Трансфер в Будапеште

Найдено 5 экскурсий в категории «Трансфер» в Будапеште на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Трансфер из аэропорта в Будапешт: комфорт на каждом этапе пути
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало и завершение путешествия по великолепному Будапешту
«Если вас интересует трансфер из Будапешта в какой-либо другой населённый пункт, пожалуйста, сообщите об этом в переписке, и мы составим для вас индивидуальное предложение»
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
39 за всё до 3 чел.
Трансфер из Будапешта в Хевиз
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Трансфер Будапешт-Хевиз: комфортное путешествие для каждого
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие из Будапешта в Хевиз. Встреча с табличкой, комфортные авто
«Если вас интересует трансфер из Будапешта в какой-либо другой населённый пункт, пожалуйста, сообщите об этом в переписке, и мы составим для вас индивидуальное предложение»
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
175 за всё до 3 чел.
Трансфер из Будапешта в Вену
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Трансфер из Будапешта в Вену
Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы
«Если вас интересует трансфер из Будапешта в какой-либо другой населённый пункт, пожалуйста, сообщите об этом в переписке, и мы составим для вас индивидуальное предложение»
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
190 за всё до 3 чел.
Трансфер из Будапешта в Братиславу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Будапешта в Братиславу
Комфортно и быстро добраться из города/аэропорта до столицы Словакии
«Если вас интересует трансфер из Будапешта в какой-либо другой населённый пункт, пожалуйста, сообщите об этом в переписке, и мы составим для вас индивидуальное предложение»
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
190 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Будапеште
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Будапеште
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 01:00
10 июня в 00:00
46 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    13 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
    Замечательное сопровождение, был англо говорящий водитель, поделился полезной информацией о городе, встретит в обговоренное время, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    7 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
    Большое спасибо за помощь!
  • И
    Иван
    7 апреля 2024
    Трансфер из Будапешта в Вену
    Всё чётко и вовремя.
  • O
    Olena
    28 марта 2024
    Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
    Замечательно и дружелюбно! Встреча в аэропорту прошла хорошо, просто и понятно. Ирина была на связи постоянно. Спасибо душевное!
  • с
    сергей
    2 ноября 2023
    Трансфер из Будапешта в Вену
    Доехали хорошо: весело и быстро
  • Y
    Yuliya
    4 октября 2023
    Из аэропорта сразу на обзорную экскурсию
    Большое спасибо, контакт и координация с планом прилета без проблем и задержек, прекрасная обзорная прогулка, не принужденная обстановка, достаточное количество
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    информации для первого посещения города. Гидом Еленой очень довольна, на следующее посещение обязательно попрошу ее сопровождения. Еще раз спасибо, Юлия Соколова

  • К
    Кенже
    24 сентября 2023
    Трансфер из Будапешта в Хевиз
    Водителя звали Александр. Довез хорошо. Разговорами старались его не отвлекать. Приехали быстро за 2 ч 15 минут.
  • С
    Сергей
    21 сентября 2023
    Трансфер из Будапешта в Хевиз
    Ирина специалист высшего уровня. Этим все сказано. Спасибо большое.
  • Л
    Лариса
    4 июня 2023
    Трансфер из Будапешта в Хевиз
    Все было супер!!. Спасибо!
  • с
    с
    29 декабря 2022
    Из аэропорта сразу на обзорную экскурсию
    Отличная экскурсия. Огромное спасибо нашему гиду Евгении и её мужу. По ходу экскурсии подстраивались под наши интересы, помогли распланировать наше дальнейшее пребывание в городе и заселили в отель.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Трансфер»

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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Трансфер" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 39 до 190. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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