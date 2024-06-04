O OLGA Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!

О Ольга Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре читать дальше аэропорт идеально ко времени регистрации. Сама экскурсия очень понравилась, абсолютно разные по настроение крепость Вишеград и город искусств Сентедре. Отдельное спасибо Татьяне, что случайно заметив валяющийся на дороге рекламный баннер, отвезла нас на рыцарский турнир, потрясающее шоу!!! Ну и отличный обед в ресторане. Самые теплые воспоминания и горячие рекомендации!!! Обязательно поедем с Татьяной еще!! Умный, красивый и очаровательный гид!!! ❤️❤️❤️ Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в

Е Евгения Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре читать дальше не просто профессионал, осталось ощущение, что для нее каждая экскурсия - творческий акт, и она всякий раз находит новые моменты, способные заинтересовать ее спутников. Мы, не торопясь, посмотрели Эстергом, сфотографировали знаменитую базилику с противоположного берега Дуная (из Словакии), затем отправились в Вишеград, где полюбовались панорамой, открывающейся с крепостных стен, отведали суп из косули в ресторанчике Вишеграда, всласть погуляли в Сентендре, даже купили там сувениры и попробовали национальное блюдо - лепешку со сметаной и сыром В итоге наше путешествие продлилось на час дольше! Но Татьяна нигде нас не торопила, а напротив, на обратном пути продолжала рассказывать о достопримечательностях Будапешта. Путешествовать со столь знающим, внимательным гидом, обладающим хорошим чувством юмора, прекрасным водителем, - одно удовольствие! Спасибо, Татьяна! Потрясающий маршрут, интереснейшая история трех таких разных городов, виды необыкновенной красоты! Рекомендуем всем. Экскурсия прекрасно продумана и мастерски проведена. Татьяна

В Вера Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!

Г Галина Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.

L Larissa В Вену из Будапешта Экскурсия понравилась. Но если бы говорили нкмного помедленнее, было бы лучше Спасибо за экскурсию

A ALEXANDER В Вену из Будапешта Отличная обзорная экскурсия Вены. Огромное спасибо Эрике. Было информативно, познавательно. Эрика подробно отвечала на все вопросы и не только по теме экскурсии, но и много про Будапешт и Венгрию. Было достаточно личного времени на погулять по центру города. Спасибо.

Е Евгений В Эгер - на родину Бычьей крови Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.

И Игорь Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз Отличная экскурсия, очень понравился маршрут, и, особенно гид Эрика. Потрясающий организатор и рассказчик. С группой тоже очень повезло. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!