Экскурсии на автобусе в Будапеште

Найдено 16 экскурсий в категории «На автобусе» в Будапеште на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секреты термальных вод Будапешта
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Секреты термальных вод Будапешта: исцеляющая сила природы
Откройте для себя исцеляющую силу термальных вод Будапешта, узнайте их тайны и омолаживающие процедуры
Начало: возле отеля Геллерт
2 июля в 16:00
3 июля в 16:00
140 за всё до 4 чел.
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
53 отзыва
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за человека
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
90 за человека
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
69 отзывов
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
100 за человека
Групповая экскурсия по излучине Дуная
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
100 за человека
Главное в Будапеште за 4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
230 за всё до 7 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
30 отзывов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
90 за человека
В Вену из Будапешта
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия в Вену: оперный вечер и дворцовые сокровища
Погрузитесь в мир австрийской культуры и истории с нашей экскурсией из Будапешта. Вена ждет вас с открытыми объятиями
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 за человека
Лучшие виды столицы за 2 часа. ФОТО-тур по Будапешту
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Лучшие виды Будапешта: исторический фото-тур на автомобиле
Захватывающий фото-тур по Будапешту с профессиональным гидом. Погрузитесь в историю и культуру венгерской столицы, запечатлевая каждый момент
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140 за всё до 3 чел.
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
100 за человека
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 340 за всё до 3 чел.
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
Начало: Будапешт, у входа в отель Ritz-Carlton Budapest
Расписание: среда и воскресенье
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
100 за человека
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
7 отзывов
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
100 за человека
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по четвергам, с 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
100 за человека
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
29 отзывов
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
Смешанная, автобусная и пешеходная
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
90 за человека
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по средам с 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.
  • L
    Larissa
    19 мая 2024
    В Вену из Будапешта
    Экскурсия понравилась. Но если бы говорили нкмного помедленнее, было бы лучше Спасибо за экскурсию
  • A
    ALEXANDER
    19 мая 2024
    В Вену из Будапешта
    Отличная обзорная экскурсия Вены. Огромное спасибо Эрике. Было информативно, познавательно. Эрика подробно отвечала на все вопросы и не только по теме экскурсии, но и много про Будапешт и Венгрию. Было достаточно личного времени на погулять по центру города. Спасибо.
  • И
    Игорь
    13 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Отличная экскурсия, очень понравился маршрут, и, особенно гид Эрика. Потрясающий организатор и рассказчик. С группой тоже очень повезло. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!
  • G
    Gaukhar
    12 мая 2024
    В Вену из Будапешта
    Спасибо Эрике за тур, интересный рассказ и бонус. Все подсказала что купить, где поесть. Водила как говорится за ручку
  • D
    Daria
    30 апреля 2024
    Секреты термальных вод Будапешта
    Спасибо Елене за компанию и познавательный рассказ о термальных водах Будапешта:) Мы узнали много интересного, в том числе о том, как правильно проходить СПА ритуалы. Ещё раз спасибо! Елена и Дарья
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
    В целом понравилось Прекрасный гид Юлия. Вместо детских игр "рыцарский турнир" лучше увидеть сам замок…
  • N
    Natalja
    8 апреля 2024
    Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
    Экскурсия была замечательная, экскурсовод Эрика превзошла наши ожидания. Программа была хорошо сбалансирована, очень много получили интересной и полезной информации. Хотя
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    экскурсия длится целый день, она точно того стоит, так как этот день останется в копилке ваших хороших воспоминаний! -) однозначно рекомендую этот тур!

  • E
    Eduard
    31 марта 2024
    Секреты термальных вод Будапешта
    Елена очень крутая! Было безумно интересно и очень познавательно. Считаю, что каждый человек должен узнать ту информацию которую рассказывает Елена и сходить на экскурсию по термальным водам Будапешта. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На автобусе»

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  3. Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
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  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "На автобусе" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 90 до 340. Туристы уже оставили гидам 400 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год на автобусе, 400 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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