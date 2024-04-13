1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Будапешт: комфорт на каждом этапе пути
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало и завершение путешествия по великолепному Будапешту
«Если вас интересует трансфер из Будапешта в какой-либо другой населённый пункт, пожалуйста, сообщите об этом в переписке, и мы составим для вас индивидуальное предложение»
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€39 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер Будапешт-Хевиз: комфортное путешествие для каждого
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие из Будапешта в Хевиз. Встреча с табличкой, комфортные авто
«Если вас интересует трансфер из Будапешта в какой-либо другой населённый пункт, пожалуйста, сообщите об этом в переписке, и мы составим для вас индивидуальное предложение»
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Будапешта в Вену
Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы
«Если вас интересует трансфер из Будапешта в какой-либо другой населённый пункт, пожалуйста, сообщите об этом в переписке, и мы составим для вас индивидуальное предложение»
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Будапешта в Братиславу
Комфортно и быстро добраться из города/аэропорта до столицы Словакии
«Если вас интересует трансфер из Будапешта в какой-либо другой населённый пункт, пожалуйста, сообщите об этом в переписке, и мы составим для вас индивидуальное предложение»
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Будапеште
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 01:00
10 июня в 00:00
€46 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна13 апреля 2024Замечательное сопровождение, был англо говорящий водитель, поделился полезной информацией о городе, встретит в обговоренное время, спасибо!
- ЕЕкатерина7 апреля 2024Большое спасибо за помощь!
- ИИван7 апреля 2024Всё чётко и вовремя.
- OOlena28 марта 2024Замечательно и дружелюбно! Встреча в аэропорту прошла хорошо, просто и понятно. Ирина была на связи постоянно. Спасибо душевное!
- ссергей2 ноября 2023Доехали хорошо: весело и быстро
- YYuliya4 октября 2023Из аэропорта сразу на обзорную экскурсиюБольшое спасибо, контакт и координация с планом прилета без проблем и задержек, прекрасная обзорная прогулка, не принужденная обстановка, достаточное количество
- ККенже24 сентября 2023Водителя звали Александр. Довез хорошо. Разговорами старались его не отвлекать. Приехали быстро за 2 ч 15 минут.
- ССергей21 сентября 2023Ирина специалист высшего уровня. Этим все сказано. Спасибо большое.
- ЛЛариса4 июня 2023Все было супер!!. Спасибо!
- сс29 декабря 2022Из аэропорта сразу на обзорную экскурсиюОтличная экскурсия. Огромное спасибо нашему гиду Евгении и её мужу. По ходу экскурсии подстраивались под наши интересы, помогли распланировать наше дальнейшее пребывание в городе и заселили в отель.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Трансфер»
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