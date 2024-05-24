1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Секреты термальных вод Будапешта: исцеляющая сила природы
Откройте для себя исцеляющую силу термальных вод Будапешта, узнайте их тайны и омолаживающие процедуры
Начало: возле отеля Геллерт
2 июля в 16:00
3 июля в 16:00
€140 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€90 за человека
Групповая
12 часов
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
€100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€90 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Вену: оперный вечер и дворцовые сокровища
Погрузитесь в мир австрийской культуры и истории с нашей экскурсией из Будапешта. Вена ждет вас с открытыми объятиями
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€100 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Лучшие виды Будапешта: исторический фото-тур на автомобиле
Захватывающий фото-тур по Будапешту с профессиональным гидом. Погрузитесь в историю и культуру венгерской столицы, запечатлевая каждый момент
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€100 за человека
Индивидуальная
9 часов
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €340 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
Начало: Будапешт, у входа в отель Ritz-Carlton Budapest
Расписание: среда и воскресенье
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€100 за человека
Групповая
11 часов
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€100 за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по четвергам, с 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€100 за человека
Групповая
12 часов
Эгер и пещерные купальни Мишкольц-Тапольца
Смешанная, автобусная и пешеходная
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€90 за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по средам с 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера24 мая 2024Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
- ГГалина24 мая 2024Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.
- LLarissa19 мая 2024Экскурсия понравилась. Но если бы говорили нкмного помедленнее, было бы лучше Спасибо за экскурсию
- AALEXANDER19 мая 2024Отличная обзорная экскурсия Вены. Огромное спасибо Эрике. Было информативно, познавательно. Эрика подробно отвечала на все вопросы и не только по теме экскурсии, но и много про Будапешт и Венгрию. Было достаточно личного времени на погулять по центру города. Спасибо.
- ИИгорь13 мая 2024Отличная экскурсия, очень понравился маршрут, и, особенно гид Эрика. Потрясающий организатор и рассказчик. С группой тоже очень повезло. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!
- GGaukhar12 мая 2024Спасибо Эрике за тур, интересный рассказ и бонус. Все подсказала что купить, где поесть. Водила как говорится за ручку
- DDaria30 апреля 2024Спасибо Елене за компанию и познавательный рассказ о термальных водах Будапешта:) Мы узнали много интересного, в том числе о том, как правильно проходить СПА ритуалы. Ещё раз спасибо! Елена и Дарья
- ИИрина28 апреля 2024В целом понравилось Прекрасный гид Юлия. Вместо детских игр "рыцарский турнир" лучше увидеть сам замок…
- NNatalja8 апреля 2024Экскурсия была замечательная, экскурсовод Эрика превзошла наши ожидания. Программа была хорошо сбалансирована, очень много получили интересной и полезной информации. Хотя
- EEduard31 марта 2024Елена очень крутая! Было безумно интересно и очень познавательно. Считаю, что каждый человек должен узнать ту информацию которую рассказывает Елена и сходить на экскурсию по термальным водам Будапешта. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На автобусе»
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