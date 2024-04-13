Я Яна Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа Замечательное сопровождение, был англо говорящий водитель, поделился полезной информацией о городе, встретит в обговоренное время, спасибо!

Е Екатерина Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа Большое спасибо за помощь!

И Иван Трансфер из Будапешта в Вену Всё чётко и вовремя.

O Olena Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа Замечательно и дружелюбно! Встреча в аэропорту прошла хорошо, просто и понятно. Ирина была на связи постоянно. Спасибо душевное!

с сергей Трансфер из Будапешта в Вену Доехали хорошо: весело и быстро

Y Yuliya Из аэропорта сразу на обзорную экскурсию читать дальше информации для первого посещения города. Гидом Еленой очень довольна, на следующее посещение обязательно попрошу ее сопровождения. Еще раз спасибо, Юлия Соколова Большое спасибо, контакт и координация с планом прилета без проблем и задержек, прекрасная обзорная прогулка, не принужденная обстановка, достаточное количество

К Кенже Трансфер из Будапешта в Хевиз Водителя звали Александр. Довез хорошо. Разговорами старались его не отвлекать. Приехали быстро за 2 ч 15 минут.

С Сергей Трансфер из Будапешта в Хевиз Ирина специалист высшего уровня. Этим все сказано. Спасибо большое.

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