    Выберите дату для поездки

    • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Thermal. hungary
    Thermal. hungary
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