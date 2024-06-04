Выездные экскурсии из Будапешта

Найдено 39 экскурсий в категории «Выездные» в Будапеште на русском языке, цены от €50, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре - Погружение в историю Венгрии
Откройте для себя сердце Венгрии в трех уникальных городах вдоль Дуная. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Маленькие жемчужины большой реки: путешествие по Вишеграду и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.
В Эгер - на родину Бычьей крови
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
321 за человека
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
300 за всё до 7 чел.
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
560 за всё до 4 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
420 за всё до 7 чел.
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
53 отзыва
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за человека
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
90 за человека
Золотое кольцо Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Золотое кольцо Венгрии
Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре
Начало: Около вашего отеля
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
350 за всё до 4 чел.
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Венгрия: древние столицы и городки Дуная
Отыскать чумную колонну, увидеть башню заточения Дракулы и полюбоваться видами на Дунай
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
339289 за всё до 4 чел.
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
450 за всё до 7 чел.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
69 отзывов
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
100 за человека
Групповая экскурсия по излучине Дуная
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия по излучине Дуная
Отправиться в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в субботу в 08:30
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
100 за человека
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Поездка из Будапешта в аббатство Паннонхальма
Объект ЮНЕСКО в обрамлении живописной природы, винодельня монахов и обед в панорамном ресторане
Начало: Ваш отель в Будапеште
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 8 чел.
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
440 за всё до 7 чел.
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: От любого удобного вам места в Будапеште
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
Погулять по древней крепости, полюбоваться озером Балатон и посмотреть сражение всадников на мечах
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
450 за всё до 7 чел.
Секешфехервар, Веспрем, Бадачоньтомай: города королей, королев и вина
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Секешфехервар, Веспрем, Бадачоньтомай: города королей, королев и вина
Побывать у истоков государственности Венгрии, посетить местный Тадж-Махал и оценить вина региона
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
420 за всё до 7 чел.
Трансфер из Будапешта в Хевиз
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Трансфер Будапешт-Хевиз: комфортное путешествие для каждого
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие из Будапешта в Хевиз. Встреча с табличкой, комфортные авто
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
175 за всё до 3 чел.
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Трансфер из Будапешта в Вену
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Трансфер из Будапешта в Вену
Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
190 за всё до 3 чел.
Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед
Увидеть, как стиль-символ архитектурного переосмысления воплотился в творчестве мастеров Венгрии
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
30 отзывов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
90 за человека
В Вену из Будапешта
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия в Вену: оперный вечер и дворцовые сокровища
Погрузитесь в мир австрийской культуры и истории с нашей экскурсией из Будапешта. Вена ждет вас с открытыми объятиями
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 за человека
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Билеты
7 часов
3 отзыва
Вышеград и Сентэндре: обзорная прогулка
Начало: Машина подаётся в согласованное место
Расписание: В любой день, начало экскурсии с 9:30
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
230 за всё до 4 чел.
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Излучина Дуная (по субботам с рыцарским турниром)
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: понедельник, суббота
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
100 за человека
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Панорамы Балатона и колорит венгерской провинции
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 340 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Гёдёллё, по следам императрицы Сисси
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Экскурсия в Гёдёллё, по следам императрицы Сисси
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По четвергам в 09:30
13 июня в 09:30
20 июня в 09:30
50 за человека
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Великолепная Вена! Экскурсия из Будапешта
Начало: Будапешт, у входа в отель Ritz-Carlton Budapest
Расписание: среда и воскресенье
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
100 за человека
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
7 отзывов
Пейзажи Балатона и чудо природы - озеро Хевиз
Начало: Несколько точек сбора в Будапеште
Расписание: в любой день, при мин. количестве участников - 5 чел.
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
100 за человека
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие в Дьёр и Братиславу из Будапешта
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по четвергам, с 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
100 за человека
Летняя резиденция императрицы Сисси - Дворец Гёдёлё
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Летняя резиденция императрицы Сисси: экскурсия в Дворец Гёдёллё
Откройте для себя уникальный мир венгерского барокко и жизнь императорской четы в их любимой резиденции, всего в 30 км от Будапешта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
185 за всё до 4 чел.
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Открыть самый атмосферный пригород Будапешта, продегустировать вина и проникнуться духом творчества
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
198 за всё до 4 чел.
Очаровательные пригороды Будапешта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Очаровательные пригороды Будапешта
Полюбоваться старинными городами Фот, Гедделе, Вац и узнать их историю с профессиональным гидом
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
290 за всё до 7 чел.
Вдоль двух берегов голубого Дуная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
390 за всё до 7 чел.
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Лиллафюред, Мишкольц-Тапольца и Эгер: отдых для души и тела
Насладиться романтическими пейзажами, искупаться в целебных водах и погулять по старинному городу
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
440 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    OLGA
    4 июня 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
    Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в
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    аэропорт идеально ко времени регистрации. Сама экскурсия очень понравилась, абсолютно разные по настроение крепость Вишеград и город искусств Сентедре. Отдельное спасибо Татьяне, что случайно заметив валяющийся на дороге рекламный баннер, отвезла нас на рыцарский турнир, потрясающее шоу!!! Ну и отличный обед в ресторане. Самые теплые воспоминания и горячие рекомендации!!! Обязательно поедем с Татьяной еще!! Умный, красивый и очаровательный гид!!! ❤️❤️❤️

  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
    Потрясающий маршрут, интереснейшая история трех таких разных городов, виды необыкновенной красоты! Рекомендуем всем. Экскурсия прекрасно продумана и мастерски проведена. Татьяна
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    не просто профессионал, осталось ощущение, что для нее каждая экскурсия - творческий акт, и она всякий раз находит новые моменты, способные заинтересовать ее спутников. Мы, не торопясь, посмотрели Эстергом, сфотографировали знаменитую базилику с противоположного берега Дуная (из Словакии), затем отправились в Вишеград, где полюбовались панорамой, открывающейся с крепостных стен, отведали суп из косули в ресторанчике Вишеграда, всласть погуляли в Сентендре, даже купили там сувениры и попробовали национальное блюдо - лепешку со сметаной и сыром В итоге наше путешествие продлилось на час дольше! Но Татьяна нигде нас не торопила, а напротив, на обратном пути продолжала рассказывать о достопримечательностях Будапешта. Путешествовать со столь знающим, внимательным гидом, обладающим хорошим чувством юмора, прекрасным водителем, - одно удовольствие! Спасибо, Татьяна!

  • В
    Вера
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.
  • L
    Larissa
    19 мая 2024
    В Вену из Будапешта
    Экскурсия понравилась. Но если бы говорили нкмного помедленнее, было бы лучше Спасибо за экскурсию
  • A
    ALEXANDER
    19 мая 2024
    В Вену из Будапешта
    Отличная обзорная экскурсия Вены. Огромное спасибо Эрике. Было информативно, познавательно. Эрика подробно отвечала на все вопросы и не только по теме экскурсии, но и много про Будапешт и Венгрию. Было достаточно личного времени на погулять по центру города. Спасибо.
  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
  • И
    Игорь
    13 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Отличная экскурсия, очень понравился маршрут, и, особенно гид Эрика. Потрясающий организатор и рассказчик. С группой тоже очень повезло. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!
  • G
    Gaukhar
    12 мая 2024
    В Вену из Будапешта
    Спасибо Эрике за тур, интересный рассказ и бонус. Все подсказала что купить, где поесть. Водила как говорится за ручку

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
  1. Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
  2. Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
  3. В Эгер - на родину Бычьей крови
  4. По Будапешту и сказочному Сентэндре
  5. Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Выездные" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 50 до 560 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 530 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии по окрестностям Будапешта и местам Венгрии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии
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