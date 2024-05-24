В Вера Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!

Г Галина Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.

L Larissa В Вену из Будапешта Экскурсия понравилась. Но если бы говорили нкмного помедленнее, было бы лучше Спасибо за экскурсию

A ALEXANDER В Вену из Будапешта Отличная обзорная экскурсия Вены. Огромное спасибо Эрике. Было информативно, познавательно. Эрика подробно отвечала на все вопросы и не только по теме экскурсии, но и много про Будапешт и Венгрию. Было достаточно личного времени на погулять по центру города. Спасибо.

И Игорь Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз Отличная экскурсия, очень понравился маршрут, и, особенно гид Эрика. Потрясающий организатор и рассказчик. С группой тоже очень повезло. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!

G Gaukhar В Вену из Будапешта Спасибо Эрике за тур, интересный рассказ и бонус. Все подсказала что купить, где поесть. Водила как говорится за ручку

D Daria Секреты термальных вод Будапешта Спасибо Елене за компанию и познавательный рассказ о термальных водах Будапешта:) Мы узнали много интересного, в том числе о том, как правильно проходить СПА ритуалы. Ещё раз спасибо! Елена и Дарья

И Ирина Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром) В целом понравилось Прекрасный гид Юлия. Вместо детских игр "рыцарский турнир" лучше увидеть сам замок…

N Natalja Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта читать дальше экскурсия длится целый день, она точно того стоит, так как этот день останется в копилке ваших хороших воспоминаний! -) однозначно рекомендую этот тур! Экскурсия была замечательная, экскурсовод Эрика превзошла наши ожидания. Программа была хорошо сбалансирована, очень много получили интересной и полезной информации. Хотя